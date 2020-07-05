Одеса гуде! Що значить посилений карантин по-одеськи

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На Одещині туристичний бум: міські пляжі переповнені, а в клубах "Аркадії" - вечірки щоночі.

Про карантин та пандемію Covid-19 тут нагадують лише роздруковані написи з проханням одягти маску.

Деякі туристи взагалі вважають вірус вигадкою, а лікарі бояться, що така легковажність призведе до масового інфікування.

22 червня одеський мер Геннадій Труханов посилив карантин у місті.

На сайті мерії пишуть, що при собі обов'язково мати документи та маску, обмежують кількість пасажирів в громадському транспорті та нагадують про соціальну дистанцію в ресторанах.

Але в клубах Одеси - концерти та вечірки з сотнями гостей, а на кількість людей в барах не впливають навіть штрафи.

"Небезпеку трохи роздули"

Копирайт изображения Ігор Буренко

Тревел-блогерка Ольга Мунтян минулі вихідні провела в Одесі.

Розповідає, що не боялася заразитися коронавірусом, бо оминала людні місця.

Але загалом вважає, що від суворого карантину шкоди більше, ніж від самого вірусу.

"Карантин мене простимулював до внутрішнього туризму. До карантину я здійснила навколосвітню подорож, а зараз вперше поїду в Карпати", - ділиться Ольга.

Анастасія (ім'я змінено) теж нещодавно активно відпочивала в Одесі. За її словами, людей було непомірно багато.

До обіду на пляжі "ні шезлонга вільного, ні парасольки". У ресторанах - всі столи зайняті.

"Я думаю, що вірус є, але його небезпеку трохи роздули. Карантин виправданий в тих регіонах, де великий відсоток хворих, а у нас надто суворий", - вважає жінка.

Нічна "Аркадія"

Копирайт изображения Ігор Буренко

Офіційно кількість туристів в Одесі ще не рахували, але різні джерела пишуть про "тисячі відпочивальників".

Думки приїжджих про коронавірус різняться: хтось ретельно дотримується правил безпеки, але є й ті, хто вважає, що "обстановку нагнітають", а вірус - вигадка.

"Маячня повна, цей ваш коронавірус. Лякають людей, щоб нишком свої закони ухвалювати", - ділиться туристка Катерина.

А ось київський підприємець Данило Голота до відпочинку поставився відповідально: обирав пляжі далеко від центру, просторі кафе, орендував перевірений готель з регулярною дезінфекцією та якісною системою кондиціонування.

"До самого ковіду я ставлюся серйозно. Не вважаю, як деякі, що це якась зрада. Все це є, але об'єктивно, заходи, що вживає уряд - некомпетентні. Саме тому, люди перестали уряд слухати і перестали дотримуватись карантину", - додає Данило.

Що каже бізнес?

Копирайт изображения Ігор Буренко

Відомий одеський ресторатор Сава Лібкін в коментарі BBC News Україна розповів, що карантин - найсерйозніше випробування за 27 років бізнесу, а додаткові обмеження стануть справжнім ударом.

"Людське життя безцінне і це не обговорюється, але, наскільки я знаю, в Одесі було 10 померлих за три місяці. Виходячи з цієї статистики, я вважаю, що тема важливості обмежень роздута приблизно в сто разів, навіть не в десять", - підкреслив Сава Лібкін.

Власник одеського паба Роман Вайнер хоч, як каже, всіх карантинних правил дотримується, але в їхню ефективність не дуже вірить.

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"Ви або закрийте взагалі всіх і чекайте, поки це все закінчиться, або вже не чіпайте людей. Уряд робить вигляд, що бореться з карантином, люди вдають, що ці заходи виконують. Показуха", - говорить він.

Найбільше Романа обурює вимога працювати лише до десятої вечора. Він вважає, що це лише черговий привід виписати штраф.

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"В Аркадії нічне життя вирує повним ходом і патрульні до них не підходять. Та й взагалі, всі засоби дезінфекції на спирті, а люди в клубах так проспиртовані, що їм ніякий вірус, напевно, не страшний", - іронізує ресторатор.

Чи вплине розслаблений карантин на епідемію?

"Поки ще рано говорити про кількість інфікованих за час "одеських канікул". З огляду на інкубаційний період, треба почекати тиждень-два і робити якісь висновки", - відзначає головний лікар Одеського обласного центру соціально значущих хвороб Світлана Єсипенко

Вона каже, що провести повноцінне епідрозслідування дуже складно. Майже неможливо виявити, захворів пацієнт в нічному клубі чи десь дорогою в Одесу.

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"ВООЗ продовжує рекомендувати в місцях скупчення людей перебувати на дистанції і в медичних масках. Ми бачимо, що в нічних клубах і подібних закладах цих вимог не дотримуються, ризик інфікуватися там набагато вище", - додає Світлана.

Медик попереджає, що хоч зараз в Одесі і стабільна, але одесити та гості міста легковажно ставляться до карантину й не до кінця розуміють серйозність проблеми.

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