"Тисну руку. Обіймаю": злив розмови Путіна і Порошенка викликав бурю в мережі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зустріч Володимира Путіна та Петра Порошенка у Мінську у серпні 2014 року

У соцмережах другий день жваво обговорюють злив начебто розмови президента Росії Володимира Путіна з тодішнім президентом України Петром Порошенком.

Запис оприлюднив 9 липня у Facebook народний депутат Андрій Деркач.

Розмова датується 30 квітня 2015 року - за два місяці після запеклих боїв у Дебальцевому.

На записі чоловіки з голосами, схожими на Путіна і Порошенка, обговорюють майбутні перемовини щодо Донбасу, перспективи введення миротворців та необхідність досягнення результатів у врегулюванні конфлікту.

Чоловік з голосом, схожим на Путіна, небагатослівний, говорить в основному чоловік з голосом, який нагадує голос Порошенка.

Наприкінці розмови чоловіки обмінюються люб'язностями.

"Порошенко" вітає "Путіна" з Міжнародним днем солідарності трудящих. "Путін" цікавиться, чи його колега "справляється з усім".

"Справляюся. Чим далі - тим легше, тому що вже вибудовується якась вертикаль", - відповідає чоловік з голосом Порошенка.

Закінчуючи розмову, він каже: "Тисну руку. Красно дякую".

"Обіймаю", - відповідає чоловік голосом Путіна.

У Європейській солідарності, лідером якої є Порошенко, запис назвали фальсифікацією.

"Це такий же грубо змонтований, ретельно скомпільований фальсифікат, як і нібито бесіди з Байденом", - йдеться у заяві політсили.

У Кремлі запевнили, що про записи нічого не знають.

"Взагалі-то ці розмови проходять в закритому режимі, тому я не знаю, як там могли зробити запис. Я не знаю, про що ви говорите, ми не знайомі з цією публікацією", - заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Коли ти потис руку, а він не обійняв"

У соцмережах публікація викликала жваву дискусію. Одні користувачі стали на бік Порошенка, інші побачили в записі зраду.

Дехто вирішив, що це хороша нагода для жартів.

Блогер з військової тематики Олексій Арестович став на бік Петра Порошенка у цій ситуації.

"В усі часи здатність усміхатися та говорити ворогу в обличчя приємні слова і одночасно підмішувати йому отруту в каву вважалася відвагою для державних діячів і наявністю спроможності до великої політики. Так робить Ердоган, Трамп, та і сам Путін", - пише він.

Журналіст Денис Казанський також вважає, що в такому тоні перемовин немає нічого дивного.

"Якщо ви думали, що там всі називають одне одного "хунтою", "агресорами" і "терористами", то це, м'яко кажучи, не так", - переконаний він.

Деякі користувачі закликали взагалі не обговорювати цей злив, адже, на їхню думку, це - вигідно лише Кремлю.

"Кагебіст Деркач працює на кагебіста Путіна. Не дайте себе обдурити. Зберігайте спокій і підтримуйте Збройні Сили України. Доповідь закінчив», - пише Вахтанг Кіпіані.

Втім, велика кількість користувачів розкритикувала експрезидента за такий приязний діалог з Путіним.

"По вашому це нормально, після Іловайська та Дебальцевого?", - обурюється користувач Роман Бандура.

"Пєтя Іловайський не міг так говорити з агресором. Він би посилав його під три чорти. І погрожував порвати його на Андріївський Хрест. Причому державною мовою, а не оцим паскудним "язиком"", - іронізує користувач Роман Ляшенко.

"Такого бути не могло. Не міг Гетьман-рятівник нації. Це все брехня, то був перевдягнутий Зеленський», - погоджується користувач Андрій Гудима.

Журналіст Юрій Бутусов також розкритикував тон Петра Порошенка і зазначав, що "пишатися тут нічим".

"Він говорив як президент, який хоче зберегти стосунки з агресором, який топче твою землю і вбиває твоїх співгромадян, - обурюється журналіст. - Слабка політика завжди буде отримувати зневагу Росії. Вони розуміють тільки тоді, коли їх вбивають більше, ніж можуть вбити вони".

"Проблема в тому, що тут сходяться два образи. Реальний історичний Петро Порошенко, і міфологізований Пророк квазірелігійного культу - "Сивочолий Гетьман", - переконаний політолог Петро Олещук.

"Порошенко став заручником власного іміджу, який його постійно переслідує. І своїх технологів, що колись йому це все нав'язали", - пише він.

Політолог Володимир Фесенко називає запис "бомбою в моральному сенсі".

"Емоційну тональність не змонтуєш, а Порох в цій розмові грає емоцією. Хто особисто говорив з Петром, точно скаже, що це його стиль. З окремих слів і висловів такий емоційний розсип не змонтуєш", - вважає він.

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