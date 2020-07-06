Енніо Морріконе: композитор, який змінив звучання кіно

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Інноваційні та впливові саундтреки Енніо Морріконе зробили революцію в музиці кіноіндустрії.

Він прославився завдяки музиці до "спагетті-вестернів" свого друга, режисера Серджіо Леоне, таких як "За жменю доларів" і "Хороший, поганий, злий". Його саундтреки були невіддільною складовою революційного підходу Леоне до жанру вестерну.

Однак такі асоціації згодом не надто його радували, адже він насправді був надзвичайно багатогранним композитором, у чиєму доробку музика до понад 500 фільмів і телесеріалів.

Попри свій голлівудський успіх, він залишався вірним своєму корінню і писав багато музики для італійського кіно.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У юності композитор був джазовим трубачем

Енніо Морріконе народився у Римі 10 листопада 1928 року. Його батько був джазовим трубачем, тому юний Морріконе взяв до рук інструмент у дуже ранньому віці, а вже у 6 років створював короткі музичні композиції.

Він вчився у консерваторії Санта-Сесілія, де його однокласником був Серджіо Леоне, з яким згодом вони сформували один із найвідоміших дуетів режисера та композитора.

Він найбільше любив писати класичні твори, але, щоб заробити собі на життя, почав створювати музику для радіодрам.

Пізніше він почав писати музику для кінофільмів, але не мав успіху, аж доки його старий друг з коледжу не запропонував йому написати саундтрек для стрічки Per Un Pugno di Dollari ("За жменю доларів").

Копирайт изображения Getty Images Image caption Режисер та композитор разом навчалися у консерваторії

В умовах дуже обмеженого бюджету, Морріконе не зміг відтворити розкішні струнні інструменти ранніх вестернів, натомість використовував електричні гітари та різноманітні звукові ефекти, щоб акомпанувати часто жорстоким подіям на екрані.

Він підкреслював міфічну порожнечу навколишнього ландшафту та жорстокі реалії, зображені у фільмі, що вплинуло на жанр вестерну на довгі роки.

Одним із найвідоміших творів Морріконе став впізнаваний та інтригуючий мотив до третього фільму "доларової" трилогії "Хороший, поганий, злий" 1966 року. Саундтрек, у якому поєдналися звуки койотів, барабанний ритм та звучання електрогітар, незабаром став світовим хітом, посівши першу сходинку хіт-параду Британії у 1968 році.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Композитор відмовився покидати улюблений Рим

Він також викликав у пам'яті знайомий образ молодого Клінта Іствуда, що їде на мулі спекотною пустелею, розбавляючи суто американський жанр унікальною європейською іронією.

Морріконе продовжив роботу в кіно і став одним із найуспішніших композиторів своєї епохи, маючи у своєму творчому доробку сотні фільмів.

"Мене турбує, коли люди думають про мене як про спеціаліста з вестернів, - сказав він одного разу. - Адже це лише відносно невеликий відсоток музики, яку я написав".

Серйозний професіонал

Для нього було також важливо підтримувати європейський стрижень на противагу домінантній кінокультурі США. Він писав свою музику вручну, нехтуючи новими комп'ютерними можливостями.

Робота Морріконе мала суттєвий вплив на осучаснення на популяризацію класичного звучання. Він використовував тогочасні джазові мотиви у своїй музиці до "Одного разу в Америці", щоб відтворити правильний історичний контекст.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Так він отримав свій почесний "Оскар" 2007 року

Його музику для "Місії" (1986) характеризували як настільки зворушливу, що, замість того, щоб доповнити фільм, вона його затьмарила.

Як серйозний професіонал, Морріконе залишив у спадок композиції, що лишаються поза часом. У 2007 році він - із запізненням, на думку його прихильників - отримав почесний "Оскар", ставши лише другим композитором, який отримав таку відзнаку.

З 1979 по 2016 роки він мав шість номінацій на "Оскар" - за музику до фільмів "Дні жнив", "Місія", "Недоторканні", "Багсі", "Малена" та "Мерзенна вісімка". І нарешті отримав його - за останню з цих стрічок, режисером якої був Квентін Тарантіно. Це був перший саундтрек Морріконе до вестерну за понад три десятиліття.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Оскар" композитору принесла "Мерзенна вісімка"

Одні вважають його найкращим твором музику до "Одного разу в Америці", інші - до "Нового кінотеатру "Парадізо" Джузеппе Торнаторе, над яким працював також і син Морріконе, Андреа.

Емоційний вплив

Попри помітну присутність у Голлівуді, він ніколи не вважав за потрібне вивчати англійську мову, і ніколи не втрачав зв'язок зі своїм італійським корінням, залишаючись у Римі протягом більшої частини свого життя.

"Мені запропонували безкоштовну віллу в Голлівуді, - казав він. - Але я сказав: "Ні, дякую, мені краще жити в Римі".

Бажання Морріконе виразити свою особистість у ретельно створених композиціях посилювало та трансформувало емоційний вплив фільмів, і він успішно адаптував свої твори до багатьох різних жанрів кіно.

Одного разу він сказав: "Робота в кіно - це дорогоцінний досвід, адже це дало мені можливість експериментувати зі своїми ідеями, слухати їх у виконанні оркестру, а потім використовувати для конкретної мети".

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