Відпочинок за кордоном: куди та за яких умов можуть їхати українці

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Кордони для українських туристів, станом на 1 липня, відкрили п'ять країн.

Це Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія та Чорногорія, повідомив у своєму Telegram міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Усі вони дозволяють в'їзд без обов'язкової обсервації та режиму самоізоляції.

Туреччина

Перельоти до цієї країни вже пропонують турагентства.

Туреччина не вимагає надавати після прибуття ПЛР-тест, але, як повідомляє посольство України в Туреччині, туристи мають мати при собі страховку, яка покриває COVID-19.

Єгипет

Кордони для українських туристів відкрив також Єгипет. Для прибуття не потрібне виконання особливих умов.

Але туристам слід пам'ятати, що після повернення з Єгипту їм доведеться дотримуватися обов'язкової 14-денної самоізоляції. Адже Єгипет віднесений до країн з особливо високим рівнем поширеності коронавірусу.

Албанія

Ця європейська країна відкрита для українських туристів без будь-яких умов. Чартери туди запустили вже наприкінці червня.

Втім, українське МЗС закликає обирати саме перельоти, а не автомобільні подорожі. Оскільки транзит через інші країни, які відділяють Україну від Албанії або взагалі заборонений, або вимагає обов'язкової обсервації через поширеність коронавірусу.

Хорватія

Формально хорвати про допуск українських туристів не оголошували.

Однак насправді, якщо в українців під час в'їзду є туристичний ваучер або підтвердження бронювання житла, їх допускають як людей, які "становлять економічний інтерес" для країни.

Добиратись туди можна літаком. Автомобільний транзит через Угорщину теж можливий, але лише за умови, якщо турист отримає дозвіл від угорської поліції. Для цього потрібно подати електронну форму на сайті поліції.

Без такого дозволу транзит офіційно можливий лише для тих, у кого в третіх країнах є власне житло або дозволи на довготермінове перебування - проживання, роботу, навчання.

Чорногорія

Чорногорці офіційно чекають на українських туристів. Вирушати туди також краще літаком.

Єдине застереження - туристам під час прибуття потрібно надати свіжий ПЛР-тест, який підтверджує, що коронавірусу у них немає.

Тест треба зробити протягом 48 годин перед в'їздом.

Шенген та Грузія під питанням

Євросоюз туристів з України впускати відмовився через сплеск захворюваності. Втім, це рішення будуть переглядати що два тижні. Тож, якщо динаміка нових випадків піде на спад, є шанс, що українці зможуть потрапити до інших європейських країн.

В такому випадку кордони для українців відкриє також Грузія, яка поки що туристів з України не пускає.

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