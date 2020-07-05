Блог Пономарева: як українською "бесполезный"

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Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Читач Андрій запитує, як перекласти українською мовою бесполезный?

Некорисний, марний.

Архітектор Олександр Шепеленко написав зауваження до блогу про те, як називати частину штанів на одну ногу. "Дозвольте зауважити про штанину - є варіянти. Один із них - ногавиця, бо ж ногавиці є однією з назв штанів", - пише читач.

Половина штанів українською мовою холоша, штанина, ногавиця. У множині ногавиці є синонімом до штани.

Віку Пророк цікавить український переклад російських слів тапки, лапти, а також як українською мовою назвати один із пари цих виробів.

Лапти - личаки (з лика), постоли (переважно зі шкіри); тапки - капці, пантофлі. В однині ці слова мають такі форми: личак, постіл, капець, пантофля.

Анастасія Гулько пише: у сучасному інтернет-сленгу є слово нюдс (nudes), яке українською мовою позначає світлину з зображенням оголеного тіла. Як про неї сказати по-українському?

Це слово зводиться до лат. nudus - "голий". Тож можна залишити нюдс, або творці сленгу хай самі придумують український відповідник. Можна звернутися до Юрка Зеленого.

Курсант Станіслав Рахміль хоче знати, яким терміном слід послуговуватися: ракетне паливо чи пальне, реактивне паливо чи пальне? Так само і ракетний двигун твердого палива чи пального?

Паливо - це горюча речовина, яку використовують для одержання теплової енергії; тверде паливо - вугілля, торф, горючі сланці (рос. топливо), а пальне - паливо для двигунів. Отже, ракетне пальне, ракетний двигун.

Читач Володимир хоче знати, чи коректно казати ядерний фізик про вченого, який працює в галузі ядерної фізики? Адже в такому разі прикметник ядерний стосуватиметься особи, а не науки. Чи можливий варіянт фізик-ядерник?

Варіянт фізик-ядерник кращий.

Лілія Скрипник запитує, чому ми кажемо гомогенний, але омоніми, якщо в обох словах однакова перша частина?

Справді, обидва ці слова походять від гр. ομογενής - однорідний. Але одне з них запозичене з початковим придиховим звуком, друге без нього. Ці слова прийшли до нас у різний час і належать до різних сфер.

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