"Машини глухли, люди тікали пішки" - як рятувалися від полум'я на Луганщині

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Пожежа у Луганській області ширилася дуже швидко - за кілька хвилин ліс спалахнув і їхати дорогою довелося крізь темряву, дим та іскри, пригадують очевидці.

Офіційно пожежники повідомляють про п'ятьох загиблих, утім волонтери говорять, що кількість смертей може бути більшою.

BBC News Україна поспілкувалася з людьми, яким вдалося вирватися з вогню.

А директор Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж Сергій Зібцев пояснив, чому Луганщина найбільш небезпечний регіон України з точки зору пожеж.

Крізь темряву і дим

Копирайт изображения Катерина Жукова

Катерина Жукова - переселенка з Луганська.

Зараз вона з родиною живе у Сєвєродонецьку, а у дачному кооперативі "Озеро Вовче", що за 12 км від міста, у них дача.

Саме цей дачний масив у лісі та сусіднє село Смолянинове 7 липня стали епіцентром величезної пожежі.

Катерина каже, що їм з чоловіком подзвонив сусід і попередив, що у них на дачі горить огорожа - сама ж ділянка розташована на краю кооперативу, біля самого лісу.

Вони поїхали перевірити, що відбувається.

"Заїжджали ще нормально, хоча були сильні пориви вітру", - пригадує жінка.

Копирайт изображения Катерина Жукова Image caption Праворуч - дача Катерини

У самому кооперативі вже не було світла і дуже погано працював мобільний зв'язок.

"Ми побачили, що огорожа вже тліє. Минуло ще буквально кілька хвилин, ми навіть нічого не встигли зрозуміти, а сусід каже: давайте вибиратися, тому що ми звідси не виїдемо", - розповідає Катерина.

За її словами, дуже швидко навколишній ліс загорівся й вони опинилися у кільці вогню.

Тож вирішили вибиратися машиною через лісову дорогу.

Копирайт изображения Катерина Жукова Image caption Поривчастий вітер - один з факторів, завдяки якому вогонь швидко розповсюдився

"Суцільна темрява, дим і смог. Летять іскри, нічого не видно. Інші машини глухли й люди намагалися вибратися пішки. Смертельно небезпечна ситуація", - відзначає жінка.

Транспорт сусідів, які виїхали раніше, застряг у піску, тож авто залишили, а самі вони пересіли у машину до Катерини і чоловіка.

Пізніше один з сусідів Євгеній і допоміг вибиратися крізь дим: "Він босоніж біг попереду з футболкою і по пам'яті показував дорогу. От так ми вибралися на трасу".

Сусід при цьому обпалив ноги.

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Катерина пригадує, що по дорозі вони бачили залишені машини, а також "Таврію" з газовим двигуном, яка вибухнула.

Біля неї - тіло жінки.

Хоча точну інформацію чи загинув хтось з кооперативу у пожежі, Катерина ще не знає.

У самому масиві було близько 400 дач, 80 з них згоріло.

"Бачили і лобове зіткнення на трасі. Повний треш", - ділиться враженнями очевидиця пожежі.

Копирайт изображения Катерина Жукова Image caption Ліс, який оточував дачний масив, частково вигорів

"Ми дуже переживали за людей, які залишалися. Зокрема там було керівництво дачного кооперативу й інші дачники", - каже вона.

"Нам зателефонувала заступниця голови дачного кооперативу і крикнула: викликайте всіх, нам капець, ми у вогні. Вони були просто в оточенні вогню", - додає жінка.

Вже на трасі Катерина з чоловіком побачили, що пожежні машини проїжджали повз "Озеро Вовче" і їхали далі, де горіло село Смолянинове.

Тож вони з чоловіком почала дзвонити пожежникам та у поліцію про те, що у дачах можуть залишатися люди. Там відповіли, що про ситуацію знають.

У підсумку знайомим Катерини вдалося врятуватися - за дві години вони у супроводі пожежної машини вибралися з кооперативу, але вже іншою дорогою.

Копирайт изображения Укрінформ

Що сталося з її дачею, жінка поки що не знає - їй відомо тільки про те, що повністю згоріла огорожа, а у кооператив поки що нікого не пускають: "Кажуть, якісь дачі повністю згоріли, якісь ні".

