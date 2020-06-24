Чи підуть діти до школи 1 вересня?

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Деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що з вересня діти не підуть до школи, а навчання знову буде онлайн, як минулої весни під час карантину.

ВВС News Україна розбиралась у тому, що буде з школою в умовах пандемії і коли почнеться новий навчальний рік.

Дистанційно чи ні?

У вересні до школи ніхто не піде, навчання буде дистанційне - такими новинами впродовж останніх кількох днів читачів лякали деякі ЗМІ. При цьому посилалися на якісь рішення уряду.

Це змусило Міносвіти виступити зі спростуванням, що нікого на обов'язкове дистанційне навчання не переводять.

Імовірно, декого спантеличило те, що у програмі уряду, яку нещодавно представили, але не проголосували у Раді, були пункти про розвиток дистанційної освіти та про "організацію освітнього процесу в умовах пандемії".

Також там ішлося про запуск "національної освітньої електронної платформи як основи для організації дистанційного навчання".

Підлило масло у вогонь і те, що в Міносвіти запропонували для громадського обговорення проєкт "Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти".

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Тут варто зазначити, що положення про дистанційне навчання затвердили і збиралися розвивати, як одну з можливих форм навчання, ще задовго до коронавірусу - у 2013 році.

Карантин просто пришвидшив цей процес і продемонстрував, як одні школи здатні успішно використовувати дистанційні інструменти, а інші можуть лише присилати завдання у вайбері.

"Вимушений перехід на дистанційний формат під час пандемії Covid-19 показав нам слабкі місця у шкільній освіті. Тому зараз ми працюємо над тим, щоб дистанційна освіта відповідала реальним потребам і можливостям учнів та педагогів. Це стосується організації освітнього процесу, розвитку вчителів і, найголовніше, технічних можливостей учнів та педагогів", - розповіла т.в.о міністра освіти Любомира Мандзій.

Цей документ має врегулювати особливості дистанційного навчання в школах.

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Тим часом українські вчителі продовжують вчитися онлайн-викладанню і готуються до дистанційної роботи далі - у вчительських спільнотах поширюється інформація про десятки тренінгів і вебінарів на тему організації дистанційного навчання.

Посібник для вчителів з методичними рекомендаціями, з чого почати і як організувати таке навчання, розробила громадська організація "Смарт Освіта".

Що буде у вересні?

Попри те, що Міносвіти назвало чутками переведення всіх шкіл на обов'язкову дистанційну форму навчання, питання, як саме вчитимуться діти з вересня, все ще залишається відкритим.

Вирішити його мають не раніше серпня. Рішення ухвалюватиме уряд і Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Всередині Кабміну відповіді, що буде далі з школам, ще немає, розповіла Любомира Мандзій.

Копирайт изображения unian Image caption Любомира Мандзій: Безперечно, я за те, щоб діти повернулись до школи

Новий навчальний рік для школярів планують почати традиційно з 1 вересня, а от формат роботи шкіл залежатиме виключно від епідеміологічної ситуації. Тобто від того, скільки хворих на коронавірус буде в Україні у серпні.

Поки що в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин - працюють дитсадки, але під забороною робота дитячих літніх таборів.

І хоча наприкінці травня головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що нового тотального карантину не буде. Проте ситуація значно погіршилась.

У порівнянні з 20 квітня, коли у школах по всій Україні діяв карантин, кількість активних хворих зросла на 380% і становить зараз 20 тисяч людей, які хворіють на Covid-19.

Попри це у МОН кажуть, що готуються до нового навчального року, друкують підручники і працюють над запуском єдиної освітньої електронної платформи.

Також для шкіл розроблять нові правила роботи в умовах пандемії коронавірусу - правила дезінфекції, прибирання приміщень, умов перебування учнів у школі.

"Безперечно, я за те, щоб діти повернулись до школи. Але щоб умови навчання у школі були безпечними. До кінця червня спільно з МОЗ готуємо додаткові протоколи, які визначатимуть заходи безпеки у закладах освіти до повернення дітей з 1 вересня", - розповіла міністерка в інтерв'ю РБК-Україна.

Тим часом деякі приватні школи вже надсилають батькам листи з попередженнями, що можливо з вересня діти будуть частково вчитися в школах, а частково вдома. Один з таких листів є у розпорядженні ВВС News Україна.

Проте у державних школах, з якими спілкувалась ВВС News Україна, розповідають, що чекають на остаточні рішення та вказівки МОН і МОЗ.

Проте, як показує історія з ЗНО, коли пробну сесію скасували ледь не напередодні, а доля основної сесії вирішувалась за кілька днів до старту, такі рішення можуть ухвалювати в останній момент.

До того ж незабаром Міносвіти може отримати нового керівника. Є інформація, що скандального чернігівського ректора Сергія Шкарлета, призначення якого провалили у Раді, можуть зробити новий тимчасово виконуючим обов'язки міністра.

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