Копирайт изображения Віта та Максим Авксентьєвb

Коронавірус вніс свої зміни у плани українців на літню відпустку. Окрім того, після послаблення карантину кількість випадків Сovid-19 зростає. Але з настанням теплих днів захотілося повернутися до планів відпочити.

То що обирають українці в умовах частково відкритих кордонів та відсутності повноцінного авіа- і залізничного сполучення?

За опитуванням компанії Research & Branding Group, 49% українців планують провести відпустку вдома. Ще 13% відпочиватимуть на дачі, 10% хочуть з’їздити на море, а 5% поїдуть в інше місто чи село.

За кордон на відпочинок планують потрапити 4% українців, що на 13% менше, ніж до карантину. А 17% взагалі не планують цього літа відпустки.

Прокидаєшся, а там – корова

Копирайт изображения Olena Helena Image caption Переваги відпочинку неподалік села - можливість вранці побачити корову

Олена Бовт зі Львова цього року вперше обрала відпочинок в наметі разом з дітьми."Ми завжди любили мандрувати, не важливо – за кордон чи в Карпати. Але тепер кордони закриті, а внутрішній туризм в нас залишає бажати кращого, зокрема, співвідношення ціна/якість. А ще з карантинними вимогами – то вже не відпочинок ", - пояснює свій вибір Олена.

Для першого разу сім’я вибрала знайоме місце недалеко від цивілізації. З’їхали з дороги, переїхали через потічок, трохи сховались вглиб лісу, просто біля ріки.

Львів’янка розповідає, що хвилювалася через бурхливу ріку, змій і перший раз з дітьми в наметі. Але попри це подружжю вдалося насолодитися краєвидами гір і вечірнім туманом над рікою.

"Мої враження — це вау! Особливо, коли вранці сонна вилазиш з намету, а на тебе дивиться корова", - розповідає Олена Бовт. "Ще стільки незвіданої України в нас попереду!", - додає вона.

Кемпінгувати з комфортом

Олена ретельно готувалася до мандрівки, тому зафіксувала усі витрати на туристичне спорядження.

"Намет 5-місний 5800 грн. Спальні мішки спеціально вибрала метрової ширини – лівий і правий, з яких можна зробити один широчезний двометровий спальник. Це величезний плюс з малими дітьми", - пояснює вона.

Три спальники – два для Олени з дітьми і один для чоловіка – обійшлися в 3750 грн. Це найбільша стаття витрат. Ще по 100 гривень придбали чотири каремати.

"Усе решта ми просто брали за списком, намагаючись вписатися у свій бюджет. Оскільки турецький олінклюзів цього літа не світить, ми вирішили не економити, але і не розкидались грошима. Така собі туристична золота середина", - обґрунтовує родина свої витрати.

Копирайт изображения Віта та Максим Авксентьєви Image caption Захід сонця на Херсонщині

Для туристів-початківців ще варто придбати газовий пальник і балони. "Дуже зручно вранці варити каву чи підігрівати їжу, не розпалюючи багаття", - ділиться Олена. Ще її родина придбала розкладний стіл і рибацькі розкладні крісла. "Чи такі крісла мастхев? Ні, звісно. Можна і на карематах посидіти. Але ми подумали, раз починаємо кемпінгувати, то будемо це робити з комфортом", - каже Олена.

Львів’янка радить брати з собою набір посуду для їжі (170 грн), розкладна лопата (250 грн), аби викопувати яму для органічних відходів, сокира (500 грн), ліхтар підвісний в намет (150 грн) та ліхтар-прожектор (350 грн), засоби від комарів.

У мандрівці з наметом також знадобиться портативний мангал, дрова, вугілля, автохолодильник, павербанк. Харчі варто розраховувати з урахуванням часу, який плануєте провести на природі.

"У планах докупити тент, гамак, спеціальний посуд для готування на пальнику, силіконовий бак для води", - ділиться своїми намірами Олена.

