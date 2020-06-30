Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів ВВС, навіщо призначили Шкарлета в.о. міністра освіти, які вказівки він отримує від Зеленського та чому не буде відставки Авакова.

Останніми тижнями уряд Шмигаля, який працює вже майже чотири місяці, отримав хвилю "тривожних дзвінків".

Верховна Рада спочатку відмовилась підтримати урядову програму і дати річний імунітет, а потім фактично відхилила кандидатуру Сергія Шкарлета на міністра освіти. Шлейф звинувачень у плагіаті так налякав профільний комітет Верховної Ради, що там Шкарлета не підтримали.

І це попри те, що його просував особисто президент Зеленський, а у комітеті більшість у "Слуги народу". Уряд не знайшов нічого кращого, як в обхід Ради призначити Шкарлета виконувачем обов'язки.

Критики стверджують, що прем'єр-міністра змусили зробити це з Банкової, хоча у розмові Шмигаль наполягає - Зеленський та Єрмак на нього не тиснуть і він нібито сам підбирає кадри.

Про проблеми у монобільшості говорять вже давно і відкрито. Проте прем'єр воліє про них не згадувати і далі наполягає, що схваленню урядових законів та реформ нічого не загрожує.

Попри тисячі нових хворих на коронавірус, пан Шмигаль переконаний, що другого закриття країни на карантин не буде, економіка невдовзі почне зростати, а у справах проти Петра Порошенка немає політичного переслідування.

Не закривати країну на другий локдаун

ВВС: Місяць тому президент називав вас майстрами спорту у боротьбі з коронавірусом. Тоді ви дуже боялися другого закриття країни на карантин. Бачите зараз перспективу другого локдауну через збільшення кількості нових хворих до тисячі на добу?

Денис Шмигаль: Ми перейшли до моделі адаптивного карантину. В областях, де ситуація складніша, застосовуємо жорсткіші карантинні обмеження, це працює.

Україна вийшла із загального жорсткого карантину, але окремі області, наприклад Львівщина, сьогодні античемпіон по захворюваності, там карантин посилений. Ця модель дозволяє балансувати на межі незакриття цілої країни та економіки і збереження життя і здоров'я людей.

Копирайт изображения Кабінет міністрів

Ми зараз маємо перевагу у порівнянні з часом запровадження карантину у березні. У нас готова медична система: ми закупили засоби індивідуального захисту, забезпечили як мінімум перший рівень для першої хвилі медичних закладів, ми підготували медичну систему морально.

Суспільство встигло морально підготуватися, ми не отримали в країні паніку, яка б призвала до дестабілізації медичної системи і збільшення жертв. Першу хвилю ми пройшли спокійно у помірному сценарії.

ВВС: Тобто, для другого локдауну немає підстав?

Д.Ш.: Ми хочемо зробити все можливе для того, щоб ми не закривали країну. Ми не можемо зараз передбачати, як далі розвиватимуться події.

Ми бачимо, що пішло помірне зростання, зараз ми розуміємо і аналізуємо, які показники є ключовими - це завантаженість ліжкомісць у лікарнях. Ми не хочемо, щоб вона перетинала позначку у більше 50%. Хоча вже є дві області, де завантаженість 52% і 60%. Це сигнал до того, що нам необхідно починати формувати так звану другу лінійку лікарень. Загалом у нас 30 тисяч ліжкомісць для першої та другої хвилі.

Ми забезпечені ШВЛами і завантаженість апаратів штучної вентиляції легень складає 7%, це теж добрий показник.

ВВС: Кількість хворих зростає, а обмеження полегшують. Це не помилка?

Д.Ш.: Це не помилка. Ми відповідально ставимось до послаблень. Ми не відпустили все до кінця, не дозволили масові заходи, не відкрили міжобласне сполучення з регіонами, де є стрімке зростання. Щоб не втратити економіку, від чого наслідки та жертви можуть бути більші, ніж при такому рівні захворюваності.

Наше завдання сьогодні — при збереженні життів не втратити економіку України.

