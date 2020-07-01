США викупили майже весь світовий запас ремдесивіру для лікування коронавірусу
США викупили майже весь світовий запас препарату ремдесівір - антивірусного засобу, який створили для лікування Еболи, але мають намір використати для лікування коронавірусу.
"Президент Трамп приголомшливим чином забезпечив американцям доступ до першого авторизованого терапевтичного засобу проти Covid-19", - заявив міністр охорони здоров'я і соціальних служб США Алекс Азар.
Під час випробувань у квітні з'ясувалося, що препарат непогано лікує різні респіраторні захворювання, і вчені обережно висловилися, що він може бути ефективним і проти Covid-19. Однак підтвердилося лише те, що ремдесивір допомагає швидше відновлюватися після захворювання, але не лікує його.
Попри такий висновок установи ліцензування у США схвалили препарат для лікування коронавірусу.
Загалом США викупили в американського виробника Gilead 500 тисяч доз препарату. Це становить 90% його запасів, розрахованих до кінця вересня.
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Експерти по всьому світу стривожені діями США. По-перше, на їхню думку, широке застосування цього препарату може мати небажані наслідки. Зокрема, невідомо, як він буде взаємодіяти з майбутньою вакциною. По-друге, США залишили без ремдесивіру інші країни, а препарат може знадобитися для інших цілей.
"У США є доступ до більшої частини запасів препарату, Європі не залишилося нічого", - зазначає фахівець з університету Ліверпуля Ендрю Хілл.
Професор Оксфордського університету Пітер Хорбі в інтерв'ю радіо BBC 4 зазначив, що таке рішення США може негативно вплинути на співробітництво держав під час розробки вакцин.
"Випробування, яке дозволило продавати ремдесивір, проводили не тільки в США. Були пацієнти, які брали участь в інших країнах Європи, Британії, Мексиці та інших місцях", - нагадав він.
Нещодавно Агентство з контролю і профілактики захворювань Південної Кореї почало розподіляти ремдесивір, який надала компанія-виробник Gilead, і заявило про намір в серпні купити ще партію препарату. Тепер всім бажаючим його отримати доведеться чекати до осені.
Коронавірус знову захоплює США
У червні головний епідеміолог США Ентоні Фаучі попередив, що, якщо влада не візьме поширення коронавірусу під контроль, щодня кількість хворих у країні буде зростати на 100 тисяч. Зараз в країні реєструють приблизно 40 тисяч нових випадків на добу, в основному це пов'язано з різким погіршенням ситуації у Техасі та Флориді.
"Я дуже стурбований і незадоволений, тому що ми йдемо неправильним шляхом", - заявив Ентоні Фаучі.
Минулої доби від Covid-19 в США померла понад тисяча людей, загальна кількість летальних випадків зросла до 127,4 тисяч.
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