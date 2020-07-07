Ляшко про вибори мера Києва: "Маю надію, що мене підтримає Зеленський"

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, схоже, таки збирається йти в мери Києва.

В інтерв'ю ВВС News Україна він не сказав цього прямо, але вся годинна розмова з ним - цьому підтвердження.

Він говорить, як кандидат у мери, має плани кандидата в мери і стверджує, що лікар теж може бути хорошим міським головою.

Віктор Ляшко, який все життя пропрацював у сфері охорони здоров'я, і популярність якому принесла боротьба з коронавірусом та щоденні ранкові брифінги, тепер розмірковує про тепломережі, метро на Троєщину і парковку.

Він вважає, що від "Слуги народу" боротися за крісло мера має кандидат, спроможний перемогти "стару владу" і сподівається на підтримку президента Володимира Зеленського.

Про каву з Зеленським, за яку "соромно", про те, чи скаже він президенту "ні", та чи стане Україна з коронавірусом другою Італією, він розповів в інтерв'ю ВВС News Україна.

Не виключає, що піде на вибори

BBC News Україна: За останні кілька місяців ви роздали десятки інтерв'ю, але зараз від вас всі чекають однієї відповіді - чи йдете ви на вибори мера Києва?

Віктор Ляшко: Я перебуваю на посаді заступника міністра охорони здоров'я і найголовніше, що треба зробити зараз - це припинити поширення коронавірусної хвороби.

BBC News Україна: Тобто не йдете?

Віктор Ляшко: У партії "Слуга народу" будуть праймеріз. Коли будуть оголошені правила, кожен зможе взяти у них участь і представити програму. В партії самі повинні визначитись, кого обрати кандидатом.

Всім тим, хто буде балотуватися, ми б хотіли запропонувати своє бачення, що потрібно робити, будучи мером столиці. Сьогодні є світовий тренд - це здорове місто, здорове місто - це те…

BBC News Україна: Ви вже ведете розмову, як майбутній кандидат у мери. У праймеріз "Слуги народу" будете брати участь?

Віктор Ляшко:На посаді санлікаря я не веду жодної політичної кампанії. Основне завдання зараз - подолати епідемію і побудувати систему протиепідемічного захисту. Надалі побачу, куди може закинути життя.

Сьогодні з радістю можу запропонувати свої ініціативи, щоб покращити життя киян, українців, це може бути у будь-якому з міст України.

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BBC News Україна: Йде мова про те, щоб податися у передвиборчу кампанію у інших містах?

Віктор Ляшко: Ми живемо в Україні. Ми хочемо, щоб українці були здоровими, щоб тривалість життя відповідала тривалості життя в Європі…

BBC News Україна: Це не відповідь на питання. Чи є у вас конкретно плани взяти участь у будь-якій передвиборчій кампанії на цих місцевих виборах?

Віктор Ляшко: Прямої відповіді я не дам. Є питання амбіцій, а є питання виконання посадових обов'язків. Сьогодні на порядку денному - боротьба з коронавірусною хворобою.

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BBC News Україна: У праймеріз "Слуги народу" плануєте взяти участь? Будете конкурувати з іншими кандидатами від партії "Слуга народу" за право поборотися за крісло мера Києва?

Віктор Ляшко: Я не виключаю такої можливості.

BBC News Україна: Тобто збираєтесь? Давайте говорити конкретно.

Віктор Ляшко: Не виключаю такої можливості.

Готовий піти з посади заради кампанії

BBC News Україна: У "Слузі народу" вже почалася передвиборча кампанія, відбуваються дебати. Депутати оголосили, що хочуть йти на вибори. Чим ви можете бути кращим за таких кандидатів, як Олександр Дубінський, Олександр Качура, Микола Тищенко? Чому у партії мають обрати вас, а не їх?

Віктор Ляшко: Я не хотів би зараз говорити, хто кращий, хто гірший, особливо те, що стосується депутатів з партії "Слуга народу". Повинна бути (йти на вибори. - Ред.) та людина, яка переможе стару владу.

Має бути чітке бачення, як рухається партія, як відбуватимуться зміни в столиці, щоб столиця стала європейським містом, столиця змогла показати результат, стала тим магнітом, який буде притягувати…

BBC News Україна: Знову риторика кандидата у мери. У партію "Слуга народу" ви плануєте вступати?

Віктор Ляшко: Не розглядав такого питання.

