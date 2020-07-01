США викупили майже весь світовий запас ремдесивіру для лікування коронавірусу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Міністр охорони здоров'я США заявив, що препарат викупили за ініціативою президента Трампа

США викупили майже весь світовий запас препарату ремдесівір - антивірусного засобу, який створили для лікування Еболи, але мають намір використати для лікування коронавірусу.

"Президент Трамп приголомшливим чином забезпечив американцям доступ до першого авторизованого терапевтичного засобу проти Covid-19", - заявив міністр охорони здоров'я і соціальних служб США Алекс Азар.

Під час випробувань у квітні з'ясувалося, що препарат непогано лікує різні респіраторні захворювання, і вчені обережно висловилися, що він може бути ефективним і проти Covid-19. Однак підтвердилося лише те, що ремдесивір допомагає швидше відновлюватися після захворювання, але не лікує його.

Попри такий висновок установи ліцензування у США схвалили препарат для лікування коронавірусу.

Загалом США викупили в американського виробника Gilead 500 тисяч доз препарату. Це становить 90% його запасів, розрахованих до кінця вересня.

Експерти по всьому світу стривожені діями США. По-перше, на їхню думку, широке застосування цього препарату може мати небажані наслідки. Зокрема, невідомо, як він буде взаємодіяти з майбутньою вакциною. По-друге, США залишили без ремдесивіру інші країни, а препарат може знадобитися для інших цілей.

"У США є доступ до більшої частини запасів препарату, Європі не залишилося нічого", - зазначає фахівець з університету Ліверпуля Ендрю Хілл.

Копирайт изображения Reuters

Професор Оксфордського університету Пітер Хорбі в інтерв'ю радіо BBC 4 зазначив, що таке рішення США може негативно вплинути на співробітництво держав під час розробки вакцин.

"Випробування, яке дозволило продавати ремдесивір, проводили не тільки в США. Були пацієнти, які брали участь в інших країнах Європи, Британії, Мексиці та інших місцях", - нагадав він.

Нещодавно Агентство з контролю і профілактики захворювань Південної Кореї почало розподіляти ремдесивір, який надала компанія-виробник Gilead, і заявило про намір в серпні купити ще партію препарату. Тепер всім бажаючим його отримати доведеться чекати до осені.

Коронавірус знову захоплює США

У червні головний епідеміолог США Ентоні Фаучі попередив, що, якщо влада не візьме поширення коронавірусу під контроль, щодня кількість хворих у країні буде зростати на 100 тисяч. Зараз в країні реєструють приблизно 40 тисяч нових випадків на добу, в основному це пов'язано з різким погіршенням ситуації у Техасі та Флориді.

"Я дуже стурбований і незадоволений, тому що ми йдемо неправильним шляхом", - заявив Ентоні Фаучі.

Минулої доби від Covid-19 в США померла понад тисяча людей, загальна кількість летальних випадків зросла до 127,4 тисяч.

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