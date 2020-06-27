Суд у справі МН17: теорії змови чи альтернативні сценарії

Копирайт изображения Reuters Image caption Малайзійський "Боїнг", що летів рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, збили ракетою з установки "Бук" в небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Загинули всі 298 людей, що були на борту літака

Адвокати росіянина, одного з обвинувачених у збитті рейсу МН17, подали прохання про додаткове розслідування всіх альтернативних сценаріїв падіння літака.

17 липня 2014 року у небі над Донбасом збили "Боїнг" "Малайзійських авіаліній". Загинули всі 298 людей, які перебували на борту.

У прокуратурі Нідерландів переконані, що компелкс "Бук", з якого збили літак, привезли на територію "ДНР" з Росії.

"Нас запитують, чому ми розглядаємо версії, які люди називають теоріями змови, - сказала в суді адвокат обвинуваченого росіянина Олега Пулатова Сабіна тен Дошат. - Це не означає, що ми віримо в них. Захист має розглянути всі альтернативні сценарії".

Справу про падіння літака Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines розглядає Гаазький окружний суд Нідерландів, слухання проходять в юридичному комплексі Схіпгол.

У причетності до падіння літака і смерті 298 людей обвинувачують трьох громадян Росії та одного громадянина України.

З них тільки підполковник запасу ПДВ російської армії Олег Пулатов погодився взаємодіяти з представниками суду.

Його інтереси захищають двоє нідерландських адвокатів з Роттердама і російський юрист Олена Кутьїна. При цьому Кутьїна не має права діяти від імені Пулатова в Нідерландах - вона може лише надавати колегам інформацію для його захист.

Що було цього тижня?

Слухання почалися в березні і з перервами тривають досі. Цього тижня значну частину засідань присвятили виступам захисту.

Адвокати Пулатова заявили, що через коронавірус не можуть зв'язатися зі своїм підопічним і детально обговорити перебіг суду. За словами юристів, зв'язатися з колишнім російським офіцером телефоном їм вдається вкрай рідко, а скористатися іншими засобами зв'язку не виходить.

У відповідь представники прокуратури Нідерландів зазначили, що Пулатов активно жартує над перебігом процесу на одному з форумів, а отже, може стежити за процесом, але свідомо вирішив не спілкуватися зі своїми адвокатами.

Захист росіянина Пулатова подав прохання провести повторне розслідування альтернативних сценаріїв:

катастрофа "Боїнга" внаслідок атаки українського військового літака;

ураження ракетною системою протиповітряної оборони через те, що українська сторона використала "Боїнг" як "живий щит"

ураження із ЗРК "Бук", що належав Україні.

Адвокати російського військового Пулатова просили про повторний допит кількох експертів, чиї висновки долучили до матеріалів справи, а також десятків свідків, зокрема загадкового іспанського диспетчера Карлоса.

Інтерв'ю з ним неодноразово з'являлися в російських державних ЗМІ. Потім журналісти і слідчі з'ясували, що чоловік, який називав себе "диспетчером Карлосом", ніколи не був диспетчером.

Виявилося, що його раніше судили за шахрайство, а зараз він мешкає в Румунії й отримував за свої інтерв'ю грошову винагороду.

Розслідуванню немає кінця?

Раніше представники обвинувачення пояснювали, як слідство вивчало альтернативні версії катастрофи "Боїнга" і чому зробили висновки про їхню неспроможність.

Під час обстеження тіл екіпажу та пасажирів експерти знайшли в них елементи ураження, що мають тільки ракети "Бука" (наприклад, металеві елементи у формі метелика).

Також під час вивчення уламків літака не знайшли слідів від куль авіаційної гармати та слідів влучення будь-яких інших ракет, крім ракети "Бука". Все це підвело експертів до висновку про те, що рейс МН17 не міг бути збитий внаслідок атаки військового літака.

Прокуратура Нідерландів переконана, що "Бук" привезли на територію, яку контролювали бійці самопроголошеної "Донецької народної республіки", з Росії.

"Завдання захисту - критично поглянути на все, що є в матеріалах справи, і отримати інформацію, яка допоможе нам перевірити правильність і вірогідність всіх фактів", - зазначила адвокат Пулатова.

Представники прокуратури Нідерландів звернулися до судді з проханням задовольнити запити про розслідування тільки тих альтернативних сценаріїв, які мають хоч якісь ознаки правдоподібності.

При цьому, зазначив прокурор, версія про ураження МН17 ракетою "повітря-повітря" суперечить характеру пошкоджень MH17 та даним радарів.

Версію про можливе влучення у МН17 ракети українського комплексу "Бук", на думку прокуратури, спростовують численні фото і відеозаписи, на яких базується головна версія про те, що ЗРК прибув з Росією, а також дані перехоплень телефонних розмов озброєних прихильників "ДНР" та показання свідків.

При цьому захист Пулатова не заперечує того, що в телефонних розмовах, які перехопила й оприлюднила Служба безпеки України, дійсно звучить його голос.

Наступні слухання у справі МН17 заплановані на 3 липня. Тоді суддя має ухвалити рішення по всіх клопотаннях сторін захисту і звинувачення.

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