BBC News Україна: Чи може людина, яка йде у мери Києва, при цьому працювати на такій посаді, як головний санітарний лікар?

Віктор Ляшко: Моя особиста думка, що це непоєднувані речі.

BBC News Україна: Тобто в разі, якщо ви будете балотуватися у мери, ви посаду санлікаря залишите?

Віктор Ляшко: Я готовий до цього.

BBC News Україна: Вибори мають відбутися восени і головний санітарний лікар може піти з посади восени, якраз напередодні другої хвилі коронавірусу. Виглядає дещо безвідповідально.

Віктор Ляшко: Якщо ми вибудовуємо систему, яка залежить від однієї людини, то така система не вибудована. Я готовий з впевненістю залишати (посаду. - Ред), якщо я відчуваю, що все працює і система готова реагувати на небезпеки.

Якщо підтримає президент, буде успіх

BBC News Україна: Якщо ви підете на вибори, хто вас підтримає?

Віктор Ляшко: Я маю надію, що мене підтримає президент України. Якщо він це зробить, то успіх буде 100%.

BBC News Україна: Розмова з президентом про вашу участь у виборах мера Києва була?

Віктор Ляшко: Я ж не сказав, що я йду. Я розглядаю таку можливість. Щоб прийняти рішення піти на праймеріз, має бути ряд факторів. Я не буду брати участь у виборах, якщо я не впевнений сто відсотків у перемозі у кінцевому результаті.

BBC News Україна: Які ці фактори, щоб ви брали участь у передвиборчій кампанії?

Віктор Ляшко: Повинні довіряти перша особа держави, партія, депутати-мажоритарники, всі, хто формує основний пул партійної лінії.

BBC News Україна: Відчуваєте, що маєте цю підтримку серед депутатів?

Віктор Ляшко: Особисто я відчуваю підтримку всіх, хто зі мною спілкується.

BBC News Україна: Хто з вами спілкується зі "Слуги народу"?

Віктор Ляшко: Я не кажу зараз про політичні ток-шоу, де люди починають певну критику, маніпуляції.

Зустрічаючись з медиками, з простими киянами, я маю питання від них, маю відповіді і маю подяки за роботу, яку ми провели, відчуваю, що мене підтримують.

"Без партії балотуватися не буду"

BBC News Україна: У вас доволі успішна кар'єра у системі охорони здоров'я. Ви стали обличчям кампанії із боротьби з епідемією, виходили раніше на брифінги щоранку. А з іншого боку у вас не дуже багато політичного досвіду. Про підтримку ви говорите досить туманно.

Ви вважаєте, що у вас є шанси перемогти Кличка, у якого найбільший рейтинг?

Віктор Ляшко: Ну дивіться, хто у грудні-січні знав про мене? Питання в тому, що якщо я розпочинаю цю роботу, то я маю бути впевнений на сто відсотків у своєму результаті.

BBC News Україна: Тобто оголосите про свою кампанію тоді, коли будете впевнені, що президент вас підтримає і про це скаже, депутати…

Віктор Ляшко: І моє бачення концепції здорового міста буде підтримуватися всіма.

BBC News Україна: Якщо чогось з цього не буде? Якщо хтось з депутатів не підтримає, а вони можуть бути ображені на вас, ви тоді не підете?

Віктор Ляшко: Ні.

BBC News Україна: Яка у вас зарплата?

Віктор Ляшко: Зарплата зараз у МОЗ коливається від 35 до 40 тисяч гривень.

BBC News Україна: За таких сум, де взяти гроші на нормальну перевиборчу кампанію?

Віктор Ляшко: Я ж кажу, що є багато факторів, які мають розглядатися…

BBC News Україна: Гроші вам має хтось дати на передвиборчу кампанію…

Віктор Ляшко: Я особисто, як Віктор Ляшко, без партії балотуватися не буду. Тому ми говоримо про праймеріз і про те, що рухатися треба в кандидати, коли ти маєш підтримку. Якщо йти кудись, намагатися очолити щось без команди, то краще не йти.

BBC News Україна: У вас своя команда є?

Віктор Ляшко: Звичайно є.

BBC News Україна: Хто ці люди?

Віктор Ляшко: Сьогодні не буду про це говорити.

BBC News Україна: Ви все життя працювали у сфері охорони здоров'я. Чому ви думаєте, що можете стати хорошим мером?