"Море в тебе під ногами"

Копирайт изображения Віта та Максим Авксентьєви Image caption Перевага відпочинку далеко від населених пунктів - неземна краса природи

Киянин Олег Давиденко неодноразово ходив в походи. Але цього року вперше планує відпочинок в наметі разом з дружиною та дев’ятирічною донькою. Їхній вибір зупинився на острові Джарилгач у Херсонській області.

"Це повний відпочинок від цивілізації, від стресу, у якому ми всі перебуваємо вже кілька місяців. Острів це таке місце, якого ви ніде не побачите. Море і небо неймовірні. Ти просто сам стаєш частиною природи", - описує Олег принади майбутнього відпочинку.

За його словами, на острові можна оселитися в кемпінгу з триразовим харчуванням, з душем, куди доставляють воду і продукти. А можна знайти місця зовсім дикі. Це для тих, хто має досвід і готовий самостійно дбати про все, починаючи з питної води.

Копирайт изображения Віта та Максим Авксентьєви Image caption Острів Джарилгач ідеальне місце, щоби спостерігати за дикими птахами і тваринами

Саме такими самодостатніми мандрівниками є родина Віти і Максима Авксентьєвих. Подружжя має десятирічний туристичний досвід, щороку з наметами відпочивали в Криму.

Але після анексії півострова переорієнтувалися на Херсонщину. "Після 2014 року багато людей змінили Крим на Джарилгач. Їдемо на цілий місяць, можемо собі це дозволити по роботі. Адже відпочинок – це заряд бадьорості на цілий рік", - пояснює свій вибір Віта.

Острів простягається на понад 40 кілометрів. На його східний бік, біля маяків, організовано возять відпочивати туристів. Родина Авксентьєвих обирає західний берег острова, якомога далі від людей. Хоча, за словами Віти, до гамірних пляжів Лазурного – як рукою сягнути — перейти вбрід лиман.

Мандрівники, а живе їх на безлюдній частині острова кілька компаній, ходять так по воду та продукти в крамниці курорту.

Копирайт изображения Віта та Максим Авксентьєви Image caption "Прокидаєшся - а море в тебе під ногами", - розповідає Віта про острів Джарилгач на Херсонщині

Люди, які тут оселяються, непримхливі. Важливо взяти тент від сонця, адже дерев на березі острова немає. За меблі правлять мішки, які набивають піском – ось вам стіл і лавки для сидіння. Дров також поблизу немає, за ними треба далеко ходити, іноді море може викинути на берег колоду, тоді це справжній подарунок.

"У нас домовленість з природою – вона дає нам усе, що треба. Буває, загубив окуляри, заходиш в море купатися – аж тут пливуть окуляри", - розповідає Віта.

Основною перевагою такого відпочинку Авксентьєві вважають відсутність людей: "Прокидаєшся – а море в тебе під ногами". Окрім цього, такий відпочинок дуже бюджетний в перспективі. Спочатку треба витратитися на спорядження: намет, спальник, газову горілку, посуд, сокира, пилу.

Віта не бачить труднощів – ходити вона любить, тому походи за водою чи продуктами її не лякають. Єдина проблема – у Лазурному немає муніципальних баків зі сміттям. Тому після прибирання острова за собою і відпочивальниками доводиться викидати сміття в баки санаторію. "Часто доводилося тікати", - згадує з усмішкою Віта.

Пляж без пахлави

У кемпінгу "Сосновий бір" на Кінбурнській косі на Миколаївщині проблем зі сміттям немає. Це один з небагатьох кемпінгів, де сміття сортують на чотири види – скло бите і небите, пластик та органіка. Кемпінг займає близько 5 гектарів, а праворуч і ліворуч на декілька кілометрів немає нікого – лише ліс і море.

Копирайт изображения Виталий Шибков Image caption У кемпінгу "Сосновий бір" від лісу до моря всього 15 метрів

"Це єдиний кемпінг, коли від лісу до моря 15 метрів. У нас не ходять по берегу й не продають пахлаву. Повний релакс", - розповідає координатор кемпінгу Віталій Шибков.

За його словами, попри пандемію туристи приїжджають у звичному режимі – з Запоріжжя, Дніпропетровська, Львова. Ночівля на території "Соснового бору" коштує 100 гривень за добу. У цю вартість входить користування питною водою, душем, туалетами, користування холодильником, зарядка гаджетів. За додаткову платню можна замовити триразове харчування.

