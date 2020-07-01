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Нові штрафи за керування машиною напідпитку, іпотека під 10% та відкриття кордонів - все це вже з 1 липня 2020 року.

Від 1 липня водіння напідпитку чи "під кайфом" стане кримінальним порушенням. Вже не адміністративним проступком. Покарання суттєво посилять.

Для тих, хто керує авто в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та реакцію, штраф буде від 17 000 до 34 000 грн.

Раніше верхня межа була 10 200 грн. Також можуть позбавляти прав на строк до трьох років.

Таке ж покарання передбачене на той випадок, якщо людина, яка була за кермом, відмовляється від відповідної перевірки.

Покарати можуть і в тому разі, якщо водій вживає алкоголь, наркотики чи лікарські препарати вже після ДТП за його участі, але до медичної перевірки.

За ті ж дії, але вчинені повторно, водіїв каратимуть штрафом у 51 000 грн з позбавленням прав на строк від двох до трьох років.

Мінімальна пенсія зросте

З 1 липня загальний прожитковий мінімум зросте на 91 грн - до 2 118 грн на місяць.

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, або ж мінімальна пенсія, зросте на 74 грн та становитиме 1 712 грн.

Для працездатних осіб прожитковий мінімум становитиме 2 197 грн. Від нього залежить мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) для бюджетників, а також низка соціальних виплат, пільг і штрафів.

Іпотека під 10% - реальність?

Копирайт изображения UNIAN Image caption В "Приваті" кажуть, що іпотеку 10% можна буде взяти і на нове житло, аби воно було добудоване

З 1 липня "ПриватБанк" анонсував початок надання іпотечних позик під 9,99% в рамках держпрограми "Доступне житло під 10%".

"Доступну іпотеку можна буде отримати в "ПриватБанку" на строк до 20 років, а початковий внесок позичальника становитиме від 30% вартості житла", - повідомили в "Приваті".

У банку кажуть, що за пільговими кредитами можна буде купити житло як на вторинному ринку, так і у новобудовах, що введені в експлуатацію.

У "ПриватБанку" розраховують, що такими кредитами зможуть скористатися понад 300 тисяч українців.

НБУ контролюватиме не лише банки

З 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг фінансового сектору.

Це відбулося згідно із законом про так званий "спліт" - ліквідацію Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та розподіл повноважень з регулювання фінансового ринку між Національним банком та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Зокрема, Національний банк регулюватиме діяльність страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій, а НКЦПФР регулюватиме недержавні пенсійні фонди та фонди фінансування будівництва.

У Нацбанку очікують, що "спліт" убезпечить українців як споживачів фінансових послуг, - дозволить встановити чіткі вимоги до небанківських фінансових установ, системно контролювати їх дотримання, запобігти виникненню фінансових пірамід або шахрайських схем у фінансовій сфері.

"Врятовані" медичні заклади

Почнуть діяти зміни, які дозволять дофінансувати лікарні. Про це повідомив міністр здоров'я Максим Степанов.

"Так званий пакет антикризових дій, за якими медичні заклади, які внаслідок другого етапу реформи отримали менше фінансування з державного бюджету, ніж це було, будуть дофінансовані до рівня минулого року," - заявив урядовець.

"Ми врятуємо наші медичні заклади, як і обіцяли, в тому числі, президент і я," - додав пан Степанов.

Євросоюз поки що не для українців

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Євросоюз відкриває кордони між країнами-членами, а також дозволяє в'їзд громадянам ще 14 держав, які вважають безпечними з точки зору поширення коронавірусу.

В'їзд громадян США, Бразилії та Китаю поки що заборонений. Але європейські кордони можуть відкритися для китайців, якщо Пекін дозволить в'їзд європейців.

До "зеленого" списку увійшли: Алжир, Австралія, Грузія, Канада, Марокко, Нова Зеландія, Південна Корея, Руанда, Сербія, Таїланд, Туніс, Чорногорія, Уругвай, Японія.

Громадяни Британії, за домовленостями про перехідний період виходу із Євросоюзу, до 31 грудня мають ті ж самі права щодо пересування, як і громадяни ЄС.

Україна не фігурує ані у "зеленому", ані в "червоному" списку ЄС.

Ще тиждень тому йшлося про те, що українцям можуть дозволити знову їздити до Євросоюзу.

Проте погіршення статистики коронавірусу в Україні вже не вкладається у безпекові критерії ЄС.

Втім, є й певні винятки. Раніше право на в'їзд до ЄС з третіх країн мали дипломати, члени родин громадян ЄС, особи, що мають посвідку на проживання в ЄС, а також деякі сезонні працівники.

Тепер країни-члени ЄС можуть відкривати кордони для тих, хто їде на навчання, моряків, які прямують на корабель, транзитних пасажирів, а також окремих висококваліфікованих працівників.

Туреччина - так

З 1 липня мають відновити деякі регулярні авіарейси до Туреччини. Про це у Twitter написав президент Зеленський.

Раніше посол Туреччини у Києві Ягмур Ахмет Гюльдере заявляв, що від початку липня українські туристи зможуть відвідувати Туреччину без самоізоляції і тестування на коронавірус.

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