Віктор Ляшко: Так, але до цього мером міста ніколи не був медик. Можливо, настав час зробити серйозні зміни. До цього були і менеджери, і господарники. Результат? Чи не настав час робити ці зміни, через здоров'я мешканців зміни. Сьогодні є запит на здоров'я…

BBC News Україна: Але, крім здоров'я, у Києві є багато інших проблем. У місті 2700 км теплових мереж, з них 80% потребують заміни. Що ви про це знаєте? Як будете працювати з такими проблемами?

Віктор Ляшко: Для цього формується команда. В кожній команді є людина, яка відповідає за певні речі, в тому числі за координацію комунальних підприємств.

Треба інвестувати в те, щоб робити динаміку змін, а не фасадні реформи. Коли йде ремонт дороги, то міняти всі мережі під цією дорогою.

BBC News Україна: Бліц-питання по Києву. Метро на Троєщину: так чи ні?

Віктор Ляшко: Більше так. Але питання в тому, що всю транспортну інфраструктуру треба переглядати.

BBC News Україна: Заборона на в'їзді на паркування у центр Києва: так чи ні?

Віктор Ляшко: Я за те, щоб місто розвивалося динамічно, але щоб зберігало свою історичну цінність. Історична частина міста призначена для історії і для туристів.

BBC News Україна: Будинок-монстр на Подолі - знести чи залишити?

Віктор Ляшко: З точки зору моїх архітектурних вподобань, то ні. Знести.

Чи зможе сказати Зеленському "ні"?

BBC News Україна: Нині ми маємо зростання захворюваності на коронавірус через, як кажуть у МОЗ, "легковажне ставлення українців до карантинних обмежень".

Чи не було прикладом такої легковажності те, що деякі топ-чиновники пішли до кав'ярні, коли кав'ярні були закриті, і пили там каву. За присутності головного санлікаря. Вам за ту каву не соромно?

Віктор Ляшко: Мені не стільки соромно за ту каву, як за те, що коли ми зробили крок, треба було відразу прокомунікувати. У нас тоді було багато дискусій, чи не рано нам відкривати кав'ярні.

Ми зайшли (у кав'ярню в Хмельницькому. - Ред.) подивились, чи все готово. Так, пригощали президента кавою. Мали взяти з собою на виніс. Потрібно було відреагувати на таку річ, не відредагували.

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Та сама відома кава у Хмельницькому в часи карантину, коли кав'ярні були закриті

BBC News Україна: Ви тоді змогли сказати президенту, що бути в цій кав'ярні — це порушення карантину, що не можна пити каву всередині? Хто, як не ви, знаєте про всі карантинні норми.

Віктор Ляшко: Сказав, але вже пізніше. Я не кожного дня беру участь у поїздці з президентом. Все сталося дуже швидко, купа охорони, камери, люди. Велике оточення випхнули всередину у кафе. Досить важко орієнтуватися, що відбувається. Ніхто не сидів там три години.

BBC News Україна: Цю ситуацію у Хмельницькому можна назвати певною метафорою того, яким мером Києва ви можете стати. У разі, якщо ви підете на праймеріз, переможете, чи не буде справжнім мером Києва Володимир Зеленський, який обставить вас своїми заступниками, а ви будете такою ширмою?

Ви зможете сказати Зеленському ні?

Віктор Ляшко: Якщо це стосується професійних речей, я можу сказати "ні" будь-кому. Чим я є незручний? Я дискутую з усіма і відстоюю свою позицію, але до думок інших я також прислухаюсь.

Коронавірус: щоб зробили інакше?

BBC News Україна: Хочеться зрозуміти, чи добре команда президента протидіє коронавірусу, але ви і так член команди президента. Скажіть, щоб ви зробили інакше у боротьбі з пандемією, які помилки виправили б? Що б зробили інакше?

Віктор Ляшко: Я маю сказати, що вдало відреагувала команда президента, уряд, МОЗ із залученням місцевих адміністрацій. Ми всі працювали, як одна команда. На той конкретний період часу, я б все зробив те ж саме.

BBC News Україна: У клубах, барах, на пляжах, у метро - натовпи людей. Соціальної дистанції ніхто не дотримується. Кількість хворих зростає. Чи не вважаєте ви, що цих карантинних обмежень, які є зараз, недостатньо?

Віктор Ляшко: Динаміка коронавірусу не показує стрімкого зростання скрізь і відразу. Ми бачимо зростання у Закарпатській, Львівській, Рівненській, Волинській області.