Ми ретельно контролюємо параметр кількості активних хворих на 100 тисяч населення. Сьогодні він складає 50 людей на 100 тисяч. Ми зробили для себе ліміт у 60 хворих. Це буде момент, при якому треба буде посилювати карантинні обмеження вже на рівні країни і окремих областей.

Закрити метро може мер Києва

ВВС: Мер Києва натякнув, що ми знову наближаємося до закриття громадського транспорту в столиці. Це реально чи залякує, щоб дотримувались карантину?

Копирайт изображения УНІАН

Д.Ш.: Ми точно не збираємося лякати. Є зростання кількості хворих. Львівська область - на першому місці по кількості, є Київ, який традиційний лідер і у якому найбільша густота населення і кількість людей, є Чернівецька, Рівненська область виривається в лідери.

Не виключено, що в окремих містах або областях доведеться повернутися до закриття транспорту.

Ситуація змінюється кожного дня. Це можна з боєм порівняти. Як передова - ніколи не знаєш, як зміниться ситуація через добу.

Щоденна кількість ПЛР та ІФА тестувань перевищила 20 000, а починали з тисячі-двох і ставили мету 10 000. Це дає нам змогу контролювати ситуацію і розуміти, як вона розвивається.

Стосовно метро, то тут ми виступаємо помічниками для місцевого самоврядування. Уряд контролює ситуацію в Україні загалом, але локальні посилення або послаблення покладаються на місцеве самоврядування.

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Фото Володимира Зеленського, який порушував карантинні обмеження у Хмельницькому. Його опублікувала пресслужба ОП

Ініціатором цього має стати київський міський голова. Якщо цієї ініціативи немає, а ми по показниках бачимо, що вже є загроза життю і здоров'ю людей, загроза розвитку епідемії в гіперболічному масштабі, будемо втручатися.

ВВС: Ви постійно закликаєте дотримуватися карантину, соціальної дистанції. З іншого боку, ми бачили, що президент і санітарний лікар це порушують - пили каву, коли це було заборонено в кафе. Такі епізоди могли дати сигнал суспільству, що все закінчилося і можна розслабитися?

Д.Ш.: Я надзвичайно ретельно ставлюся до виконання цих заходів, які ми комунікуєм суспільству і яких вимагаємо: масочний режим, дезінфекція та соціальна дистанція.

Сьогодні ми з вами на вулиці, є соціальна дистанція, на вулиці ми допускаємо перебування без масок, а в приміщенням потрібна маска.

Президент порушив це лише раз, сплатив за це штраф, навіть попри те, що суд визнавав, що президент може не платити. Це принципова позиція, він також ретельно ставиться до виконання цих заходів для убезпечення суспільства.

Збитки від повені порахують за два тижні

ВВС: Через стрімке збільшення кількості нових хворих українців можуть не пускати до країн ЄС не тільки в липні, а й у серпні?

Копирайт изображения Денис Шмигаль

Д.Ш.: В залежності від розвитку ситуації. Україна поки що для країн Європи в "червоній зоні". Тобто це країни, в яких кількість хворих зростає, а не зменшується. Більшість європейських країн не відкриють для нас вільного доступу, в тому числі авіаційного сполучення. Хоча низка країн світу відкрились для України, особливо туристичні.

Будемо робити все для того, щоб протягом найближчого часу ми опанували зростання захворюваності.

ВВС: Наскільки масштабні збитки від повені у західних областях?

Д.Ш.: Величезні збитки, на жаль, є і людські втрати. Але чітко порахувати суму ми зможемо протягом наступних кількох тижнів, коли спаде вода, коли буде видно вже всі наслідки руйнування інфраструктури і домогосподарств.

Це велике стихійне лихо, яке зачепило п'ять областей Західної України. Найбільше постраждала Івано-Франківська.

З державного резервного фонду ми виділили близько 700 млн гривень на подолання наслідків.

У разі потреби ми готові виділяти достатню кількість коштів, щоб відновити інфраструктуру, сполучення і відшкодувати втрати людей і домогосподарств від цієї стихії.

Копирайт изображения ДСНС

ВВС: Повінь не настільки руйнівна, як у 2008 році?

