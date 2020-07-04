Як волонтери шукають мільйони загублених людей, про яких ніхто не знає

Копирайт изображения Getty Images Image caption На більшості географічних карт деяких регіонів Руанди просто не існує

"Близько двох мільярдів людей на планеті не позначені на жодній карті світу", - розповідає Іван Гейтон з благодійної некомерційної організації OpenStreetMap.

"Соромно, що ми - картографи - дуже мало робимо для того, щоб дізнатись, де ці люди. Вони живуть і помирають, не з'являючись у жодній базі даних".

OpenStreetMap (дослівно "відкрита карта вулиць") - це некомерційний проєкт зі створення безкоштовної карти світу.

Він працює за принципом Вікіпедії. Кожен зареєстрований користувач може актуалізувати та редагувати будь-які картографічні дані.

За словами Івана Гейтона, це найповніша і найточніша карта багатьох частин світу, зокрема сільських районів Африки, де брак інвестицій часто не дозволяє позначити на карті великі території за межами міст, де живуть мільйони людей.

Копирайт изображения Ivan Gayton Image caption Іван Гейтон вважає, що якісні картографічні дані допоможуть подолати серйозні проблеми у сфері охорони здоров'я

Ми в Руанді. Іван Гейтон показує пальцем вдалину: "Це поруч, в Демократичній Республіці Конго, прямо через кордон. Там інформація практично зупиняється. Не те, щоб люди там не жили, - вони просто ніде не записані".

Чому це важливо?

Гейтон каже, що це може бути питанням життя і смерті.

"Під час спалаху хвороби, такої як лихоманка ебола або новий коронавірус, відстеження контактів допомагає зупинити епідемію. І тут система охорони здоров'я і картографічні дані не менш важливі за саме лікування".

Він розробляв карти під час спалаху еболи в Західній Африці в 2014-2015 роках, і бачив, що нестача даних дуже перешкоджала виявленню гарячих точок захворювання.

"Якщо вас госпіталізують з інфекційним захворюванням у будь-якій точці світу, то запитають, звідки ви родом. У країнах з низьким рівнем доходів не завжди є система для опису цієї локації".

Копирайт изображения Ivan Gayton Image caption Медпрацівники центру лікування еболи в Сьєрра-Леоне

Ліз Гьюз, виконавчий директор Map Action, активно цим займається.

Її організація постачає мапи агентствам з надання допомоги та урядам країн. Для їх створення Map Action використовує сучасні технології і залучає волонтерів.

Пані Гьюз каже, що найбільше сучасні мапи потрібні під час стихійних лих чи епідемій.

"Ми з'ясовуємо, де є найгостріша потреба, і кидаємо туди свої зусилля".

Великі технологічні компанії інвестували величезні гроші у картографію, але, за словами Івана Гейтона, тут є проблема пріоритетів.

"Google, приміром, не має особливих комерційних стимулів виявляти і позначати найближчі кав'ярні Starbucks у Демократичній Республіці Конго", - каже він.

Однак карти - це важливий елемент економічного розвитку. Без них не лише складно дістатися з точки А у точку Б, а просто неможливо правильно спланувати будівництво житла та інфраструктури.

Копирайт изображения Rumani Huria Image caption У Дар-ес-Салам відбувається стрімка урбанізація

Едвард Андерсон зі Світового банку останні десять років розробляє мапи - спочатку в Тихому океані, а нині в Африці.

Він каже, що раніше мапи створювали на рівні держави. А на перевірку даних, розробку та застосування мап йшли роки.

"Зараз велика проблема - це міста. Там ми спостерігаємо дуже швидку незаплановану урбанізацію - найвищі темпи в історії. Близько 80% зростання міських районів - незаплановане, а 70% нових містян опиняються в нетрях".

"Часто карти, якими користуються містобудівники, 10-річної давнини".

Це означає, що місцева влада постійно відстає і працює навздогін.

Танзанійський підприємець Фредді Мбуя - один з тих, хто заробляє на складанні мап. Гірничовидобувні компанії платять йому за позначення їхніх земель. Таке детальне картування необхідно робити часто - і нерідко у важкодоступних місцях.

Копирайт изображения African Drone Forum Image caption "Земля - це ключ до боротьби з бідністю. Але ми не можемо ним скористатися, якщо не знаємо, де ця земля", - каже Фредді Мбуя

Він каже, що глобальні технологічні компанії не зацікавленні у створені карт сільської місцевості Африки. Це трудомісткий і дорогий процес.

"Карти Google і Apple не розрізняють гарну і погану дорогу - а це дуже важливо".

Також для розвитку регіону дуже важливе право власності на землю, додає він.

"Земля - це ключ до боротьби з бідністю. Але ми не можемо ним скористатися, якщо не знаємо, де ця земля і чия вона? Моя родина втратила велику частину своїх земель або не освоює їх - потрібно провести геодезію й топографію і оформити цю землю".

Шотландський географ Пол Джордж - засновник картографічної компанії Geo Geo.

Він каже, що в сучасному цифровому суспільстві відсутність на карті - це все одно, що бути невидимим.

"Позначити на карті будинок або село з відповідними дорогами - життєво важливо для уряду і дуже допоможе у плануванні та розвитку території".

Він працював над проєктом зі створення енергосистем у віддалених селах Танзанії.

Копирайт изображения Map Action Image caption Ліз Гьюз каже, що після стихійних лих без мап просто не обійтися

"Ми завантажили дуже приблизні супутникові зображення і перенесли їх на місцеві села. Мову карт розуміють всі, тому люди могли маркувати знімки. Це допомагає їм зробити так, щоб їх почули у всьому світу".

Ліз Хьюз з Map Action пояснює: "Коли в Сьєрра-Леоне був спалах еболи, ми навіть не могли знайти плани місцевості, щоб зрозуміти розташування доріг. Так народилася ідея проєкту Missing Maps".

Раз на місяць учасники проєкту збираються разом, щоб заповнити прогалини в онлайн-картах світу. Для цього вони використовують відкриті дані і добровільні внески.

Копирайт изображения Chris Morgan Image caption Волонтер-картограф у Дар-ес-Салам, Танзанія

Map Action також проводить навчання місцевих волонтерів.

"Приміром, під час спалаху еболи в Сьєрра-Леоне ми працювали з британським консультантом з питань охорони здоров'я, щоб з'ясувати, де краще облаштувати пункти миття рук", - розповідає пані Гьюз.

Волонтерів залучають до участі у громадських проєктах по всій Африці, зокрема в Дар-ес-Саламі (Танзанія), де відбувається стрімка урбанізація.

Тут студенти-волонтери допомагають місцевій владі відстежувати, де можуть виникати спалахи холери.

Едвард Андерсон зі Світового банку каже, що волонтерське картографування надає дуже важливі дані в режимі реального часу.

"Нам необхідно оновлювати карти щороку або щокварталу. Сьогодні майже кожен дорослий городянин має доступ до смартфона. Тому ми залучаємо місцевих, щоб оживити наші знання про землі, яких офіційно не існує".

"Місцеві знають назви своїх вулиць, пункти водопостачання та громадські туалети, яких немає на жодній карті".

Копирайт изображения Map Action Image caption Картографи Map Action за роботою

Однак Іван Гейтон визнає, що охорона здоров'я - аргумент доволі слабкий для підтримки масового інтересу. За його словами, тільки економічна мотивація може переконати циніків.

"Найбільш вагомий стимул для середньостатистичної людини - це можливість купити піцу або замовити таксі. Якщо ця технологія дозволить їм економити час, вона спрацює. Такі реалії сучасного бізнесу".

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