Там за поданням головного санітарного лікаря області і повинні оперативно реагувати. Вони можуть навіть вводити якісь жорсткі заходи навіть на території якогось району.

Коли відкриють кордони?

BBC News Україна: Для українців кордони ЄС залишаються закритими. Однією з причин, крім нашої статистики, називають те, що українській статистиці в ЄС не довіряють. А ви самі нашій статистиці довіряєте?

Віктор Ляшко: Звичайно, вірю. Я можу впевнено заявити, дивлячись вам в очі, що жодних маніпуляцій з даними не відбувається.

BBC News Україна: Але ж не відбувається і масового тестування.

Віктор Ляшко: Це різні речі. Жодної країни світу немає, де реєструють 100% всіх хворих. Дослідження ВООЗ показало, що країни в середньому реєструють 25-40% випадків хворих.

BBC News Україна: Скільки насправді у нас є хворих?

Віктор Ляшко: Ми показували свій аналіз у презентації, яку робили спільно з Київською школою економіки, що ми в середньому виявляємо близько 35% хворих.

BBC News Україна: Тобто насправді у нас може бути 150 тисяч хворих на Covid-19?

Віктор Ляшко: Так, це математичне моделювання, яке це показує.

BBC News Україна: Коли Україна покаже такі цифри по коронавірусу і продемонструє такий рівень довіри, що в ЄС нам повірять і кордони для українців відкриють?

Віктор Ляшко: Ми постійно спілкуємося з Європейським бюро ВООЗ. Я не скажу, що нам не довіряють.

Зараз вони прийняли показник 16 активних хворих на 100 тисяч населення за останні два тижні. (Коли можуть відкрити кордони - Ред.).

У нас був показник 24. Будемо простежувати динаміку. Шанс (на відкриття кордонів - Ред.) є. Все залежить від нас, щоб зробити правильну епідситуацію.

Україна - друга Італія з коронавірусом?

BBC News Україна: З цими цифрами, які є зараз, чи не вважаєте ви, що Україна може стати другою Італією, ще одним епіцентром спалаху коронавірусу в Європі? Існують такі побоювання.

Віктор Ляшко: Побоювання завжди повинні бути. Ми повинні розглядати і бути готові до найбільш песимістичних сценаріїв. Чи не боїмося? Боїмося. Чи готуємося? Готові. Але до стрімкого зростання кількості випадків ніхто не буде готовий.

Тоді буде проблема з колапсом системи охорони здоров'я, як це було в Італії. Впевнений, що влітку такого не може відбутися, оскільки виключені інші грипоподібні захворювання. Але якщо будемо нехтувати карантином, то будуть прогнози непередбачувані.

Копирайт изображения ВВС

Що буде зі школою?

BBC News Україна: Питання, яке хвилює багатьох, у тому числі нашого оператора Олега Карп'яка. Чи підуть діти в школу 1 вересня?

Віктор Ляшко: Підуть. Але як — це вже питання, яке ми проговорюємо з новим в.о. міністра освіти. Є декілька варіантів.

Можливо, доведеться обмежувати одночасне перебування дітей в класах. Розглядаємо варіанти, що, наприклад, математика буде в класі, а історія буде дистанційно проводитись. По змінах розводити. Думаю, що ці моделі ми напрацюємо.

Спрогнозувати епідситуацію на вересень майже неможливо. Готуємось і до найгірших сценаріїв, до дистанційної освіти, до проміжних варіантів і до повністю повернення дітей до школи.

ЛяшкоVSЛяшко

BBC News Україна: У вас були якісь кумедні випадки з вашим знаменитим тезкою Олегом Ляшком?

Віктор Ляшко: Було кілька випадків. У 2010-2011 році я працював у МОЗ головним спеціалістом і давав один з перших пресбрифінгів, розповідав про грип.

Цей брифінг так розійшовся у ЗМІ. На наступний день мені на робочий телефон дзвонить Олег Ляшко і каже (міняє голос ): "Вікторе, вас цитують більше, ніж мене, ви мені руйнуєте кампанію". Це був жарт.

Насправді він просив розібратися з якимось питанням. Ми тоді обмінялися телефонами.

Друга кумедна ситуація була, коли ми були на одному ефірі по черзі. Ляшко змінював Ляшка. Він виходив і сказав: "Вікторе, хочеш дам тобі пораду? Не йди в політику".

За участі Святослава Хоменка.

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