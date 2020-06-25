Скандал з деревиною для Ikea: на Закарпатті можуть звільнити сотні працівників

Копирайт изображения vgsm.com.ua Image caption Виробництво компанії "ВГСМ"

Після скандалу з можливою нелегальною вирубкою деревини компанія Ikea може розірвати контракт на постачання деревини із Закарпаття. Якщо це станеться, український постачальник припинить роботу та звільнить 350 працівників.

Про це у розмові з ВВС News Україна розповіла керівниця компанії-постачальника "ВГСМ" Ірина Мацепура.

"Ikea може розірвати контракт, а для нас це критично важливо. Вони складають 90% наших продажів. Без них ми просто закриваємось, всім подякуємо і звільнимо", - заявила пані Мацепура.

"У нас 350 працівників, ми найбільший роботодавець району", - додала вона.

Через скорочення обсягів вирубування лісів в останні роки компанія скоротила обсяги виробництва та вже звільнила 150 працівників.

Незаконні вирубки?

Ірина Мацепура також заперечує більшість звинувачень, які озвучили розслідувачі британської неурядової організації Earthsight.

Автори розслідування вказують, що закарпатський постачальник деревини для Ikea частину сировини рубає незаконно.

Через це розслідування, як повідомила агенція Reuters, IKEA перегляне свою мережу постачання деревини з України.

Копирайт изображения УНІАН Image caption У 2011 році саме з селища Великий Бичків везли 30-метрову ялинку на Різдво у Ватикан

"Для Ikea неприйнятне використання нелегально зрубаної деревини у своїй продукції", - йдеться у заяві, отриманій Reuters.

Ikea нагадала, що деревина з України складає лише 1% сировини компанії.

Водночас Ірина Мацепура наголошує, що її компанія має всі необхідні дозволи і нелегальної рубки не веде.

"Незаконна рубка - це та, яка ведеться без належних документів і лісорубного квитка. Британські розслідувані не оскаржують, що документи в нас є. Вони наполягають, що деякі рубки не варто було призначати було", - каже вона.

Пані Мацепура прогнозує, що незабаром призначать додаткову перевірку й компанія зможе підтвердити законність походження кожного кубометра деревини.

"Ми вже це робили після їхнього попереднього розслідування 2018 року", - каже пані Мацепура.

"На нашу думку, звіт (британських розслідувачів. - Ред.) підготований дуже поверхнево та з масою законодавчих, фактичних і логічних помилок", - додала вона.

Тим не менше, керівниця "ВГСМ" визнає певні проблеми з вирубками лісу у "сезон тиші" - час розмноження тварин з 1 квітня по 15 червня.

Закон забороняє робити "санітарні вирубки" в цей час, але, за словами пані Мацепури, існують законодавчі колізії, завдяки яким такі рубки вони все ж проводили.

Копирайт изображения vgsm.com.ua Image caption Виробництво компанії ВГСМ

При цьому, у компанії наполягають, що із заявлених розслідувачами 109 санітарних вирубок вони провели тільки 55.

"Рубки в "сезон тиші" не роблять заготовлену деревину незаконною в розумінні українського законодавства", - наголошує пані Мацепура.

Незаконний бук для Ikea

Британська неурядова організація Earthsight 23 червня опублікувала дослідження, в якому стверджує, що постачальники деревини для Ikea з України частину сировини рубають незаконно.

Ішлося про вирубки буку в Карпатах для виробництва стільців Терйе (Terje).

Нелегальні вирубки нібито ведуться у лісомисливському господарстві селища Великий Бичків на Закарпатті.

Головна проблема заготівлі полягає в тому, що, як стверджують дослідники, ліцензії на "санітарні вирубки" місцеве лісництво видало незаконно.

Копирайт изображения Ikea Image caption Стілець Терйе

Дослідники нагадують, що компанія "ВГСМ" є одним із найбільших деревообробних підприємств України.

Дані системи Youcontrol підтверджують великі об'єми обігу компанії та її значні річні прибутки.

Головний закид до заготівлі буку в Карпатах - негативний вплив на довкілля й порушення екологічних норм.

Серед іншого, дослідники вказують, що "ВГСМ" проводить вирубки у період розмноження тварин, коли заготівля лісу заборонена.

Розслідувачі посилаються на звіт екологічної інспекції України про незаконну видачу ліцензій на вирубки у "період тиші".

Також у розслідуванні вказують, що на певних ділянках заготівельники суттєво перевищували ліміти вирубки на 50% від вказаних у дозволах.

Водночас розслідувачі визнають, що вся заготовлена деревина, яку ІКЕА отримує з України, має сертифікат FSC - провідної міжнародної системи екологічного маркування деревини Лісової Опікунської Ради.

Великобичківське господарство має сертифікат FSC з 2005 року.

Та заготівельники, кажуть розслідувачі, нібито обходять умови сертифікації за допомогою корумпування представників FSC.

У дослідженні також вказують на корумпованість державних лісогосподарських підприємств, які управляють більшістю лісів України.

Реакція влади

Голова державного агентства лісових ресурсів Андрій Заблоцький вже підписав наказ про проведення ретельної перевірки Великобичківського лісгоспу стосовно всіх фактів, оприлюднених у дослідженні громадської організації Earthsight.

Міністр захисту довкілля Роман Абрамовський також каже, що триматиме це питання на особистому контролі.

Але керівник лісового агентства розкритикував британське розслідування.

За його словами, нинішнє розслідування повторює попереднє твердження незаконності призначень санітарних рубок в Україні ще від 2018 року.

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Він стверджує, що попередній висновок Earthsight зробили на основі аналізу 18 ділянок. Після перевірки тієї інформації з'ясувалось, що Earthsight аналізувала лише 4 ділянки, відведені під санітарну рубку.

Інші ж ділянки, за його словами, британці аналізували через рік і більше після рубки, або ж аналізувались ділянки, на яких рубку взагалі ніколи не проводили.

"Результати обстеження цих нібито 18 ділянок екстраполювали на національний рівень та таким чином визначено загальний показник", - заявив Андрій Заблоцький.

Для об'єктивності розслідування, за його словами, мали б залучати фахівців лісозахисних підприємств, оприлюднити інформацію про залучених експертів та відкрити джерела фінансування.

"Не випадково й те, що інформація публікується в момент виходу компанії ІKEA на ринок України", - припустив керівник держлісгоспу.

ІКЕА і Україна

Продаж своєї продукції в Україні компанія ІКЕАпочала у травні цього року. Спочатку вона запустила можливість купити товари онлайн з доставкою додому або ж у кілька пунктів видачі.

Попит на продукцію настільки великий, що вже місяць служби замовлення та доставки перевантажені та подекуди паралізовані.

Копирайт изображения Getty Images

Зайти на українських ринок IKEA намагалася аж 15 років. Проте через низку обставин, зокрема і корупційні ризики, початок роботи відкладався.

Але ще з 1990-х років в Україні працюють постачальники, які виготовляють певні види продукції для Ikea.

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