Д.Ш.: Ще не маємо розрахунків. Коли люди кажуть, що тоді загинуло 38 людей, а зараз троє людей, це некоректна статистика. Був уже досвід боротьби з такими стихіями.

Людей евакуювали наперед в денний час, щоб не лишалися на ніч, знали, де живуть старші люди, як їх забирати. Тобто цей досвід боротьби з повенями допоміг службам, допоміг органам місцевого самоврядування працювати і зберегти якомога більшу кількість життів.

Я точно вам скажу, що по рівню води, по кількості постраждалих населених пунктів, конкретно для Івано-Франківської області, повінь була сильнішою, ніж у 2008 році.

Шкарлет має три місяці, а Зеленський не тиснув

Копирайт изображения Пресслужба МОН Image caption Сергій Шкарлет мав гарні стосунки з Дмитром Табачником

ВВС: 25 червня уряд призначив Сергія Шкарлета виконувачем обов'язки міністра освіти. Перед цим парламент фактично відмовився його призначати міністром, а комітет не рекомендував його кандидатуру. За Шкарлетом іде довгий шлейф скандалів з плагіатом, які турбують громадськість. Хто був ініціатором його призначення в обхід парламенту?

Д.Ш.: Пана Шкарлета під час зустрічі з президентом висунули ректори як одного з кандидатів на посаду міністра освіти і науки. Йому давали відповідну характеристику, у нас було декілька зустрічей - формальна співбесіда і розмова про філософію та стратегію розвитку освіти та науки України. Абсолютно в чоловіка добре, ясне бачення, він має відповідний менеджерський досвід.

ВВС: Але ж парламент політично відмовив йому!

Д.Ш.: Відмови парламенту як такої не було. Виконання обов'язків міністра освіти і науки - шанс для кандидата проявити себе, показати стратегію, філософію, навички та професіоналізм.

Копирайт изображения Наталя Піпа Image caption Сергій Шкарлет не отримав підтримки у комітеті. Його кандидатуру так і не винесли на голосування Ради через брак голосів

ВВС: Як думаєте, скільки часу він буде виконувати обов'язки?

Д.Ш.: Парламент збирається йти на канікули, а міністрів призначає Верховна Рада. Тому, думаю, традиційний трьохмісячний строк - це той термін, за який людина може ознайомитися з ситуацією і проявити себе.

ВВС: Президент тиснув на вас, щоб ви призначили Шкарлета в.о. міністра?

Д.Ш.: Президент ніколи на мене не тисне і не тиснув, з жодних питань.

ВВС: У журналістів є уявлення, можливо хибне, що багатьох міністрів, як от пана Шкарлета, відбирає президент з працівниками ОП і спускає вам. А у вас немає права голосу, щоб відхилити це. Пам'ятаєте в Ільфа і Петрова був "зицпредседатель Фунт", який був підставним керівником фірми. Жартують, що ви у такій ролі й нічого не вирішуєте, а вирішує Зеленський і Єрмак. Як відреагуєте на такі жарти і закиди?

Копирайт изображения УНІАН

Д.Ш.: Відреагую спокійно, вашими ж словами, коли ви сказали, що деякі журналісти можуть хибно так вважати. Це дійсно хибне враження. Кабінет міністрів - одна з трьох гілок влади, яка ухвалює колегіальні рішення і здійснює виконавчу владу. Не можна казати, що хтось нам призначає міністрів.

Ми радимось з президентом, я ніколи цього не приховую, навіть деякі співбесіди з потенційними міністрами на початках проводили разом. Для мене це був елемент підтримки.

Щодо міністрів, які призначалися вже пізніше, - це моє рішення. Але сьогодні в Україні є унікальна ситуація, коли парламент, президент і Кабмін можуть працювати в одному векторі. Мій стиль роботи доволі демократичний, тому я не ставлю обмежень і не заплітаю інтриг, не намагаюся створювати якісь сфери впливу.

