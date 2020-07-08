У Сербії посилили карантин - і отримали штурм парламенту. Вражаючі фото заворушень

Белград охопили протести після того, як влада оголосила про посилення карантину через новий спалах коронавірусу.

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Пізно ввечері 7 липня демонстранти стали збиратися на площі перед парламентом. У протестах взяли участь понад 5 тис. людей, повідомляє поліція.

Невдоволення викликала заява президента Сербії Александра Вучича. Він повідомив, що в країні цього тижня введуть комендантську годину та посилять карантин через зростання кількості хворих на коронавірус.

Група протестувальників, приблизно 100-200 осіб, стала поводити себе агресивно. Вони кидалися камінням та підпалювали машини правоохоронців.

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Близько 22:00 за місцевим часом їм вдалося прорватися до будівлі парламенту.

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За даними влади, штурм влаштували представники правих організацій.

Вони вимагали відставки президента, звучали також заклики не віддавати Косово.

Щоб взяти ситуацію під контроль, поліція застосувала сльозогінний газ, кийки, а також спецназ та кінну поліцію.

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Розсіяти натовп вдалося після 2 ночі за місцевим часом.

За словами керівника поліції Белграда Владимира Ребича, внаслідок зіткнень постраждали щонайменше 60 людей, в тому числі 43 поліціянта. Згоріли п'ять автомобілів, отримали поранення три коня поліції.

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23 протестувальників затримали.

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Суворий карантин в Сербії скасували два місяці тому.

Але після цього в країні почала зростати кількість хворих на Covid-19. Тож влада вирішила знову посилити заходи безпеки.

Копирайт изображения VLADIMIR ZIVOJINOVIC

Копирайт изображения VLADIMIR ZIVOJINOVIC

Напередодні в Сербії зафіксували найбільшу кількість смертей від коронавірусу - померли 13 людей, 120 людей перебувають на штучній вентиляції легень, понад 4 тис. людей - в лікарні.

Щодня тут виявляють в середньому по 300 нових випадків.

Копирайт изображения VLADIMIR ZIVOJINOVIC

Копирайт изображения VLADIMIR ZIVOJINOVIC

Опоненти Вучича вважають, що карантин послабили занадто рано.

Начебто це зробили, щоб не переносити парламентські вибори, які пройшли в країні 21 червня. На цих виборах перемогла пропрезидентська партія.

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