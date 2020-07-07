Як "три мушкетери" допомогли Грузії побороти коронавірус

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Грузія увійшла до переліку 15 країн, які не є членами ЄС, для яких Європейський Союз вирішив відкрити свої кордони. Вона єдина з пострадянських країн потрапила до цього списку.

У країні з населенням 3,7 млн зафіксували менше 1000 випадків коронавірусної інфекції і лише 15 смертей.

Успішною відповіддю на виклик пандемії Грузія завдячує групі вчених, яких прозвали "трьома мушкетерами".

Для порівняння, у сусідній Вірменії щодня реєструють сотні нових випадків Covid-19, загальна кількість інфікованих вже перевищила 26 тис., а кількість загиблих - майже 500.

Як це вдалося Грузії?

Перший випадок коронавірусу в Грузії зареєстрували наприкінці лютого. Відповідь уряду була швидкою.

До середини березня усі школи, університети та неключові підприємства закрили, а роботу громадського транспорту призупинили.

Після запровадження надзвичайного стану 21 березня заборонили великі зібрання та внутрішньоміські поїздки. Вночі запровадили комендантську годину.

Копирайт изображения Georgian government Image caption У березні в Грузії запровадили комендантську годину

Під час православної Пасхи, найважливішого релігійного свята Грузії, влада заборонила приватний транспорт та закрила кладовища.

"Ми взяли до відома загрозу пандемії за місяць до першого підтвердженого випадку, - розповів прем'єр-міністр Гіоргі Гахарія BBC. - Враховуючи особливості нашої країни, такі як наше місцеперебування та невеликий розмір, ми не могли використовувати приклади інших країн".

Інформаційну кампанію та регулярні брифінги очолювали провідні науковці країни та Національний центр контролю за хворобами та громадським здоров'ям Грузії (NCDC).

Лабораторія ім. Лугара NCDC була постійною мішенню російської дезінформації, яка закидала їй участь у таємній програмі розробки біологічної зброї США.

Але саме його вчені повели боротьбу країни проти пандемії.

Хто такі "мушкетери"?

У Грузії науковці NCDC отримали широке схвалення за ухвалені рішення.

Копирайт изображения Mirian Meladze/1TV Image caption Грузинські "три мушкетери"

До тріо увійшли голова NCDC Аміран Гамкрелідзе, керівник лабораторії ім. Лугара Паата Імнадзе та головний вірусолог Тенгіз Церцвадзе, який очолює Центр досліджень інфекційних хвороб, СНІДу та імунології в Тбілісі.

Ще однією популярною фігурою стала Марина Езугбая, головна лікарка інфекційної лікарні Тбілісі, яка стала обличчям кампанії охорони здоров'я.

Копирайт изображения Report.ge Image caption Марина Езугбая була однією з ключових фігур, що керували реакцією Грузії на Covid-19

Наразі у Грузії тести на коронавірус роблять 19 лабораторій.

А 30 червня глава NCDC Аміран Гамрехелідзе докладно розповів про успіхи Грузії.

"За золотим стандартом ми зробили майже 30 000 тестів на ПЛР на мільйон населення. Швидкість одужання зросла до 86%, але, на жаль, у нас є 15 смертей, що становить 1,6%. Порівняно зі світовими показниками, це дуже низька цифра".

Чому це спрацювало?

Уряд Грузії подякував громадськості за дотримання рекомендацій.

Для порушників правил під час надзвичайного стану були жорсткі покарання - штрафи для фізичних осіб становили 1000 доларів США, а для бізнесу - понад 3000 доларів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Грузії суворо стежили за дотриманням карантину

Попередження "Залишайтеся вдома" показували на цифрових табло на автобусних зупинках, а оператори мобільного зв'язку надсилали те саме повідомлення своїм користувачам.

Попри високий рівень політичної поляризації, грузинське суспільство широко підтримало зусилля влади із боротьби з епідемією.

Прем'єр-міністр заявив, що співпраця грузинів та їхня "зразкова соціальна відповідальність за дотримання всіх відповідних інструкцій та рекомендацій" допомогли знизити рівень поширення інфекції.

Велике випробування чекало на країну у Великодню неділю, коли були побоювання, що тисячі людей прийдуть опівночі на масові богослужіння у церкви по всій країні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Церква не відмовилась від святкування Великодня, хоча багато грузинів дотрималися порад уряду і залишилися вдома

Впливова Православна Церква в країні не відмовилась від святкувань та використання загальних ложок для святого причастя, але більшість людей дотримались порад вчених і залишилися вдома.

Ситуація у сусідніх країнах

Вірменія, у якій наразі зареєстрували майже 27 000 випадків Covid-19, почала послаблювати карантинні заходи наприкінці квітня і поступово відновлювати економічну діяльність у травні.

Міністр охорони здоров'я країни Арсен Торосян заявив BBC, що кількість нових випадків зростає, але країна більше не може дозволити собі продовжувати карантин.

"Ми вирішили жити з вірусом незалежно від цифр. У нас немає кінцевої мети викорінити його. Тому що це неможливо. Якщо нам доведеться закривати кордони на рік, закривати бізнес на місяці й роки, ми помремо від інших причин".

У сусідньому Азербайджані також продовжують реєструвати сотні нових випадків щодня.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вірменії довелося відкрити кордони попри значну кількість випадків коронавірусу

Критики звинуватили уряд у використанні авторитарних методів боротьби з пандемією - проте безуспішно. У соцмережах активно поширювали фото, як поліція витягає людей у спідній білизні з їхніх домівок за порушення карантину.

Зняття обмежень

Багато грузинських підприємств та ресторанів знову відкрилися. Носіння масок є обов'язковим у закритих громадських приміщеннях, також існують чіткі правила щодо соціальної дистанції та обмеження на проведення великих зібрань.

Уряд Грузії сподівався відкрити свої кордони для міжнародних мандрівників з 1 липня. Проте наразі ці плани відклали, тому перспективи розвитку туристичного сектору країни цього року досить похмурі.

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Голова NCDC залишається обережним.

"Хоча Грузія виглядає як острів і оазис серед сусідніх країн, це не дає нам права відпочити ні на хвилину", - сказав д-р Гамкрелідзе на брифінгу 30 червня.

"Той факт, що у нас є лише поодинокі нові випадки щодня, зовсім не дає нам права розслабитися. Нам потрібно бути у стані постійної готовності", - додав він.

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