Ключове завдання - це професіоналізм та результативність всіх міністрів. Інтриги немає, впливів, якихось нав'язувань теж немає. Міністрів обирає парламент, а подає прем'єр. В мене також є своя думка і своя позиція по життю, є такі особистості в Україні, яких я не прийму, хто б мені їх не рекомендував. Тому це хибне уявлення, хибна думка і неправильний жарт.

ВВС: Якщо за ці три місяці міністр освіти покаже себе не з найкращого боку, ви готові замінити його? Вже звільняються люди з міністерства на знак протесту…

Д.Ш.: Ви бачите по нашій діяльності, що ми доволі швидко приймаємо кадрові рішення стосовно людей, які не відповідають посадам і вимогам часу.

Копирайт изображения Кабінет міністрів

Є питання порядності та професійності, які також для нас важливі, як і відсутність корупції у вищих ешелонах влади. Ці параметри застосовуються до всіх членів урядової команди.

Якщо міністр або в.о. міністра не відповідатиме посаді, то можна і не чекати три місяці.

ЗНО і Нову українську школу збережуть

ВВС: Ви ознайомлювалися з програмою Шкарлета? Всі остерігаються, що Нова українська школа не буде фінансуватися і ЗНО буде під загрозою у майбутньому.

Д.Ш.: Я публічно заявляю: загрози для ЗНО немає і не буде, ви бачите, що воно проходить. Ці всі маніпуляції про загрозу, що ЗНО скасують - це такі політичні технології маніпуляції та розхитування влади.

ВВС: А Нова українська школа?

Д.Ш.: Всі реформи тривають. Ми будемо їх реалізовувати. І Нову українську школу і реформу освіти в цілому.

ВВС: Як можна досягати результату, коли з парламентом проблеми, програму уряду через політичні мотиви не схвалили, з міністром освіти виникла заминка. Хто буде забезпечувати комунікацію і домовленості про результативні голосування? Це робитиме президент і його офіс, чи ви вже теж намагаєтеся виходити і спілкуватися з групами в Раді?

Д.Ш.: А хіба парламент не схвалює закони і рішення?

ВВС: Схвалює, але останній тиждень показав, що є проблеми.

Д.Ш.: В чому?

Копирайт изображения Кабінет міністрів

ВВС: Міністра освіти не винесли на голосування, не було голосів. Програму уряду не проголосували.

Д.Ш.: Ні, неправда. Міністра освіти не відмовлялись виносити, ви праві в одному, що думка комітету розділилася щодо міністра - чотири на чотири. І це було тим параметром, з яким ми погодились і винесли міністра освіти в статусі "виконувач обов'язків" для того, щоб дати шанс людині проявитись і забрати маніпуляції і весь бруд, який є навколо.

Нехай проявить себе і покаже, тоді повернемось до діалогу з комітетом.

Стосовно програми - це політичне рішення, парламент в кризовій ситуації хоче мати простір для маневру, ми це сприймаємо спокійно, ми розуміємо, що програма уряду схвалена - як програмний стратегічний документ. За імунітетом ми не женемось.

Гарантії від відставки Зеленський не давав

ВВС: Експерти кажуть, що восени почнеться політична турбулентність і уряд можуть звільнити за ініціативи президента, щоб скинути баланс негативу перед місцевими виборами. Ви до такого розвитку готові? І який термін на посаді вам гарантував президент? Гончарука зняли досить несподівано.

Д.Ш.: Жодних обіцянок стосовно термінів на посадах ніхто нікому не дає, не давав і не може давати. Ключове питання - це відповідальність перед Україною і українцями, і це ключовий параметр, який має утримуватися. Тому не може бути гарантії на посаді, це ж не приватний бізнес.

ВВС: Ви готові піти у відставку, якщо попросить Зеленський у жовтні?

Д.Ш.: Готовий піти у відставку в будь-який момент, коли народ України, Верховна Рада або президент висловлять таку думку.

Але я скажу вам позитивні сторони, ми практично завершили реформу децентралізації, переходимо до фінішної прямої - це вибори місцевих рад. Місцеві вибори відбудуться восени. Немає загроз тому, що вибори будемо переносити чи вони будуть скасовані.

