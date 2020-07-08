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Печерський районний суд Києва залишив без розгляду клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу лідеру партії "Європейська солідарність" та колишньому п'ятому президенту Петру Порошенку.

Раніше прокурори просили запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання у справі про злочинний наказ, яким начебто Порошенко схилив колишнього голову Служби зовнішньої розвідки призначити своїм заступником Сергія Семочка.

Це клопотання суд залишив без розгляду, повідомив після повернення з нарадчої кімнати суддя Сергій Вовк.

До цього суд двічі переносив розгляд справи про обрання запобіжного заходу Порошенку.

Що відбулося?

Раніше адвокат Порошенка Ілля Новіков у своєму Facebook повідомив, що Державне бюро розслідувань (ДБР) офіційно завершило досудове слідство 7 липня.

Копію відповідного документа він оприлюднив в мережі.

Відповідно клопотання про запобіжний захід на час слідства не підлягає розгляду, зробив висновок Новіков.

У копію документу йдеться про те, що "зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту".

"В Офісі генерального прокурора паніка", - підсумував Новіков.

Коментуючи рішення суду після завершення засідання, Порошенко назвав його "першою маленькою, але надзвичайно важливою перемогою".

Клопотання прокуратури, на його думку, було "дріб'язковим" і "нікчемним".

"Ми не просто перемогли, вони почали нас боятися і проблема не тільки в тому, що вони відчувають себе загнаними в кут. Проблема в тому, що їхня камарилья перестає виконувати злочинні накази про переслідування опозиції", - заявив він перед натовпом прихильників, які зібралися коло суду.

Коментарів від Офісу генпрокурора щодо рішення суду досі немає.

У чому підозрюють Порошенка?

Справа про призначення Семочка - одна з багатьох справ, у яких фігурує Порошенко.

10 червня Офіс генерального прокурора повідомив про підозру експрезиденту.

За даними слідства, Порошенко на посаді президента у 2018 році видав "явно злочинний наказ", яким схилив голову СЗР до перевищення ним влади та службових повноважень.

А саме до призначення на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Семочко опинився в центрі скандалу на початку жовтня 2018 року. Журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, в якому чиновника звинуватили в корупції та зловживаннях.

За даними журналістів, попри відсутність значних доходів в останні роки, сім'я Семочка володіла елітними будинками під Києвом загальною вартістю близько 8 млн доларів.

Семочко спробував виправдатись в ефірі телеканалу ZIK, але стало тільки гірше. Вимоги щодо його відставки тривали багато місяців.

Порошенко звільнив його аж у березні 2019 року.

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