Дістатися на Кінбурнську косу можна на авто через Херсон, але далі радять замовити послуги "провідника по косі", тому що дорога піщана і автомобілі часто застрягають.

Інший шлях – дістатися до Миколаєва, звідти в Очаків, катером з Очакова в село Покровське, а потім пів години місцевою маршруткою.

Комарі, медузи і рай на землі

Роман Денисюк, мандрівник з 16-річним стажем, адміністратор сайту про кемпінги погоджується, що Кінбурнська коса – це рай. "Це дике і чисте місце. Там можна назбирати рапанів, мідій, туди припливають дельфіни. Цього року їх вже там бачили", - описує всі принади відпочинку на Миколаївщині мандрівник.

Але є одне застереження – комарі та мошкара. "Якщо у вас є шатро з москітною сіткою, тоді Кінбурнська коса дасть вам відпочити, інакше – будете мучитися ввечері", - розповідає Роман.

Копирайт изображения Виталий Шибков Image caption Кінбурнська коса - це рай на землі. Якби не комарі

З-поміж інших місць в Україні, куди можна вирушити на відпочинок з наметом, Роман радить відвідати Актовський каньйон, Миколаївська область. Це місце знаходиться в національному парку "Бузький Гард", навколо високі скелі і водоспади, а ще ліс і озеро з блакитною водою.

Можна зупинитися як на природі, так і в організованому кемпінгу. "Тут є і що подивитися, - каже Роман, - і рафтингом позайматися".

Наступне місце, куди варто вирушити з наметом, це озеро Світязь на Волині. "Я для себе говорю, що це найчистіше озеро в Україні. Цього року почала вертатися вода. Вона дуже сильно відійшла, не вистачає близько пів метра до старих позначок", - пояснює ситуацію мандрівник.

"Якщо ви молодь і хочете погуляти, то на Гряді точно існує наметове містечко. Якщо не боїтеся комарів, то можна сховатися по верхній межі Світязя. Єдине, що тоді доведеться "домовлятися" з лісниками. А третій варіант – це кемпінг "Незабудка". Тут є туалети, душові та огороджена територія", - каже Роман.

А ще є варіант для намету – коса Арабатська стрілка. Її дуже великий мінус, одразу попереджає мандрівник, сильні вітри. Поряд є кілька турбаз, зокрема "Чумацький шлях", біля яких можна зупинитися і за певну платню користуватися їхньою інфраструктурою. Також у цій місцевості може бути нашестя медуз, як це було минулого року.

Копирайт изображения Roman Denysiuk Image caption Дика стоянка на Арабатській стрілці. Остерігайтеся сильних вітрів

Якщо ви хочете виїхати на кілька днів, то красиві місця для кемпінгу є і на Житомирщині. Наприклад, кар’єр біля села Глибочок. "Там дуже чиста і прозора вода, але умов немає ніяких. Питну воду треба приносити з джерела, до якого кілометр. Або привозити з собою", - розповідає Роман.

Копирайт изображения Roman Denysiuk Image caption Колишній піщаний кар'єр біля села Глибочок зовсім недалеко від Києва

Також кияни можуть з’їздити навіть на вихідні на Голубі озера, що на Чернігівщині – біля села Олешня. Неймовірні краєвиди і приємне купання вам гарантоване. Але про це місце дізнається все більше людей, тому може статися так, що ви почуватиметеся там, як на київському пляжі.

Копирайт изображения Roman Denysiuk Image caption Блакитні озера поблизу Олешні на Чернігівщині стають дедалі популярнішими серед туристів

Досвідчений мандрівник радить брати з собою намет-шатро з москітною сіткою, багато питної води, пакети для сміття, лопату – обкопати місце для багаття, щоби не спалити пів лісу. Окрім того, якщо збираєтеся надовше, можна придбати дуже зручні речі як от портативний душ і спеціальний намет для нього.

"Але головне, - додає Роман, - беріть з собою хорошу компанію".

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