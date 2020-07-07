23 країни, до яких можуть подорожувати українці

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Для подорожей українських туристів відкриті 23 країни світу. Про це у вівторок заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Серед них є країни, до яких дозволений безвізовий в'їзд, і ті країни, куди необхідна віза", - зазначив міністр.

У деяких з цих країн діє умова про проходження 14-денного карантину.

Детальну інформацію щодо кожної країни можна отримати на інтерактивній мапі МЗС.

Куди можна подорожувати

У переліку з 23 країн частина - популярні серед українських туристів напрямки. Це Британія, США, Туреччина, Албанія, Сербія, Північна Македонія, Чорногорія, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея.

Також відкриті для українських мандрівників кілька країн Африки та Близького Сходу, зокрема, Ефіопія, Кенія, Танзанія, Сейшельські острови, Замбія, Іран, також країни з нестабільною безпековою ситуацією - Ірак, Афганістан, Сомалі, Бурунді, Південний Судан.

Після повернення з деяких з цих держав, наприклад, Єгипту та Чорногорії, потрібно пройти 14-денний карантин в Україні.

За словами Дмитра Кулеби, країни ЄС для подорожей українців поки закриті.

У майбутньому це рішення можуть переглянути в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні.

"Основний критерій - кількість хворих на 100 тис. населення має бути не більше середнього показника в Євросоюзі. Станом на минулий тиждень - це було 16 хворих на 100 тис.", - пояснив міністр.

Наразі в Україні цей показник перевищено, й міністр не очікує відкриття кордонів найближчим часом.

Водночас він додав, що з Угорщиною діє домовленість про можливість автомобільного транзиту громадян України до інших країн.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Дмитро Кулеба порадив ретельно перевіряти інформацію про можливість в'їхати до інших країн перед купівлею авіаквитків

Дмитро Кулеба також уточнив вісім категорій громадян України, які можуть в'їжджати в ЄС:

медики, спеціалісти з догляду людей похилого віку, люди, які потребують термінової медичної допомоги

прикордонники

водії-далекобійники

дипломати, співробітники поліції та служб цивільного захисту під час виконанння обов'язків

представники міжнародних організацій та військових контингентів

люди, які здійснюють транзитну подорож

люди, які їдуть з робочих питань та мають економічний інтерес

люди, які їдуть з метою навчання або мають інші невідкладні обставини

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