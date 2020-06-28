29 років у дорозі – історія провідника "Укрзалізниці"
- 28 червня 2020
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Після тривалої паузи через коронавірус "Укрзалізниця" продовжує відновлювати перевезення пасажирів.
Кожен новий поїзд - це повернення до роботи для машиністів, провідників та інших працівників, які кілька місяців не могли працювати.
Про те, що змінилося, а що - навпаки - лишається незмінним, BBC News Україна розповів Сергій Петров, який працює провідником вже майже три десятки років.
Над відео працювали Роман Лебедь і Роман Прокопчук.
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