Співпраця з СБУ і замовлення на вбивства в Україні. Що відомо про вбитого у Відні чеченця

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У Відні застрелили уродженця Чечні Маміхана Умарова. Вбивство сталося ввечері 4 липня. За кілька годин у місті Лінц затримали підозрюваного.

За інформацією видання ое24, затриманий також є чеченцем. Він не чинив опору.

Маміхан Умаров, який також називав себе Анзором, мав австрійський паспорт на ім'я Бека Мартіна. Він переїхав до Австрії у 2005 році. До початку другої чеченської кампанії працював у міністерстві шаріатської держбезпеки слідчим.

В інтерв'ю українському журналісту Владиславу Сидоренко в лютому цього року він розповів, що поїхав з Чечні, бо "після того, як основних польових командирів повбивали, вони (влада) почали знаходити нові жертви, які колись працювали за Ічкерії. Переслідували усіх".

З 2010 року, розповідав Умаров, він співпрацював зі спецслужбами Австрії і через нього пройшло понад 10 замовлень на вбивства.

У тому ж інтерв'ю Умаров розповів про деталі спецоперації СБУ, у якій він брав участь.

Замовлення на три вбивства

У грудні 2014 року депутат Верховної Ради від Радикальної партії Ігор Мосійчук на камеру розстріляв портрет Рамзана Кадирова і пообіцяв приїхати за ним у Чечню.

Коментуючи вчинок депутата, Рамзан Кадиров сказав, що "мабуть, Мосійчук усім набрид, і його захотіли прибрати. Самі його вб'ють, а потім скажуть, що це Кадиров зробив".

В інтерв'ю, записаному в лютому 2020 року в Австрії, Маміхан Умаров розповідає, що в 2015 році, після відео із розстрілом портрета Кадирова, на нього вийшли люди з Чечні.

Вони, за його словами, просили знайти того, хто зможе вбити Ігоря Мосійчука. Йшлося також про ліквідацію чеченця Адама Осмаєва і його дружини Аміни Окуєвої. Обидва брали участь у боях на Сході України на боці України.

Як доказ своїх слів Умаров надав аудіоповідомлення, які він отримував від жителя Чечні. "Найголовніше - це Аміна і Адам Осмаєв. Якщо Адама, Аміну і цього депутата візьмуть, це був би нормальний варіант", - каже чоловік чеченською мовою в одному з аудіоповідомлень. Тут же він називає суму "півтора". За словами Умарова, йшлося про півтора мільйона євро за вбивство усіх трьох.

Маміхан Умаров розповів, що вийшов на Мосійчука і Адама Осмаєва і передав їм усю інформацію, зокрема аудіоповідомлення та скріншоти листування.

Ці слова підтвердив BBC сам Ігор Мосійчук. Депутат розповідає, що в СБУ України взяли ситуацію під контроль.

Переговори з людьми з Чечні продовжилися за участю співробітників СБУ, підставний "кілер" навіть отримав аванс на вбивство у розмірі 20 тисяч доларів.

У 2019-му, розповідає Мосійчук, співробітники, які вели справу, перестали відповідати на телефони і повідомлення і "заморозилися". Він пов'язує це зі зміною президента в Україні.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Аміну Окуєву вбили в 2017 році

У жовтні 2017 року на Ігоря Мосійчука скоїли замах. Внаслідок вибуху припаркованого моторолера були вбиті двоє людей і поранені троє, зокрема сам Мосійчук.

Керівництво МВС України заявило тоді, що в замаху зацікавлений Рамзан Кадиров. Лідер Чечні відповів на звинувачення словами: "Самі депутата Мосійчука підірвали і підняли шум".

На Адама Осмаєва і Аміну Окуеву в 2017 році також скоїли два замахи. В результаті другого Окуєву вбили.

Критика Кадирова

У квітні 2020 року Маміхан Умаров записав відеозвернення до лідера Чечні Рамзана Кадирова. Стоячи на мосту через Дунай у Відні, Умаров ображає Кадирова, його батька, а також називає свій номер телефону. "Я не приховую обличчя, ти його бачиш. Надсилай, кого вважаєш мужиком...", - говорить на відео Умаров.

У 2019 році Кадиров у прямому ефірі телеканалу "Грозний" висловився про тих, хто ображає честь в інтернеті: "Навіть якщо весь світ згорить синім полум'ям, якщо навіть закони усіх країн будуть порушені, ми хіба залишимо людину, яка зачіпає честь? Клянусь священним Кораном - не залишимо!".

Лідер Чечні заявив, що готовий прийняти будь-яке покарання, щоб не пробачити образу. "Ну, посадять до в'язниці, ну, вб'ють, ну, помреш. Мені вже 45 років, що мені ще робити в цьому світі?" - сказав керівник регіону.

Вбивство Умарова - це вже четвертий замах на чеченців, що проживають в Європі, за останній рік.

У серпні 2019 року в Берліні застрелили громадянина Грузії чеченського походження Зелімхана Хангошвілі. Він брав участь у другій чеченській кампанії, жив у Німеччині у статусі прохача притулку. Підозрюваного у вбивстві затримали неподалік від місця злочину. Місяць тому федеральна прокуратура Німеччини заявила, що його вбили за розпорядженням "державних служб в центральному уряді Російської Федерації".

1 лютого у французькому місті Лілль в готельному номері знайшли тіло чеченця Імрана Алієва. Він був відомий образливими висловлюваннями на адресу голови Чечні. Французьке видання BFMTV з посиланням на свої джерела повідомило, що політичний мотив убивства є пріоритетним для слідства.

26 лютого 2020 року в Швеції скоїли замах на відомого чеченського блогера Тумсо Абдурахманова. Йому вдалося знешкодити нападника і викликати поліцію. У справі про замах затримали чоловіка і жінку з російським громадянством.

У розмові з ВВС Абдурахманов розповів, що вбивство у Відні нікого з чеченців не здивувало. "Чутки про те, що якісь люди носом землю риють, щоб знайти Умарова, вже були. І його попереджали. І я його попереджав, люди йому говорили". За словами Абдурахманова, який був заочно знайомий з убитим, останніми днями поліція навіть охороняла його будинок.

Вбивство Умарова розбурхало чеченську діаспору у Відні, розповів один з її представників на умовах анонімності.

Люди пересилають один одному повідомлення і обговорюють подію як страту.

Співрозмовник ВВС розповідає, що бачив відеозвернення, які записував убитий. За його словами, у висловлюваннях Умарова не було ніякої конкретної політичної критики, вони були лайкою.

"Люди налякані, люди стурбовані. Незалежно від того, чим він займався, що він говорив, незалежно від мого ставлення до нього, якщо це замовне вбивство, то це не може не викликати занепокоєння у найпростіших людей", - додав житель Відня.

За його словами, люди не відчувають себе у безпеці: "Те, що відчувають чеченці в Європі у зв'язку з цим убивством - це гнів, обурення і, безумовно, страх. Але чим більше будуть убивати ось таким чином, тим більше люди будуть протестувати і відкрито говорити про все, що вони думають".

Це друге гучне вбивство чеченця у Відні - в 2009 році в австрійській столиці убили колишнього охоронця Кадирова Умар Ісраїлова. У 2011 році в Австрії у цій справі оголосили вирок трьом чеченцям: довічний термін одному і по 19 років ув'язнення двом іншим.

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