Вони будуть, якщо тверезо й об'єктивно дозволить епідеміологічна ситуація. Важко спрогнозувати, як на осінь розвиватиметься епідемія коронавірусу. Але інших застережень не існує.

Копирайт изображения Кабінет міністрів

ВВС: Ви не остерігаєтесь, що проєкт укрупнення районів, який зараз зайшов у парламент, Рада не схвалить?

Д.Ш.: Що таке райони? Це субрегіональний рівень, це мова про державну вертикаль управління країною, тому там немає суперечностей з точки зору громад, там немає суперечностей з точки зору профільного комітету і парламенту.

ВВС: Є скандали в регіонах.

Д.Ш.: В регіонах не може бути скандалів з районами. В регіонах можуть бути суперечки щодо громад, вони є у менше ніж в ста ОТГ - про їхню конфігурацію. Там можуть бути суперечки, і це той момент, який треба комунікувати.

Стосовно районів на територіях не може бути дискутування, тому що район - це субрегіональний рівень, це про державну вертикаль управління. Місцеві органи самоврядування до районів не мають жодного стосунку в розподілі повноважень.

У справах Порошенка не бачу політичного замовлення

ВВС: Є проблема, яка потенційно може створити загрозу вашому уряду, - справа проти Порошенка. Він ходить в суд, а західні партнери висловлюють занепокоєння, бо справа досить дивна і може виглядати політичною. У 2012 році за схожих обставинах з Юлією Тимошенко було багато негативних економічних наслідків. Західні партнери перестали надавати допомогу, почали вимагати звільнення в'язнів. Ви не остерігаєтесь, що справа проти Порошенка може поставити хрест на багатьох програмах західної допомоги?

Д.Ш.: Ми працюємо в умовах економічної кризи, в умовах стихійних лих, в умовах політичної турбулентності, невже ви думаєте, що ми будемо остерігатися якихось там політичних моментів, маніпуляцій та інсинуацій?

Ми нічого не остерігаємось, ми переживаємо за українців, за Україну. Для мене немає політичних страхів чи небезпек. Я не класичний політик і мене цікавлять прагматичні, чіткі речі, національна безпека держави. Наше завдання - тримати стабільність в державі, все інше мене не цікавить.

ВВС: Ви задоволені кримінальним переслідуванням Петра Порошенка?

Д.Ш.: Я не щасливий від цього. В будь-якому випадку розслідування проти керівників держави, тим більше, якщо є факти на підтвердження, - це завжди дестабілізація та неприємний момент для держави.

Ідеальний варіант, коли політики поводять себе відповідально й не влізають у корупцію й не зраджують інтересів держави.

Копирайт изображения Ірина Геращенко Image caption За останніми опитуваннями, 51% українців вважають справи проти Порошенка покаранням за порушення закону, 30% назвали це політичним переслідуванням, а ще 19% не визначились

Коли є такі підозри, це завжди засмучує. Але відповідальність має бути невідворотною, незалежно від рангів та посад. Якщо людина порушила закон, зрадила національні інтереси держави, поводила себе некоректно, має нести відповідальність.

ВВС: Але ви, як і ми та президент Зеленський знаете, що судова система України прогнила й історично використовувалась для переслідування опонентів…

Д.Ш.: Це інше питання - судової реформи в Україні. Вона почалась і має завершитись. Суд має стати тим органом, якому довіряє суспільство, інвестор та міжнародні партнери.

Для цього ми хочемо допомоги наших міжнародних партнерів, хочемо довести цю реформу до логічного завершення й отримати справедливу судову систему.

ВВС: Але ви ж розумна людина, маєте знати, що це виглядає погано - переслідувати головного опонента на минулих виборах. Багато західних друзів України не раді переслідуванню Порошенка…

Копирайт изображения ввс

Д.Ш.: Це не переслідування, але погоджуюсь, що це виглядає не дуже добре. Коли йде мова про покарання для політиків високого рівня в Україні - це псує імідж держави. Але інший бік медалі - покарання має бути невідворотнє для всіх.