Президент Зеленський вже пообіцяв кожній родині, яка втратила житло, виділити 300 тисяч гривень.

Катерина Жукова ж каже, що на якусь компенсацію наразі не розраховують: "У нас же не житловий будинок. Це було б цинічно, просити якісь компенсації. Ми були родина з дачею, а тепер - без дачі".

"Головне, що ми живі-здорові", - резюмує вона.

Скільки загиблих

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За офіційними даними, у пожежі на Луганщині загинуло п'ятеро людей.

Водночас Павло Лисянський, представник омбудсмана на Донбасі, каже, що йому відомо про шість смертей, а волонтер Євген Васильєв з "Восток SOS" пише про сімох загиблих.

За словами Павла Лисянського, розбіжності щодо жертв можуть бути пов'язані з тим, що встановлення кожної смерті має пройти певну процедуру і кожен випадок треба внести у Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Він також розповів про те, що кількість постраждалих від пожежі - близько 30 осіб, п'ятеро з яких отримали травми через ДТП в районі займання (цілком ймовірно, що мова йде про лобове зіткнення, про яке розповідала Катерина Жукова).

"Намагаємося встановити місцеперебування всіх людей, адже в Смоляниновому дуже поганий зв'язок, у багатьох погоріли телефони", - каже Павло Лисянський.

А на питання про те, чого потребують постраждалі, відповідає: "Людям потрібні домівки. Шоковий стан у них пройшов, життя вони зберегли. Але тепер починають думати про те, де тепер їм мешкати чи куди переїхати".

У Смоляниновому повністю згоріло 23 житлових будинки, ще 36 вогонь пошкодив.

Пожежі, як в Каліфорнії

Луганщина дуже небезпечний регіон з точки зору пожеж.

"Це степова зона, пожежі там аналогічні тим, які відбуваються у Каліфорнії. Тут виражений рельєф з пагорбами, й пожежа може розганятися вверх по схилах", - пояснює BBC News Україна директор Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж Сергій Зібцев.

За нинішніх умов посухи і сильного вітру, займання на полях там виростають до потужних пожеж і заходять в ліси вже великими сформованими пожежами.

Саме у на Луганщині - у Кремінному лісництві - сталася одна з найбільших пожеж в історії України, коли у 1998 році вигоріло 12 тис гектарів.

За словами Сергія Зібцева, проблему погіршує і те, що українські пожежники погано навчені боротися з великими пожежами, а лісників, які мають слідкувати за пожежною безпекою, недофінансовують вже кілька років.

Копирайт изображения ДСНС

Ще один фактор - зона бойових дій. Епіцентр пожежі розташований за 20-30 км від лінії фронту, а в 2014 році бої відбувалися і біля Сєвєродонецька.

"Тож пожежникам, крім вогню, треба боротися ще й з небезпеками воєнного характеру - міни, що не розірвалися, та інші боєприпаси, можуть спрацьовувати від полум'я. Це те саме, що гасити вогонь в інших зонах бойових дій: на Балканах, в Ізраїлі чи у Карабасі", - відзначає Сергій Зібцев.

За його словами, тут пожежники мають працювати у такому ж захисті, як при гасінні пожеж на полігонах і військових складах - у спеціальних пожежних танках, а авіація не має опускатися нижче 100 метрів.

Зрештою, біля лінії фронту є ще й небезпека обстрілів.

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"Були випадки, коли на Донбасі від снайперів гинули пожежні спостерігачі на вежах", - каже експерт.

"У Луганській області найгірша ситуація через війну і пожежну небезпеку", - наголошує він.

Сергій Зібцев також нарікає на слабку координацію між різними відомствами під час великих пожеж.

"Зараз пожежа виникла біля дачного масиву, пішла по полю, зайшла у ліс, розійшлася там до надзвичайної події і перейшла на населений пункт. За таких умов діяти треба дуже швидко. Але зараз немає одного центру координації цивільного захисту, пожежників, поліції і лісників", - пояснює він.

Регіональний Східноєвропейський центр моніторингу пожеж давно пропонує створити у кожній Обласній держадміністрації таку міжвідомчу систему координації при пожежах.

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