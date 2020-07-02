Гонтарєва про відставку Смолія: це дуже погана новина для України

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Колишня голова НБУ Валерія Гонтарєва назвала дуже поганою новиною для України відставку керівника відомства Якова Смолія. Але сподівається, що цей крок приверне увагу світу до політичного тиску влади країни на НБУ.

Про це вона заявила ВВС News Україна.

Пані Гонтарєва проводила реформу банківської системи України та очолювала НБУ, коли провели націоналізацію Приватбанку.

Після звільнення вона переїхала жити до Лондона і постійно заявляє про тиск на неї з боку колишніх власників "Приватбанку".

Яків Смолій назвав головною причиною своєї відставки політичний тиск на НБУ.

Володимир Зеленський вже направив до парламенту постанову для звільнення голови НБУ.

Величезний тиск

"Це дуже погана новина. Політичний тиск був величезним і щоденним. Як тільки були отримані транші від МВФ, Світового банку та ЄС, атаки відновились із новою силою", - заявила Валерія Гонтарєва.

За її словами, на голову НБУ Якова Смолія тиснули з усіх боків.

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"Це відбувалося на всіх фронтах: від інфантильного Офісу президента до некомпетентної Верховної Ради, від Конституційного суду до слабкого економічного блоку уряду", - додала пані Гонтарєва.

Вона з жалем визнала, що міжнародні інститути, які підтримують незалежність Центрального банку, не можуть захистити реформаторів.

"Як ви побачите, Смолій чітко написав з яких причин він подав заяву - нескінченний політичний тиск. Тому, сподіваюсь, що світ це почує", - заявила Валерія Гонтарєва.

Своє занепокоєння з приводу можливої втрати незалежності НБУ та згортанням реформ вже заявили посли країн Великої сімки та МВФ.

У Міжнародному валютному фонді також нагадали, що від незалежності роботи НБУ залежить подальша доля кредитної програми для України.

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