Гігантська пилова хмара із Сахари накрила Америку. Фото

Копирайт изображения AFP Image caption Фортеця колоніальних часів Ель-Морро на Кубі оповита шарами жовтого пилу

Небо над Вест-Індією та Центральною Америкою потемніло від величезної хмари пилу, принесеного із пустелі Сахара.

Ще минулої неділі хмара дісталася до Пуерто-Рико, а потім накрила Кубу і частково Мексику.

На Гваделупі та Мартиніці спостерігають найщільніший серпанок за останні десять років.

На Кубі людей, що мають астму та інші хвороби органів дихання, офіційно попередили про ризики для здоров'я.

Пилові хмари на кшталт цієї виникають, коли над Сахарою віють сильні вітри.

Пил здіймається у верхні шари атмосфери і переноситься на тисячі кілометрів.

Цього разу вона поширилася до Мехіко на заході та Маямі на півночі.

Вранці четверга забруднення повітря у Маямі оцінювалося як середнє, проте ситуація може погіршитися.

Хмара рухалася над Карибським морем кілька днів. Її гігантські розміри добре видно навіть з космосу.

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Передмістя столиці Венесуели Каракаса у неділю затягнув серпанок.

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Піщаний пил прийшов до Пуерто-Рико.

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Бриджтаун, столиця Барбадосу, вкрився жовтим пилом.

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Кубинці вийшли фотографувати жовте небо.

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Кубинський метеоролог Хосе Рубейра каже, що у піщаних хмарах, що їх доносить вітер із Сахари, немає нічого дивного. Але щільність останнього - набагато вище норми.

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