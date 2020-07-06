Межа стеження: що про вас має знати роботодавець

Копирайт изображения Ford

Дедалі більше людей починають повертатися на свої робочі місця, і багато роботодавців запроваджують нові способи перевірки стану здоров'я свого персоналу - від тепловізорів до браслетів.

Приміром, у ранковій програмі робітників компанії Ford у всьому світі з'явилися два нові пункти. Спочатку на своєму смартфоні треба відповісти на три питання про стан здоров'я - таким чином людина має підтвердити, що не становить ризику для своїх колег.

Потім на вході на робоче місце потрібно пройти температурний скринінг - щоб пересвідчитися, що немає лихоманки.

І так робить не лише Ford - такі заходи наразі вживають багато фірм.

Перевірки температури запровадили Amazon, Walmart та десятки інших компаній, зокрема BBC. Робітники схвалюють такі кроки - адже так само, як і роботодавці, не хочуть ризикувати власним здоров'ям.

"У нас не було жодної людини, яка б відмовилась, - каже представник компанії Ford Джон Гардінер. - Усвідомлюючи ризики, люди розуміють, що ми робимо все можливе, щоб захистити їхнє здоров'я та безпеку".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Компанія Ford, разом із багатьма іншими, запровадила нові правила

Але температурні скринінги - лише вершина айсберга, коли йдеться про нові способи втручання у приватне життя працівників, які лише кілька місяців тому було б важко навіть уявити.

Поки уряди багатьох країн намагаються вирішити питання захисту даних щодо програм, що відстежують контакти хворих, багато приватних фірм планують власні схеми.

Консалтинговий гігант PwC розробив додаток під назвою Check-In, який наразі тестують в офісі компанії в Шанхаї. Мобільні телефони працівників фіксують, коли вони перебувають у безпосередній близькості від колег.

Якщо хтось із них отримає позитивний тест на Covid-19, людям, з якими вони контактували, повідомлять і попросять також ізолюватися. PwC розраховує, що зможе продати цю розробку іншим роботодавцям.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Робітник PwC у Індії

Натомість деякі стартапи, зокрема Locix та Microshare у США та європейські Rombit, Estimote та Kinexon пропонують системи відстеження контактів не на базі смартфонів, а з використанням браслетів чи бейджів.

Компанії, які надають перевагу відеоспостереженню, можуть звернутися по допомогу до таких фірм, як Glimpse Analytics та Smartvid.io - вони адаптували свій штучний інтелект таким чином, щоб він міг перевірити, чи дотримуються працівники соціальної дистанції та чи носять маски для обличчя.

Деякі фірми перевіряють свій персонал безпосередньо на наявність вірусу. Хоча це дорогий підхід, деякі компанії, які мають ізольовані від решти світу робочі місця - на кшталт морських нафтових платформ - вважають його оптимальним з точки зору безпеки. Компанія Amazon навіть заявила, що будує власну тестувальну лабораторію.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Компанії роблять температурні перевірки обов'язковими для працівників

Анна Елліотт з міжнародної юридичної фірми Osborne Clarke каже, що вона радить своїм клієнтам враховувати право персоналу на приватність та консультуватися з профспілками, перш ніж запроваджувати нові заходи.

"Якщо ваш роботодавець діє правильно, добросовісно, я не думаю, що треба надто хвилюватися", - каже вона.

Але водночас роботодавці не мають використовувати цю ситуацію, щоб отримати якомога більше інформації про своїх співробітників.

Значною мірою ця територія залишається незвіданою.

Наприклад, начальники можуть спокуситись використати анкети, щоб дізнатися, з ким живуть їхні працівники, і чим вони займаються поза роботою, щоб виявити додаткові ризики. Але це, скоріше за все, буде вже занадто, говорить пані Елліотт.

Хоча теоретично співробітники не зобов'язані відповідати на питання про своє особисте життя або погоджуватися на температурні чи будь-які інші перевірки, враховуючи "дисбаланс сил", не завжди легко сказати "ні" - особливо в умовах високої нестабільності, додає вона. І компанії можуть зробити такі перевірки обов'язковою умовою входу до будівлі.

Копирайт изображения Microshare Image caption Лікарні, військові установи та в'язниці у Британії випробовують такі моніторингові браслети

На заводі Ford у Плімуті, штат Мічиган, нещодавно добровольці випробували браслети, які вібрують, коли люди порушують соціальну дистанцію, та інформують керівництво про скупчення працівників.

