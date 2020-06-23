Плівки Деркача-2. Порошенко каже про сценарій Кремля

Копирайт изображения Getty Images Image caption На плівах фігурують голоси, схожі на голоси Петра Порошенка та ексівцепрезидента США Джо Байдена

Колишній президент Петро Порошенко вважає, що новий злив нібито компрометуючих його особисто, а також посадовців США аудіозаписів телефонних розмов, означає спроби Росії втрутитися у президентські вибори в США.

Депутат парламенту Андрій Деркач 22 червня оприлюднив нові записи розмов між людьми, чиї голоси схожі на голоси Порошенка та одного з головних претендентів на посаду президента США Джо Байдена. Розмова буцімто велася за часів, коли Байден був віцепрезидентом.

Це вже друга порція аудіозаписів від Андрія Деркача. Попередню він оприлюднював 19 травня.

Тоді депутат заявляв, що файли, на яких містяться розмови, йому передали неназвані журналісти-розслідувачі, а записи робилися в адміністрації президента Порошенка.

Офіс генпрокурора України на підставі цієї інформації розпочав досудове розслідування.

У штабі Байдена оприлюднені записи назвали "діркою від бублика". Американські видання також називали плівки змонтованими.

Що на нових "плівках Деркача"?

Головними темами, які обговорюють на нових "записах", нібито зроблених упродовж 2016 року, є, зокрема, справа компанії Burisma, співпраця України з МВФ, націоналізація Приватбанку, діяльність Нафтогазу України, підвищення тарифів.

Андрій Деркач, як і попереднього разу, заявляє, що ці записи є свідченням американського втручання у державну політику України та "міжнародну корупцію" за часів президентства Петра Порошенка.

Він твердить, що на одному із записів Байден нібито вимагає від Порошенка не усувати з посади главу Нафтогазу Андрія Коболєва, якого, за словами Деркача, хотів зняти тодішній прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Копирайт изображения Uniam Image caption Андрій Деркач і Петро Порошенко, 2013 рік

Окрім того, депутат вбачає тиск Байдена на Порошенка під час націоналізації Приватбанку.

Деркач каже також, що "Байден прямим текстом" наказує президенту Порошенку контролювати Гройсмана, аби той виконав вимоги МВФ підвищити тарифи на газ для населення.

А людина з голосом, схожим на голос екрпрезидента, просить Байдена підтримати призначення на посаду генпрокурора Юрія Луценка.

Знову Burisma

На своїй пресконференції Андрій Деркач, а також колишній керівник групи прокурорів ГПУ з розслідування економічних злочинів часів Януковича Костянтин Кулик доводили, що за закриття справи Burisma пропонувався хабар у 50 млн доларів.

Йдеться про компанію Burisma, в раді директорів якої працював син Джо Байдена - Хантер Байден. Розслідування щодо діяльності компанії проводив тодішній генпрокурор Віктор Шокін.

Шокіна звільнили з посади у березні 2016 року. Як стверджував Андрій Деркач, оприлюднивши першу порцію аудіозаписів, його відставки від президента Порошенка вимагав Джо Байден в обмін на фінансову допомогу Києву.

Проте оглядачі в Україні твердили, що відставка давно назріла через підозри у корупції і неефективну роботу.

"Ще один постріл фейками"

Реакції у політичних колах та соціальних мережах на появу другої хвилі аудіозаписів майже не було.

Відреагував, передусім, сам Петро Порошенко та його партія "Європейська солідарність".

Експрезидент заявив, що за "зливом" Деркача стоїть Кремль, який "втручається в американські вибори і залучає до цього свою агентуру в Україні".

За його словами, нові плівки - це "чергове фабрикування" з метою "зруйнувати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами".

"Як і попередні "викриття", чергові "зливи" заслуговують на одну єдину реакцію - притягнення до відповідальності представників п'ятої колони, які засвітилися у цій спецоперації", - написав Петро Порошенко у Facebook.

Що про це думає Зеленський

Президент Зеленський ще після оприлюднення першої порції "плівок Деркача" негативно висловлювався про сам факт появи цих записів.

В інтерв'ю британському виданню The Telegraph на початку червня він сказав, що ці записи для нової влади "не є пріоритетом".

"Чому потрібно знову втягувати Україну в це? Зараз ми маємо двопартійну підтримку в США як в Конгресі, так і в Сенаті. У нас є підтримка президента. Ці записи не є пріоритетними", - сказав він в інтерв'ю скайпом.

"Україна не хоче впливати на внутрішню чи зовнішньополітичну ситуацію в будь-якій країні, чи на виборчий процес у будь-якій країні. Ми незалежна держава. Сполучені Штати Америки - незалежна країна", - запевняв президент Зеленський.

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