Чому звичайні люди мають нести відповідальність за злочини і порушення закону, а політики високого рівня можуть мати імунітет. Як би прикро це не виглядало на міжнародній арені, набагато прикрішим буде виглядати корупція, яка не карається.

ВВС: Люди неодмінно казатимуть, що це не верховенство права і покарання за корупцію, а політичне переслідування політичного опонента…

Д.Ш.: Судова система на верхньому рівні вже реформована. У тих справах, які тривають проти політиків попередніх генерацій, я не бачу політичного замовлення.

Справи мають бути розглянуті й мають бути рішення. Або цих політиків визнають винними, або знімуть з них обвинувачення.

Тема відставки Авакова вичерпана

Копирайт изображения Укрінформ

ВВС: Останніми місяцями було багато скандалів навколо поліції. Там великий недокомплект, малі зарплати, експерти визнають, що реформа не зовсім вдалася. Хтось має нести за це відповідальність? У суспільстві вимагають відставки Арсена Авакова...

Д.Ш.: Майже традиційне питання про пана Авакова та реформу поліції. Вважаю, що тема відставки міністра Авакова вже себе вичерпала. Щодо реформи поліції. Порівняйте міліцію сім років тому і сьогодні.

На мою думку, це дві різні структури, це інша якість людей, які там працюють, це інша якість безпекового сервісу. Звичайно, в такій великій кількості людей, яким дається зброя, сила, повноваження, - це більше ніж 300 тисяч людей (в усій структурі МВС, з ДСНС та прикордонною службою включно), - можуть бути негідники.

Ми їх бачимо, це проявляється в тих злочинах, які набувають резонансу. Яке критичне досягнення реформи? Це швидке покарання, це неприховування таких злочинів, це невідворотність покарання для злочинців у формі. Рівень довіри до міліції сім років тому і зараз - це дві різних величини.

Коли стається біда, ми телефонуємо до поліції, і в більшості випадків це нормальні люди, українці, які щодня ризикують своїм життям заради нашої безпеки. Минулого тижня, на жаль, загинув молодий хлопець від кулі злодія.

Прозорро не можна скасовувати

ВВС: Коли ви очікуєте, що економіка почне зростати? Лунають прогнози падіння ВВП понад 8% цього року…

Копирайт изображения ввс

Д.Ш.: Ми прогнозували, і цей прогноз залишається актуальним, що в другому півріччі в економіці України розпочнеться ріст на противагу тому падінню, яке ми отримали у другому кварталі через світову коронакризу, економічну кризу, падіння експортних поставок та локдаун основних споживчих сфер в Україні.

Консолідований макропрогноз міністерства економіки говорить, що падіння складе 4,8%. Хочеться зробити все, щоб цей відсоток був змінімізований, тому ми зараз над цим і працюємо.

Ми вперше цього року в травні виконали бюджет на 100%, маємо намір тримати цю позицію і виконувати бюджет протягом решти періодів до кінця року. Працюємо над тим, щоб дорожнє будівництво продовжувалося за проєктом, який ініціював президент. Щоб ці ініціативи дали можливість утворити та зберегти максимальну кількість робочих місць.

За час карантину десь 150 тисяч людей працевлаштувались через фонд зайнятості.

ВВС: Ви кажете про відновлення економіки. Нещодавно в парламенті впливові депутати від "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт, щоб стимулювати машинобудування. Для цього хочуть передбачити, що для допуску на публічні державні закупівлі має бути 25-40% локалізація виробництва. Ви підтримуєте такий крок, який, як кажуть експерти, знищить систему Прозорро?

Д.Ш.: Треба професійно підходити до аналізу та комунікації речей, про які ми зараз говоримо. По-перше, Прозорро - це яскравий, ефективний інструмент, який визнали в Європі. Це хороший механізм подолання корупції.

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Зустріч Зеленського та директорки МВФ Крісталіни Георгієвої у Давосі

Тому Прозоро не може бути скасоване, цей інструмент буде жити.

Ми не говоримо про локалізацію, це суперечить нашим домовленостям з європейськими та світовими партнерами. Але ми говоримо сьогодні про визначення інших нецінових критеріїв в державних закупівлях.