Носіння браслетів багатьом відлунює Орвеллом, адже дозволяє постійно контролювати місцеперебування працівників, і у Ford вирішили не просувати їх використання, а натомість надати робітникам більше захисних засобів. Але інші вважають таку ідею привабливою.

Компанія Rombit, яка спочатку розробила натільні датчики для використання у портах, каже, що до них надійшло вже понад 400 запитів щодо оновленої версії для моніторингу соціальної дистанції.

Виробник електроніки на півночі Франції протягом останнього місяця використовував браслети, випущені американською фірмою Microshare. За цей час вони виявили три випадки вірусу, що дозволило їм відправити додому усіх, хто був у групі ризику.

Лікарні, військові установи та в'язниці Великої Британії наразі випробовують таку ж систему.

Копирайт изображения Microshare Image caption Датчики роблять також у вигляді бейджів

Майк Моран з компанії Microshare каже, що такі гаджети становлять менші ризики для конфіденційності, ніж телефонні додатки.

"Співробітники носять бейдж чи браслет із датчиком Bluetooth, який просто говорить "Я тут", і він може виявити інший датчик на відстані певної кількості футів, - говорить він. - Це створює можливість відстеження, яка не зачіпає їхніх персональних даних".

Як і у Rombit, система Microshare є анонімною, за виключенням ситуації, коли хтось із користувачів отримає позитивний аналіз на Covid-19.

"Все, що ми зробили, покликане саме для того, аби не відкривати двері до ваших особистих звичок, вашої стрічки Facebook", - говорить пан Моран.

Беручи такий браслет чи бейдж, працівник дає згоду на стеження виключно до кінця зміни, коли вони повернуть пристрій і підуть додому, знаючи, що більше за ними стежити ніхто не зможе.

І хоча такі фірми, як Microshare, спрямовують свої зусилля на захист конфіденційності, правда полягає в тому, що нам, можливо, доведеться змиритися із певним рівнем вторгнення у наше особисте життя, говорить пан Моран - як компроміс, необхідний для нашого власного захисту.

Копирайт изображения Heather Ainsworth Image caption Іфеома Аджунва каже, що Covid-19 не повинен стати приводом для порушення прав працівників

Для багатьох працівників зараз набагато важливіше переконатися, що їхнє керівництво робить усе можливе для їхнього захисту, аніж скаржитися, що вони заходять занадто далеко. Але в якийсь момент цей фокус необхідно буде розширити, кажуть експерти з конфіденційності, щоб гарантувати, що права працівників не порушуються.

"Я не є абсолютисткою в питаннях конфіденційності, - каже Іфеома Аджунва, доцентка кафедри трудового права в Університеті Корнелла в США. - Але ми не повинні допускати, щоб пандемії ставали приводами".

За останні місяці, коли люди переважно працювали з дому, компанії почали активно купувати програмне забезпечення для віддаленого моніторингу нашої продуктивності, каже вона.

Ці інструменти можуть відстежувати натиснуті клавіші на ноутбуці, активувати вебкамери та робити знімки екрана.

За словами проф. Аджунви, це викликає занепокоєння тим, що керівництво таким чином може завдавати працівникам додаткового стресу та потенційно порушувати їхню приватність.

Наприклад, онлайн-відеоканал може бути вікном до вашого домашнього життя, вашої сексуальної орієнтації, релігії, родини, наявності у вас дітей та вашої економічної ситуації. Усе це потенційно може призвести до дискримінації, говорить проф. Аджунва.

Очевидно, що під час надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я необхідні поступки, але проф. Аджунва вважає, що довкола цих питань треба вести ширші дискусії.

"Турбує не те, що [фірми] намагаються запровадити соціальне дистанціювання, яке є необхідним. Турбує, що немає фактичних правил щодо того, як використовуватимуться зібрані дані", - каже вона.

"Чи можуть вони продати їх медичним страховим компаніям? Брокерам даних? Або банкам або автострахувальникам, які можуть відмовити вам у страхуванні або підвищити ваші ставки?" - запитує професорка.

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Вимірювання температури робітників не хвилює її настільки, як плани деяких фірм запровадити широке тестування. Компанія, яка має зразок ДНК співробітників, також зможе проводити генетичні тести, вважає вона.

Якщо виявиться, ви генетично більш чутливі до Covid-19 або інших захворювань - навряд чи ви захочете поділитися цією інформацією зі своїм босом.

"Я не кажу, що роботодавці не можуть вживати заходів для стримування пандемії. Однак немає гарантій, що ці кроки не завдадуть шкоди працівникам", - каже проф. Аджунва.

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