Без світла і питної води: що з людьми у затоплених Карпатах

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Моторошно дивитися, як вода підіймається з підвалу і затоплює твій дім, розповідає мешканка прикарпатського міста Галич Віра Тихлій.

Західна Україна потерпає від руйнівної стихії — повені. Тисячі будинків і дворів опинилися під водою, зруйновані мости і дамби, десятки сіл опинилися відрізаними від цивілізації.

Люди рятуються від повені, як можуть - виносять техніку і меблі, барикадуються мішками з піском, вивозять тварин, запасаються питною водою.

Найбільше постраждали райони в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій і Львівській областях.

Ситуація критична, перевершує масштаб повеней 2008 року, заявив прем'єр Денис Шмигаль.

ВВС News Україна поспілкувалась з людьми з найбільш затоплених районів.

Прокинулися від того, що кричать люди і гавкають собаки

Річка Дністер вийшла з берегів і затопила місто Галич.

"В моєму місті вода піднялась ще вчора вночі, затопило всі низинні вулиці. Рівень води в криницях піднявся, всі городи залило. Урожаї цього року й так слабкі, а тепер їх не буде взагалі", - розповідає Віра Тихлій з Галича.

Копирайт изображения Фото Віри Тихлій Image caption Затоплений дім у місті Калуш

Її родина не спить з ночі, рятується від води, яка все прибуває. Вода зараз стоїть у подвір'ї і стрімко підходить до хати.

"Ми з мамою й сестрою зірвались зі сну ще о 4 ранку, бо надворі кричали перелякані люди і гавкали собаки. Все, що могли підняти - підняли на табуретки й крісла. В моєму будинку є підвал в підлозі, і бачити, як через неї в дім заходить вода, моторошно".

У домі ще з ранку відключили світло і попередили, що відключать газ. Криницю затопило і родина наразі без води.

"Газ ще поки є, ми бігом варимо їсти на пару днів. Зранку я встигла набрати декілька відер чистої води, має вистачити на кілька днів, якщо економити".

Віра Тихлій розповідає, як люди у її місті рятуються від повені, захищають двері мішками з піском, рятують меблі, техніку, документи, тварин.

"Всі ми дуже стурбовані, не скажу, що сильно налякані, бо це не вперше нас затоплює. Надіюсь, ця вода прийде й піде, не буде стояти". Цю ніч родина планує провести на горищі.

Копирайт изображения Фото Віри Тихлій

Затоплена Верховина

Яніна Лучейко стала свідком великих зсувів ґрунту у селищі Верховина у Карпатах.

"З'їхала частина землі метрів чотири у висоту. Цей зсув перегородив дорогу до присілку, там декілька хат і сімей відрізані від світу. Зсув зніс природну дамбу і зникло дуже гарно гірське озеро Криве, вода з якого стекла вниз", - розповідає Яніна.

Копирайт изображения Фото Яніни Лучейко Image caption Зсув у Верховині

Вода з Черемошу затопила центральну частину Верховини. Води небагато, десь по щиколотки, вона дійшла до заправки, до ринку у центрі міста.

"У нас є садиба, яку ми здаємо туристам. Спочатку карантин, тепер повінь - удар за ударом по туристичному сезону. Одну кімнату у садибі зараз віддаємо волонтерам, які приїдуть допомагати відновлювати край після повені", - розповіла жінка.

Копирайт изображения Фото Яніни Лучейко

Знесло міст у Криворівні

Гірське село Криворівня деякий час було відрізано від світу через зруйновану дорогу. Рятувальники розчистили дорогу і відновили транспортне сполучення.

Чорний Черемош, вийшовши з берегів, затопив вулиці.

"Добре, що вода прийшла вдень і люди це бачили. Слава Богу, що ніхто не постраждав. Є хати, де вода на пів метра підійшла. Підтопило сараї, дровітні, є невеликі зсуви ґрунту. Люди перелякалися, це страшно, але ми вже трохи навчені попередніми повенями", - розповідає отець Іван з Криворівні.

Сильний потік зніс міст через Черемош. Через це віддалена частина села, де є близько 60 будинків, опинилась відрізаною. Туди можна дістатися лише по навісній кладці, перекинутій через річку.

Собаки у воді в Калуші

У місті Калуш на Прикарпатті затопило цілий для тварин "Дім Сірка". Десятки собак опинилися у воді. Волонтери шукали клітки і транспорт, щоб вивезти тварин.

Вода у місті піднялась десь на метр, прибувала дуже швидко. Волонтери постили відео, як собаки стоять на даху будок, як плавають у воді.

Серед ночі всіх собак випустили з вольєрів і забрали на перетримку.

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