Це можуть бути критерії участі українських виробників у деяких сферах державних закупівель. Це важливо для підтримки власної економіки. Таким шляхом рухається більшість країн світу, коли настала криза.

Нецінові критерії важливі, вони не суперечать міжнародним домовленостям.

Обіцянки МВФ

ВВС: Коли можна чекати наступного траншу МВФ? Є застереження, що цей транш може стати й останнім. Адже в меморандумі ви взяли зобов'язання, які складно виконати. До прикладу, прозорість роботи Національної служби здоров'я - але досі немає керівника і конкурс не дуже прозорий...

Д.Ш.: Ми впевнені в наших партнерських відносинах з МВФ і з нашими міжнародними партнерами. Ми не збираємося зраджувати принципів партнерства і тих стратегічних цілей, які ставили перед собою і про які домовлялись з партнерами.

Тому я впевнений, що наша співпраця продовжуватиметься. Ми відповідально ставимося до виконання обіцянок.

Ми говоримо про те, що медична реформа продовжується, НСЗУ працює, ми проводимо процедуру по відбору. В карантинний час у нас спрощена процедура, це є символічний конкурс на час карантину.

Копирайт изображения Пресслужба МОЗ Image caption Міністру охорони здоров'я Максиму Степанову закидають намір поставити на чолі Національної служби здоров'я "свою людину"

ВВС: Коли він закінчиться?

Д.Ш.: Він триває, хочемо, щоб все було максимально відкрито. Ми уважно дослухаємось до порад суспільства та медичної спільноти. Людина, яка буде призначена керівником НСЗУ й відповідатиме за 100 мільярдів гривень на розвиток медичної системи, буде відібрана дуже ретельно.

Ця людина стане твердим стержнем нової медичної реформи.

ВВС: Вона працюватиме тільки до кінця карантину?

Д.Ш.: В цьому й інтрига зараз. Хотілося б підібрати таку людину і провести зараз конкурс стабільно. Щоб людина прийшла раз і вже мала можливість реалізовувати стратегію, та нести відповідальність за бюджет у 100 мільярдів медичної галузі.

Через це і затримка, бо шукаємо формат, в якому можна провести конкурс і призначити повноцінного керівника.

На даному етапі управління НСЗУ здійснюється в тому ж форматі, що й раніше. Ми внесли зміни і спільно зараз рахуємо і виявляємо помилки, які були при розрахунках пакетів з відшкодування медичних послуг.

Томос і Бандера

ВВС: Гончарук казав, що він відчуває себе технократом. Ким ви себе відчуваєте? Технократ, бізнесмен чи бюрократ?

Д.Ш.: Три в одному можна назвати? Я мав досвід роботи в бізнесі, відчуваю його потреби, працював керівником обласної адміністрації, розумію потреби регіонів.

Я звичайна людина, тому відчуваю потреби людей, ходжу в магазини, аптеки і звертаюсь за медичною допомогою в звичайних медичних закладах. Не відриваюсь від землі, дуже добре відчуваю недоліки повсякденного життя.

В мене дійсно великий досвід роботи в державній службі, пройшов усі щаблі, тому є і бюрократом.

ВВС: Де ви бачите себе через рік?

Копирайт изображения Денис Шмигаль

Д.Ш.: Я думаю на тій самій посаді.

ВВС: Яке ваше ставлення до томосу й Бандери?

Д.Ш.: Томос - один з геополітичних важливих кроків для України, він був здійснений - це факт, Україна має свою помісну церкву. Я думаю, що в геополітичному та історичному плані це надзвичайно важливий крок. Його ще оцінить історія та наші нащадки.

Велика частина людей в Україні оцінила цей крок вже сьогодні.

Степан Бандера - це людина, яка своїм життям боролась за незалежність України в той час, коли в принципі не було демократичних важелів цієї боротьби. Цей чоловік поклав своє життя на створення незалежної держави Україна. Питання до способів, методів, як це робив - це оцінюють історики, політики та політологи.

Моє ставлення до Бандери просте - історична постать, яка відіграла свою роль для становлення української незалежної держави.

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