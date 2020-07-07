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Міністерство охорони здоров'я роз'яснило правила повернення в Україну з країн, які внесені до "червоного списку" МОЗ, тобто країн з великим ризиком зараження коронавірусом.

Після в'їзду громадян чекає примусова самоізоляція протягом 14 днів, але є також спосіб уникнути цієї процедури, повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ).

Для цього потрібно пройти ПЛР-тест в одній зі спеціально сертифікованих лабораторій.

Якщо результат тесту буде негативним, громадянин може припинити самоізоляцію достроково.

Лабораторія вносить результат дослідження в електронну систему ЦГЗ. Ці дані синхронізуються з додатком "Дій вдома", який обов'язково потрібно встановлювати після прибуття з-за кордону для контролю за самоізоляцією.

Після того, як негативний результат підтверджено, додаток повідомить про можливість достроково припинити режим самоізоляції та повернутись до звичного життя.

Повний перелік сертифікованих лабораторій по всій країні оприлюднено на сайті ЦГЗ.

Серед них є і державні, і приватні центри.

У приватних лабораторіях вартість тесту з виїздом медсестри додому для взяття біологічного матеріалу коливається в межах 1500-2000 тис. гривень.

"Червоний список"

МОЗ регулярно оновлює перелік "червоних" та "зелених" країн залежно від актуального рівня захворюваності на COVID-19.

До "зелених" належать безпечні країни, після повернення з яких проходити 14-денну самоізоляцію непотрібно.

До "червоних" ті, після яких два тижні треба буде перебувати лише вдома з правом короткочасних візитів до магазину.

Пересування контролює мобільний додаток "Дій вдома".

Лише 7 липня стало відомо, що через сплеск захворюваності до "червоного списку" потрапили раніше безпечні Албанія та Чорногорія - одні з небагатьох країн, які погодились приймати туристів з України.

Проходити самоізоляцію потрібно було також після повернення з відкритого для українців Єгипту.

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