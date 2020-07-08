Іран не хоче говорити з Україною про компенсацію за збитий літак МАУ - МЗС

Копирайт изображения Getty Images Image caption Літак МАУ 8 січня збила іранська ракета. В результаті цього загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед них - 11 українців.

Іранська сторона не йде на переговори з Україною про виплату компенсацій, заявили у Міністерстві закордонних справ. Там додали, що комунікація дуже непроста, багато заяв Тегерана українська сторона чує хіба зі ЗМІ.

8 січня в Ірані збили літак української авіакомпанії МАУ. Загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед них - 11 українців.

Іранська сторона спочатку спростовувала інформацію про ракетний удар, а вже за кілька днів таки визнала, що літак збили.

Минуло пів року і поки що не чути про суттєве просування розслідування, "чорні скриньки" лише планують передати Франції в кінці липня, а переговори про виплату компенсації родичам загиблих та українській авіакомпанії навіть не почалися.

В українському МЗС кажуть: роблять все, аби процес пришвидшити, вся проблема - в позиції іранської сторони.

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в інтерв'ю ВВС News Україна розповів, як просувається розслідування та коли родичі загиблих отримають компенсацію.

Що з "чорними скриньками"

Пан Єнін пояснив, що робота ведеться по кількох напрямках - дослідження "чорних скриньок", розслідування кримінальних справ та переговори на політичному рівні.

Копирайт изображения Facebook Євгена Єніна Image caption Євген Єнін каже, все залежить від політичної волі Ірану

"Як ми знаємо, іранська сторона висловила обіцянку 20 липня відправити "чорні скриньки" до Франції. Я вважаю, це був би хороший результат - з огляду на необхідність використання в цьому процесі найфаховіших спеціалістів та відповідного устаткування".

За його словами, Франція володіє передовими технологіями, а тому є всі підстави довіряти її висновкам. До того ж у вивченні "чорних скриньок" будуть брати участь українські фахівці.

"Наразі ми узгодили список з двох людей. Ці обмеження пов'язані з ситуацією через пандемію, з урахуванням цього французька сторона висунула доволі суворі умови і обмеження, які мають супроводжувати цей процес", - каже дипломат.

За його словами, вивчення скриньок триватиме кілька днів і якщо справді 20 липня їх доставлять до Франції, то до 25 липня вже можуть бути результати.

Іран не готовий до переговорів

За словами Євгена Єніна, Іран сьогодні не йде на переговори з Україною для вирішення питань компенсації. Хоча Тегеран раніше заявляв, що готовий виплатити компенсацію родинам загиблих.

У ЗМІ лунала інформація, що Тегеран готовий розпочати комунікацію, МЗС України одразу відправило ноту з пропозицією почати ці переговори, а у відповідь приходила відмова.

"Буквально сьогодні (розмова відбулася 7 липня - Ред.) ми отримали комунікацію з Тегерану про те, що іранська сторона не готова прийняти пропозицію Києва щодо переговорів".

Саме тому, за його словами, поки що рано говорити про якісь суми компенсації.

"Річ у тім, що визначення суми є результатом дуже комплексної експертизи, до уваги беруться абсолютно всі обставини справи", - каже він.

За словами заступника міністра, сьогодні все залежить від політичної волі іранської сторони.

"Ми над нею (над політичною волею - Ред.) працюємо і щиро сподіваємося, що іранська сторона все ж таки під впливом низки чинників зголоситься якомога швидше розпочати переговорний процес".

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Чи піде Україна в суд ООН?

Нещодавно в ЗМІ лунала інформація, що суперечка з Іраном через збитий літак МАУ може завершитися позовом до Міжнародного суду ООН.

Євген Єнін каже: поки що цей варіант в МЗС не розглядають.

"Насамперед ми налаштовані на конструктивний і максимально швидкий переговорний процес з іранською стороною. Саме на це ми покладаємось на даному етапі і не більше", - пояснює він.

Київ закликає іранську сторону якомога швидше розпочати переговорний процес, а також провести прозоре і об'єктивне розслідування цієї трагедії.

"Ми, безумовно, будемо намагатися використати саме цей напрямок (дипломатичний - Ред.) по-максимуму, саме про це ми говорили з іншими постраждалими країнами".

"На сьогоднішній момент звернення до міжнародного суду ООН не розглядається. Є відповідний алгоритм і звернення до суду є крайнім засобом захисту наших інтересів. Я дуже хотів би вірити, що ми досягнемо результатів у позасудовому порядку з іранською стороною", - сказав дипломат.

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