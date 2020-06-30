"Хороший росіянин голосує так, як від нього очікує влада" - ЗМІ про референдум в Росії

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Як проходить референдум про правки до російської конституції, пишуть французька газета Monde та американська New York Times.

Голосування розпочалося 25 червня і продовжиться до 1 липня, яке в Росії буде вихідним днем. Про настрої серед жителів десятитисячного підмосковного міста Бикове розповідають журналісти Monde.

У суботу, 27 червня, вони зустрілись із чималою кількістю биківчан, які голосують вдома. Ніна Лєбєдєва - одна з таких. До 79-річної жінки навідались двоє співробітників виборчої комісії в масках і костюмах. "Тітка Ніна" віддала свій голос, і з пояснень співробітників журналістам стає зрозуміло, що цей голос був "за".

"Головним аргументом для колишньої співробітниці аеропорту стала поправка до конституції, яка вкорінює "щорічну індексацію" пенсій", - пише Monde.

Газета відзначає, що про цю індексацію згадали всі літні люди, з якими вдалося поспілкуватись журналістам у підмосковному місті.

Насправді обов'язкова індексація вже прописана у федеральному законі, і прив'язана вона до прожиткового мінімуму, а не інфляції, пише видання. І додає, що з пенсією в 19 тисяч рублів (240 євро) залишається лише слухати обіцянки про покращення умов життя.

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Monde нагадує, що список поправок до конституції, які винесли на референдум, чималий.

"А що ж президент? Можна й забути, що головна реформа стосується безпосередньо Путіна: новий текст конституції уточнює, що терміни нинішнього керівника Кремля обнуляються, тож він може обиратись ще двічі - аж до 2036 року", - пише газета. І цитує Ніну Лєбєдєву: "Я не знаюсь на політиці, але стабільність не буває поганою".

Автори статті зауважують, що у чотирьох домівках, де вони побували в суботу, мотиви росіян були "такими ж різноманітними, як овочі, які вони вирощують на городах".

Серед пояснень були такі: "щоб ніхто не зазіхав на російські кордони", "за наших дітей", "тому що хороший росіянин голосує так, як від нього очікує влада" тощо.

Для російської влади принциповою на цьому референдумі є явка, пише Monde.

"За допомогою десятків статей у пресі був розповсюджений меседж представників влади по всій країні про необхідність участі в голосуванні державних службовців, представників муніципальної влади і великих компаній та їхніх близьких. Є також дільниці, розміщені прямо біля виходів з будинків", - зауважує газета.

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У статті також сказано, що ті, хто проти змін до конституції, мають для себе вирішити: голосувати чи ні.

Аркадій, "чиї кроки ледь не прискорюються, коли він проходить повз виборчу дільницю в Биковому", вважає, що те, як проходить голосування, - вже саме по собі порушення конституції.

А от пані Зоя, продавчиня на ринку, планує голосувати, але поставить галочку "проти". Причиною є передусім економічна ситуація, яка її не влаштовує. "І це ми перебуваємо дуже близько біля Москви", - підкреслює продавчиня, чия пенсія не перевищує 125 євро.

Тим часом американська New York Times підкреслює, що голосування відбувається на тлі пандемії коронавірусу, яка у деяких регіонах не вщухає.

"За межами Москви лютує спалах (коронавірусу - Ред.), але президент Володимир Путін хоче будь-що провести національне голосування, яке може утримати його при владі ще протягом 16 років", - пише газета.

"Бажання Кремля не зволікати з реалізацією своїх планів майже не зустріло опору на теренах Росії. Більшість людей дізнаються новини з телевізора, а місцеві депутати переважно перебувають під контролем слухняних лояльних чиновників з керівної партії пана Путіна, Єдиної Росії", - відзначають автори статті.

Але, наприклад, в Іркутську партія влади - в меншості, і там бажання Путіна "поставити своє політичне майбутнє вище за охорону здоров'я спричинило незвичний сплеск переживань і критики з боку суспільства", пише видання.

"Регіональний парламент, до складу якого входить значна група галасливих комуністів, відкрито висловив невдоволення і сумніви щодо того, чи мудрим було оголошення про закінчення коронавірусної кризи, та щодо того, чи є ситуація достатньо безпечною для проведення голосування", - підкреслюють автори.

Газета цитує місцевого депутата-комуніста Ольгу Носенко, за словами якої голосувати зараз небезпечно. "Я взагалі не розумію, навіщо проводять це голосування. Усі рішення вже ухвалені", - сказала вона в інтерв'ю телефоном.

"Справді, результат голосування "за" чи "проти" поправок до конституції - а він майже точно буде переконливим "так" - не призведе ні до чого, крім підтвердження змін, які вже ухвалені у вигляді законів, проголосованих декілька місяців тому федеральним парламентом у Москві", - пише New York Times.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC

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