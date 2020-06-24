Без світла і питної води: що з людьми у затоплених Карпатах
Моторошно дивитися, як вода підіймається з підвалу і затоплює твій дім, розповідає мешканка прикарпатського міста Галич Віра Тихлій.
Західна Україна потерпає від руйнівної стихії — повені. Тисячі будинків і дворів опинилися під водою, зруйновані мости і дамби, десятки сіл опинилися відрізаними від цивілізації.
Люди рятуються від повені, як можуть - виносять техніку і меблі, барикадуються мішками з піском, вивозять тварин, запасаються питною водою.
Найбільше постраждали райони в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій і Львівській областях.
Ситуація критична, перевершує масштаб повеней 2008 року, заявив прем'єр Денис Шмигаль.
ВВС News Україна поспілкувалась з людьми з найбільш затоплених районів.
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Прокинулися від того, що кричать люди і гавкають собаки
Річка Дністер вийшла з берегів і затопила місто Галич.
"В моєму місті вода піднялась ще вчора вночі, затопило всі низинні вулиці. Рівень води в криницях піднявся, всі городи залило. Урожаї цього року й так слабкі, а тепер їх не буде взагалі", - розповідає Віра Тихлій з Галича.
Її родина не спить з ночі, рятується від води, яка все прибуває. Вода зараз стоїть у подвір'ї і стрімко підходить до хати.
"Ми з мамою й сестрою зірвались зі сну ще о 4 ранку, бо надворі кричали перелякані люди і гавкали собаки. Все, що могли підняти - підняли на табуретки й крісла. В моєму будинку є підвал в підлозі, і бачити, як через неї в дім заходить вода, моторошно".
У домі ще з ранку відключили світло і попередили, що відключать газ. Криницю затопило і родина наразі без води.
"Газ ще поки є, ми бігом варимо їсти на пару днів. Зранку я встигла набрати декілька відер чистої води, має вистачити на кілька днів, якщо економити".
Віра Тихлій розповідає, як люди у її місті рятуються від повені, захищають двері мішками з піском, рятують меблі, техніку, документи, тварин.
"Всі ми дуже стурбовані, не скажу, що сильно налякані, бо це не вперше нас затоплює. Надіюсь, ця вода прийде й піде, не буде стояти". Цю ніч родина планує провести на горищі.
Затоплена Верховина
Яніна Лучейко стала свідком великих зсувів ґрунту у селищі Верховина у Карпатах.
"З'їхала частина землі метрів чотири у висоту. Цей зсув перегородив дорогу до присілку, там декілька хат і сімей відрізані від світу. Зсув зніс природну дамбу і зникло дуже гарно гірське озеро Криве, вода з якого стекла вниз", - розповідає Яніна.
Вода з Черемошу затопила центральну частину Верховини. Води небагато, десь по щиколотки, вона дійшла до заправки, до ринку у центрі міста.
"У нас є садиба, яку ми здаємо туристам. Спочатку карантин, тепер повінь - удар за ударом по туристичному сезону. Одну кімнату у садибі зараз віддаємо волонтерам, які приїдуть допомагати відновлювати край після повені", - розповіла жінка.
Знесло міст у Криворівні
Гірське село Криворівня деякий час було відрізано від світу через зруйновану дорогу. Рятувальники розчистили дорогу і відновили транспортне сполучення.
Чорний Черемош, вийшовши з берегів, затопив вулиці.
"Добре, що вода прийшла вдень і люди це бачили. Слава Богу, що ніхто не постраждав. Є хати, де вода на пів метра підійшла. Підтопило сараї, дровітні, є невеликі зсуви ґрунту. Люди перелякалися, це страшно, але ми вже трохи навчені попередніми повенями", - розповідає отець Іван з Криворівні.
Сильний потік зніс міст через Черемош. Через це віддалена частина села, де є близько 60 будинків, опинилась відрізаною. Туди можна дістатися лише по навісній кладці, перекинутій через річку.
Собаки у воді в Калуші
У місті Калуш на Прикарпатті затопило цілий для тварин "Дім Сірка". Десятки собак опинилися у воді. Волонтери шукали клітки і транспорт, щоб вивезти тварин.
Вода у місті піднялась десь на метр, прибувала дуже швидко. Волонтери постили відео, як собаки стоять на даху будок, як плавають у воді.
Серед ночі всіх собак випустили з вольєрів і забрали на перетримку.
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