В Арктиці - рекордна спека. Якими будуть наслідки

Копирайт изображения Yevgeny Sofroneyev Image caption Через спеку та сильний вітер лісові пожежі в російському Сибіру набули нечуваних масштабів

У суботу температури на територіях за Північним полярним колом, ймовірно, оновили рекорди за всю історію спостережень. В арктичному містечку Верхоянськ у Сибіру спека сягнула 38 градусів тепла.

Це містечко вважають одним із найхолодніших місць на планеті і називають Полюсом холоду північної півкулі - у 1892 році тут зафіксували температуру -67,7 градусів Цельсія.

Історичний рекорд ще мають перевірити науковці, але температура у Верхоянську вже перевищила середній максимум червня на 18 градусів. У січні тут температура може знижуватися в середньому до -42 градусів, а у червні зазвичай сягає 20 градусів.

Спекотне літо невдивовижу для арктичного регіону, але температури, які встановилися, є надзвичайно високими.

Вважається, що потепління відбувається в Арктиці вдвічі швидше, ніж на глобальному рівні.

Проте надзвичайно тепла погода в Арктиці турбує метеорологів вже четвертий місяць поспіль. За даними Служби контролю змін клімату Коперник, перевищення звичайної середньої температури у регіоні становило 10 градусів протягом трьох місяців навесні.

"З року в рік температурні рекорди перевищуються по всьому світу, але Арктика прогрівається швидше, ніж будь-яке інше місце на Землі. Тому не дивно, що в цьому регіоні новий рекорд. Ми побачимо ще більше таких речей в найближчому майбутньому", - вважає вчений-атмосферолог Дан Мітчелл з Бристольського університету.

Чи це свідчення кліматичних змін?

Саймон Кінг, метеоролог BBC Weather

Періоди спеки в Арктиці не є незвичайними. Погодні умови по всьому світу можуть вирівнюватися так, що гаряче повітря переміщається досить далеко на північ, а холодніше повітря - від полюсів на південь.

Протягом останніх кількох місяців у східних регіонах Росії були домінантними області підвищеного тиску. Це призвело до того, що південні вітри приносять тепліше повітря з тропічних регіонів планети, що призводить до підвищення середньої температури.

Проте тривалість цієї погоди та масштаби спеки стурбували науковців. Це явище, за оцінками кліматологів, відповідає змінам клімату.

Більшість вчених погоджуються, що за останні 30 років Арктика тепліла зі швидкістю, яка вдвічі перевищує середні темпи потепління в усьому світі.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів На думку науковців, це - наслідок глобального потепління

На мапі нижче показано, що серед більшості країн земної кулі протягом 1960-2019 років середня температура повітря загалом зросла приблизно на 1 градус.

Однак, коли ви роздивляєтеся мапу ближче до Північного полюса - на широті 90° - червона зона є темнішою. Це показує, що температура тут зросла більше, ніж в інших регіонах - приблизно на 4 градуси.

Копирайт изображения NASA-GISS

Чому нам слід непокоїтися?

Потепління в Арктиці призводить до танення вічної мерзлоти.

Це непокоїть вчених, оскільки в міру відтавання вічної мерзлоти виділяється вуглекислий газ та метан, які раніше перебували під землею.

Ці парникові гази можуть спричинити подальше потепління та подальше відтавання вічної мерзлоти. Цей рух по замкненому колу відомий як позитивний зворотний зв'язок.

Вищі температури також пришвидшують танення льоду в Арктиці, внаслідок чого підвищується рівень океану.

Втрата льоду означає, що земля та океан поглинають більше тепла, це призводить до ще більшого потепління.

Слід враховувати і вплив лісових пожеж. Минулого літа вони спустошили частину Арктики. Хоча вони поширені влітку, високі температури та сильний вітер зробили їх надзвичайно масштабними.

Зазвичай вони починаються на початку травня і досягають піку у липні та серпні, але наприкінці квітня цього року вони були вже вдесятеро більшими у Красноярському регіоні Сибіру у порівнянні з таким самим періодом минулого року, заявив російський міністр з надзвичайних ситуацій.

Найспекотніший рік?

Джастін Роулетт

Головний кореспондент з питань довкілля

2020 рік дійсно є претендентом на цю роль.

Британська національна служба погоди оцінює шанси 2020 року стати найспекотнішим роком за всю історію спостережень як 50 на 50.

Значна частина північної Європи та Азії мали надзвичайно теплу весну та раннє літо з температурою на 10 градусів вище норми в деяких районах.

Наразі найспекотніший рік за всю історію спостережень - 2016-й. Він все ще попереду, але 2020 року небагато лишилося, аби перевищити його рекорди.

Звичайно, це не має стати несподіванкою.

"Ми порушили енергетичний баланс всієї планети", - застерігає професор Кріс Раплі з Університетського коледжу Лондона.

"З року в рік ми бачимо, що встановлюються нові температурні рекорди, - каже видатний кліматолог. - Це попередження від самої Землі. Ми ігноруємо це собі на шкоду".

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