"Зел...кий заявив". Як журналістів не пустили до президента і що з цього вийшло

Копирайт изображения PIK.ua Image caption Такими малюнками херсонські журналісти ілюструють візит Зеленського. Чому так?

У п'ятницю президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Херсона.

У програмі - стандартні офіційні заходи за участі ЗМІ, зокрема, й в Херсонському морському порту.

Але, як виявилося, частину місцевих журналістів спочатку не акредитували на них, а потім - просто не пустили туди.

У відповідь медійники опублікували низку "новин" про візит Володимира Зеленського на Херсонщину, де замість деталей - три крапки, пробіли, малюнки і жарти.

Що відбулося

Копирайт изображения Херсонська ОДА Image caption Так виглядав реальний візит Зеленського в Херсонський порт

За роботу ЗМІ на заходах лідера держави в регіонах майже завжди відповідає не Офіс президента напряму, а місцева влада.

У випадку з нинішньою поїздкою, це - Херсонська обласна держадміністрація.

Як твердять місцеві журналісти, акредитація в ОДА проходила проблематично.

"Вони (ОДА. - Ред.) ніде не говорили про акредитацію, хоча їх запитували. Потім одні журналіст потрапили (на заходи з президентом), одних тупо мовчки не пускали", - розповів BBC News Україна херсонський журналіст Іван Антипенко.

"І з'явився якийсь список, кого пускати, а кого - ні", - додав він.

Редактор місцевого видання "Мост" Сергій Нікітенко повідомив, що його спочатку не пустили в будівлю на зустріч, а згодом - в автобус з журналістами.

Дізнатися, чому не пустили частину журналістів, у пресслужбі ОДА не вдалося. Її телефон не відповідає.

Відповідь журналістів

Журналісти, яких не пустили до Зеленського, відреагували серією "дуже інформативних" новин.

Наприклад, на згаданому сайті "Мост" вийшла стаття під назвою "Президент Володимир Зел...ий прибув до Херсона".

Текст новини: "В аеропорті його зустрічали..., ..., .... Після цього він подивився ... і поїхав у Херсонський морський порт, де ... . ..., - заявив голова держави".

Копирайт изображения Most.ks.ua

Схожу новину опублікувала і херсонська "Південна інформаційна компанія". Але там додали ще й малюнок "зустрічі".

"Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту на Херсонщину, який відбувається, сьогодні, 26 червня відвідав Херсонський морський порт де підписав якийсь документ. Про це ПІК повідомила семирічна дівчинка, яку в Херсонський ОДА запросили на зустріч з президентом", - йдеться у новині.

"Дівчинка поділилась з редакцією малюнком, що зробила під час цієї зустрічі", - додали херсонські журналісти й опублікували "малюнок".

Інше херсонське видання Novamedia опублікувало кілька новин про візит президента, де окрім абстрактних заголовків на кшталт "Президент Зеленський щойно повідомив у Херсоні" не було жодного тексту.

Журналіст Олег Батурін "фоторепортаж" візиту Зеленського замінив зеленим квадратиком.

Копирайт изображения Eprostir.org

У цій ситуації журналісти звинуватили херсонського губернатора Юрія Гусєва та його підлеглих.

"Як хочете можете ставитися до цих людей, але перешкоджати їм висвітлювати сусупільно-важливу подію ви не маєте права. Це якась печерна спроба цензури, яку вам завжди будуть згадувати", - написав у Facebook Іван Антипенко.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber.