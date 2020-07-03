Жыве Беларусь! Чи можливий мінський Майдан
"Всіх цих "майданутих" хочу попередити, що Майдану в Білорусі не буде", - суворо говорить президент Олександр Лукашенко, дивлячись в очі голові свого КДБ.
"Хочете, щоб як в Україні?" - страхітливий сценарій, яким влада у Білорусі з 2014 року лякає своїх громадян, коли з'являється найменший привид протестів.
Так було, наприклад, коли Лукашенко вп'яте переобирався президентом у 2015 році.
Створений російськими та підтриманий місцевими медіа образ "кривавого перевороту на Майдані" надовго став для стереотипно спокійних білорусів доказом того, що "краще вже Лукашенко", ніж якісь радикальні зміни.
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Аж раптом у 2020 році страх перед тим, що 26-річна "стабільна епоха" Лукашенка може скінчитися, перестав працювати.
Та чи може "Майдан" (в українському сенсі поняття) завадити білоруському президенту переобратися вшосте?
"Хто завгодно, лише б не він"
"На початку року я думав, що нас очікують мляві вибори, а-ля 2015", - зізнається у розмові з BBC News Україна білоруський музикант і блогер Дмитро "Вожик" Зайко.
Його пісня "Абіраем Лукашэнку" у 2015 році стала чи не головним політичним треком тих дуже спокійних для білоруського лідера виборів - зі словами "під пляшку горілки вже уп'яте обираєм Лукашенка".
"Рештки опозиції вирішили зараз зробити праймеріз, примудрились пересваритися й намагалися вкотре товкти воду зі старими гаслами на новий лад", - пригадує "Вожик" початок 2020 року.
Раптом з'явилися три нові політичні фігури з президентськими амбіціями: відеоблогер Сергій Тихановський (коли його затримали, кампанію продовжила дружина Світлана), дипломат і екскерівник білоруського "Парку високих технологій" Валерій Цепкало та колишній голова Белгазпромбанку Сергій Бабарика.
"Вони почали говорити про гарні, однак давно відомі речі: справжнє місцеве самоврядування, повернення до конституції 1994 року, реальний поділ влади, незалежні суди. Але при цьому всі троє прибрали теми, які можуть розколювати, наприклад, зовнішню політику", - відзначає Дмитро Зайко.
Збір підписів за альтернативних Лукашенку кандидатів і акції, які це супроводжували, вже назвали "підписною революцією".
"Ці протести, мабуть, найбільш неочікувані за весь час суверенної Білорусі. Протести були у різні роки, але раніше це були акції після дня голосування - на них виходили ті, хто був не згоден із тим, що Лукашенко оголошує про чергову елегантну перемогу", - пояснювала кореспондентка BBC у Мінську Тетяна Мельничук BBC News Україна.
"А зараз це - протести скоріше масово неполітичні. Піднялася частина людей, електорат, який раніше підтримував Лукашенко, особливо у провінціях - він раптово піднявся, став у черги для того, щоб підписатися за будь-якого кандидата, альтернативного чинному президенту. Гасло - хто завгодно, лише б не він", - додає вона.
Лукашенко і коронавірус
Погіршив ситуацію для президента Лукашенка і коронавірус.
Економіка країни увійшла в рецесію. Серед білорусів зросло невдоволення, що стара система не може на це швидко відреагувати.
Кількість хворих також почала відчутно зростати. Зараз у Білорусі понад 60 тис. інфікованих, що значно перевищує показники сусідніх України та Польщі (при тому, що населення сусідів суттєво більше).
І на цьому тлі президент Лукашенко жартував, що коронавірусу насправді не існує.
"Коли він раніше ніс маячню, всі ставилися до цього - гаразд, посміялися і посміялися. А тут вже хворіє величезна кількість людей, а твій президент говорить, що це все нісенітниця", - каже Дмитро Зайко.
"Ось це не зайшло білорусам від слова зовсім", - додає він.
"Хочете, щоб як в Україні?"
Зрештою білоруси почали виходити на протести, які не зупинилися ні після затримання Тихановського і Бабарики, ні зі зняттям з виборів Цепкала через "недостовірні підписи".
Не допомагає і тиск правоохоронців. Хоча найменші штрафи для затриманих на акціях - близько 400 доларів.
"Уперше придушення протестів викликає зворотний ефект. Протести проходять навіть у тих містах, де їх раніше ніколи не було. Що буде далі, не знає ніхто", - зізнається "Вожик".
При цьому, за його словами, аргумент про "хочете, щоб як в Україні?" вже не дуже працює.
"Ті білоруси, які негативно до Майдану ставилися, - вони ж не проти права українців на протест виступали, а проти того образу Майдану, що його показували ЗМІ. Той образ зовсім не асоціювався з мирними протестами", - твердить Дмитро Зайко.
"А зараз на російських каналах український градус помітно впав. От білоруси про це з задоволенням і забули", - вважає він.
Білоруський "Майдан"
Та чи справді все це може призвести до білоруського Майдану?
"У Білорусі дуже хитрі та обережні люди. І українські події багатьох білорусів налякали. Слово "Майдан" у нас було страшилкою і людей закликали на протести "на площу". От на площу - готові були йти, на "Майдан" - ні. Тому що ніхто не хоче кровопролиття, ніхто не хоче втратити рідних", - говорить Тетяна Мельничук.
"Зараз багато закликів, що ми - білоруси - мирні люди, давайте знайдемо законний спосіб поміняти цю владу. Принаймні, так кажуть ті, хто виходять зараз на акції. Про це говорять і всі можливі претенденти на посаду президента", - додає вона.
У те, що у Білорусі може статися "Майдан" саме в українській формі, не вірить і Дмитро Зайко.
"Не думаю, що протести у Білорусі будуть схожі на Майдан", - говорить він.
"В Україні зміна влади пов'язувалась з геополітичним поворотом до Європі. А у нас всі кандидати говорять про статус-кво у зовнішній політиці та для російської мови", - пояснює "Вожик".
Він вважає, що і рівень конфліктності в Білорусі не такий високий, як в Україні 2014 року, а також немає регіонального поділу між тими, хто за владу, а хто проти - протестні настрої поширені по країні більш-менш рівномірно.
Опоненти Лукашенка ж більше схиляються до варіанту мирних протестів Вірменії, які у 2018 році призвели до зміни уряду і приходу до влади Нікола Пашиняна, але ніяк не вплинули на відносини з Росією.
Сам Олександр Лукашенко заперечує можливість і українського, і вірменського сценаріїв - мовляв, серед білоруської опозиції немає "Пашинянів" чи "Зеленських".
Погляд з України
Українські політологи також не дуже вірять у можливість білоруського Майдану.
"У Лукашенка залишаються важелі впливу і на хід виборів, і на ЦВК та підрахунок голосів, і на те, щоб не допустити опозиціонерів до виборів. Ми не знаємо, яка реальна соціологія, але, думаю, Лукашенка у будь-якому випадку оголосять переможцем. Очевидно, це викличе протести", - розмірковує Олексій Гарань, науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" і професор політології НаУКМА.
"Питання в тому, наскільки ці протести будуть масовими, адже не будь-який протест стає Майданом. В Україні на Майдан виходили сотні тисяч - і на перший, і на другий. Але який план дій у білорусів? Я не певен у здатності білоруської опозиції до широкої мобілізації. Хоча протестний потенціал зростає", - додає політолог.
Інший український політолог-міжнародник Володимир Горбач сумнівається у тому, що в Білорусі є умови для Майдану.
"Передумовою такого процесу є розкол у політичній еліті, який робить неможливим силове придушення вуличних акцій. А режим Лукашенка наразі такої "слабкості" не демонструє. І "Бацька", і його силовики не соромляться вдаватися до репресій проти політичної опозиції, які часом навіть переходять в терор", - каже він.
Однак ситуація справді може піти за непрогнозованими сценаріями.
"Ми не знаємо, як білоруський народ відреагує цього разу. Не виключено, що протест набере такої активності й масовості, що репресивний апарат виявиться безсилим, а в оточенні Лукашенка проявляться "зрадники", які забажають перехопити у нього владу. Особливо, якщо їм активно сприятимуть російські спецслужби", - попереджає Володимир Горбач.
Вплив Росії
Російський фактор на нинішніх виборах у Білорусі, особливо з української перспективи, справді виглядає потенційно сильним.
Олександр Лукашенко неодноразово натякав на "вітри", які дують з Кремля на нинішні вибори.
Одного з головних конкурентів Лукашенка Віктора Бабарику, наприклад, пов'язують з Росією через Белгазпромбанк, який належить Газпрому. Сам він орієнтацію чи залежність від Москви заперечує.
"Фігура Бабарики залишається досить загадковою: чи це кандидат, якого просуває Росія, щоб послабити позиції Лукашенка і показати йому: "Будь слухняним", чи ця людина - реальна опозиція", - сумнівається Олексій Гарань.
Він радить білоруській опозиції "пам'ятати, що Росія буде використовувати будь-яке протистояння, щоб просунути свої інтереси".
"Тому білоруській опозиції треба діяти філігранно і думати про небезпеки. Кремлю не потрібен сильний очільник Білорусі (як і України). Їм потрібна послаблена влада, якою можна маніпулювати і на яку можна тиснути", - каже український політолог.
Про різні сценарії думають і в самій Білорусі.
"Найгірший варіант, якщо Лукашенко втримає владу, але ледь-ледь, кострубато, і весь світ не визнає ці вибори. Тоді Москва в обмін на визнання результатів може дотиснути Лукашенка і змусити його підписати всі "дорожні карти" інтеграції з Росією", - вважає Дмитро Зайко.
Найкращий і найгірший сценарії для України?
Найкращий сценарій для України - можлива зміна влади у Мінську на умовно "прозахідну". "Наш головний інтерес - щоб не було загрози через білоруський кордон від Росії, щоб Кремль не контролював Білорусь і не міг її використати як елемент у гібридній чи негібридній агресії проти України", - вважає Олексій Гарань.
Володимир Горбач каже, що такий варіант відкрив би шлях для тіснішого співробітництва у Балто-Чорноморському регіоні, "де крім України, Польщі і Литви, дуже бракує Білорусі".
"Гіпотетичний поворот Білорусі на Захід, до європейської та євроатлантичної інтеграції, може зробити цю країну найближчим партнером України. І означатиме провал російської експансії на пострадянському просторі", - прогнозує політолог-міжнародник.
"Якщо ж РФ вдасться провести в Білорусі свою власну спецоперацію й замінити Лукашенка на зговірливішого й покірнішого лідера, то ця країна може невдовзі позбутися навіть залишків свого суверенітету", - констатує Володимир Горбач.
"Правда полягає й у тому, що навіть якщо Лукашенко зможе зберегти за собою владу, він буде змушений за деякий час піддатися на усі вимоги Росії й залишатиметься по суті васалом Кремля. І це поганий варіант для України, оскільки він посилюватиме, а не послаблюватиме РФ", - резюмує експерт.
Сам Лукашенко налаштований до кінця боротися як проти сценаріїв "Майдану", інспірованих "вітрами" ззовні, так і проти "майданутих".
"Я вже казав військовим - я один буду проти них битися, якщо треба", - обіцяє президент Білорусі.
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