Скандал з Гладковським та Укроборонпромом: суд назвав розслідування неправдивим

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Суд першої інстанції зобов'язав журналістів Bihus.Info спростувати інформацію про причетність до корупційних схем в Укроборонпромі Ігоря Гладковського - сина колишнього високопосадовця та давнього соратника Петра Порошенка Олега Гладковського.

Відповідне рішення Подільський районний суд Києва ухвалив 3 липня. Про це на Facebook повідомив адвокат Олега Гладковського Руслан Волинець.

Цю інформацію також підтвердив BBC News Україна керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус.

Втім, він зазначив, що це лише рішення суду першої інстанції, попереду апеляція.

Крім того, суд ще не оприлюднив повний текст рішення, а лише резолютивну частину. Повний текст буде доступний протягом десяти днів.

Відповідно до оприлюдненої частини рішення, суд постановив задовольнити позов Ігоря Гладковського про захист честі, гідності та ділової репутації.

Суд також визнав недостовірною інформацію щодо Ігоря Гладковського у розслідуванні та постановив спростувати її протягом десяти днів з моменту набрання рішенням законної сили.

Спростування має зачитати в ефірі диктор.

Адвокат Руслан Волинець уточнив BBC News Україна, що спростуванню підлягають звинувачення, що Ігор Гладковський начебто організовував схеми з відмивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу.

"Також вказано, що він немає жодного відношення до ТОВ "Оптимумспецдеталь", схем з розкрадання мільйонів в оборонці, російської контрабанди та відмивання грошей", - зазначив юрист.

Скандальне розслідування

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олег Гладковський дає перший брифінг після оприлюднення розслідування

Гучне розслідування про корупційні оборудки в українському оборонному комплексі опублікував проєкт Bihus.Info взимку 2019 року.

Олег Гладковський, який на той момент був першим заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони, та його син Ігор були ключовими фігурантами матеріалу.

В розслідуванні йшлося про те, що найвищі чиновники оборонної сфери нібито отримували відкати з поставок російських контрабандних деталей для військової техніки, переплачуючи за них у три-чотири рази.

Автори розслідування називали це "багаторічною схемою вимивання сотень мільйонів гривень із українського оборонного комплексу".

Публікація матеріалу спричинила скандал: сам Гладковський змушений був відсторонитися від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО.

В ефірі телеканалу ZIK Гладковський також назвав звинувачення на свою адресу нісенітницями, а себе - жертвою провокації.

Ігор Гладковський тоді пообіцяв, що подасть на журналістів до суду - за поширення недостовірної, за його словами, інформації.

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