Копирайт изображения УНІАН Image caption Ірина Аллахвердієва

Відео зібрання "Слуги народу" у Миколаєві з відвертими розмовами голови партії Олександра Корнієнка і керівника фракції Давида Арахамії здійняло шквал емоцій у мережі.

Політики не усвідомлювали, що їхня розмова транслюється, й вільно жартували з людей, які прийшли.

Їхні жарти стосувались старих політиків, яких вони називали "Зедіди", а також депутатки від "Слуги народу" Ірини Аллахвердієвої. Щодо неї пролунали різкі коментарі про її вигляд, витривалість. Її також нібито порівняли з корабельною сосною.

Пан Корнієнко назвав пані Аллахвердієву трохи "піддутою", натякнувши на можливі косметичні маніпуляції з її губами.

"Чуть-чуть tuning too much", - сказав Корнієнко.

"Баба робоча взагалі, як корабельна сосна", - далі веде він, вказуючи, що така проведе сотні зустрічей з виборцями і виграє.

Пожартували вони і з президента Зеленського, якому вигляд такої жінки мав би сподобатись і він би викурив всі Iqos.

"До президента заведеш таку і побачиш - він там оху…., підстрибне, викурить усі Iqos і скаже - баба дааа, дааа", - сказав Корнієнко Арахамії.

Олександр Корнієнко вибачився за свої слова та спробував виправдати поведінку. За його словами, "запис був змонтований, відповідно фрази вирвані з контексту".

Прізвище депутатки Аллахвердієвої на записі - наслідок монтажу, твердить депутат.

"Вона жодного відношення до обговорюваних питань не мала", - каже він.

На оприлюдненому відео здається, що мова йшла саме про цю депутатку. Але Аллахвердієва вже прокоментувала ситуацію й назвала це фейком.

За її словами, Арахамія та Корнієнко присягнулись, що не говорили таких слів про неї.

"Мова йшла про потенційних кандидатів в мери та до списків партії на місцевих виборах", - написала депутатка парламенту від "Слуги народу".

Користувачі мережі подібні вислови політиків щодо жінок назвали сексизмом. Також вважають, що депутатка сама вигороджує керівників партії.

Як корабельна сосна

"Не знала, що лідер цієї партії настільки афористичний. Він мені зразу сподобався, ще коли його туди назначили. Нехай би вони вже так і публічно виступали", - пожартувала журналістка Тетяна Даниленко.

Найбільше жінок збентежило саме непристойне обговорення колежанок просто на партійній події.

"Це низько і огидно. Такі обговорення жінки та колеги. Рівень політики вже давно опустився до рівня "базарних баб", - написала Алла Хоцянівська.

Пан Корнієнко у своє виправдання заявив про певну специфіку мови, якою партійці спілкуються між собою.

Оксана Богданова вже запропонувала партії "Слуга народу" створити власний словник термінів.

"Красуня - перспективна член партії; піддута - член партії, яка займається самовдосконаленням; тюнінг - великий багаж знань; корабельна сосна - надійна опора партії; баба - даа - найвища міра схвалення керівництва із занесенням в особисту справу.

Мережа заповнена різноманітними мемами, які породила розмова керівників "Слуги народу", а пошук "що таке корабельна сосна" швидко вийшов у топ запитів.

Дехто вже жартує про спеціальну номінацію партійну - Міс "корабельна сосна".

Журналістка Соня Кошкіна, як і багато інших колег, не зрозуміли реакцію депутатки від "Слуги народу", яка виправдовує керівників партії.

"Почуття власної гідності у людини або є, або немає. Третього не дано. Крапка", - написала пані Кошкіна.

"Вульгарний печерний сексизм", - оцінила розмову керівників "Слуги народу" депутатка Ірина Геращенко.

"Висловлюю обурення і рішучий протест печерному сексизму, відвертій дискримінації за гендерною ознакою, яку дозволили собі керівники провладної фракції та партії. Я б щиро хотіла висловити свою підтримку жертві цих висловлювань, але вона не вважає цей бруд сексизмом", - поскаржилась пані Геращенко.

Журналіст Дмитро Качура звертає увагу на те, що жінок порівнюють з різними деревами . Наприклад, що струнка - як берізка.

"Але корабельна сосна?!" - дивується він.

Що таке корабельна сосна

Корабельні сосни - високі хвойні дерева з прямим стовбуром, діаметром близько метра й майже без сучків.

Вони можуть рости близько сотні років й сягати висоти до 70 метрів.

Їхня деревина відрізняється особливою твердістю, пружністю і смолянистістю.

Через такі якості корабельні сосни раніше широко використовували у кораблебудуванні, а інша назва цих дерев - "щоглові сосни", адже з них могли робити високі щогли для вітрильників.

Ростуть переважно в горах - так званих "щоглових лісах".

Коментатори у мережі жартують, що термін "корабельна сосна" вжили саме через те, що партійна зустріч проходила у місті корабелів, яким вважається Миколаїв.

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