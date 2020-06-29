Зеленський вперше отримав негативну оцінку роботи від більшості українців - опитування
Вперше з моменту обрання президентом країни кількість людей, які не схвалюють дії та заяви Володимира Зеленського, перевищила відсоток людей, які його підтримують.
Про це свідчить опитування громадської думки, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.
Дослідження провели 20-23 червня методом телефонного опитування 2000 респондентів. Похибка складає 2,2%.
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Загалом у червні 38% українців заявили, що схвалюють дії та заяви президента Зеленського. У травні таких було 47%.
Натомість не схвалюють дії Зеленського 45%, а у травні таких було 37%.
"Різниця між часткою тих, хто схвалює дії та заяви президента, та часткою тих, хто не схвалює, вперше за останній рік стала від'ємною і становила мінус 7%", - вказано у дослідженні.
Водночас рівень підтримки дій Кабінету міністрів складає 23%, а негативна оцінка - 59%.
21% українців схвалюють дії Верховної Ради, а 62% - не схвалюють.
За місяць ці показники Ради та уряду майже не змінились.
Під час дослідження людей запитали про їхнє ставлення до кримінального переслідування експрезидента Петра Порошенка.
51% опитаних вважає це покаранням за порушення закону, а 30% назвали це політичним переслідуванням. Ще 19% не змогли визначитись.
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