"Кінець епохи бідності" - соцмережі про переїзд Зеленського на держдачу
Президент Володимир Зеленський переїхав жити на державну дачу у Конча-Заспі, де колись жив Віктор Ющенко.
Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми", цю ж інформацію згодом підтвердив Офіс президента.
Журналісти, які стежили за пересуваннями президента, помітили, що, починаючи з 6 липня, кортеж Зеленського став відвозити його до закритого комплексу державних дач у Конча-Заспі.
Там він щоразу залишався ночувати.
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Пізніше стало відомо, що родина Зеленських продала свій маєток в Іванковичах під Києвом.
За інформацією журналістів, нині Зеленський проживає в будинку номер 29 - це державна дача, на якій у 2004-2014 роках жив третій президент Віктор Ющенко.
Коли Ющенко з'їхав, дачу показували журналістам. Це триповерховий маєток більше ніж на 2 тис. квадратних метрів та з кількома гектарами території навкруги.
Будинок має чотири спальні, санвузли, оздоблені мармуром, ліфт, кінозал, більярдну, солярій, сауни, басейн і масажний кабінет.
Утримання дачі за часів, коли тут мешкав Ющенко, обходилося державному бюджету в 30 млн гривень на рік.
Також, за інформацією "Схем", перед в'їздом президента тут зробили ремонт на понад 300 тис. гривень.
На момент виходу матеріалу, підтвердити цю інформацію в офіційних джерелах журналістам не вдалося.
Але ввечері 9 липня пресслужба президента підтвердила, що після продажу власного будинку президент з сім'єю "тимчасово проживатиме у державній резиденції Конча-Заспа".
Цікаво, що під час президентської кампанії та після цього Зеленський публічно заперечував, що користуватиметься держдачами. Він запевняв, що не бачить в них "ніякого сенсу".
"Нехай у цих резиденціях живуть діти які-небудь. Ну якісь табори відпочинку, якісь люди, яким це дійсно потрібно. Ці резиденції - я не бачу в них жодного сенсу", - заявляв він у квітні 2019 році в інтерв'ю РБК-Україна.
"Пацан сказав, пацан зробив - це два різних пацана"
У соцмережах розслідування викликало неабиякий резонанс.
Велика кількість користувачів звинуватили президента, який неодноразово виступав проти привілеїв вищим державним службовцям, у подвійних стандартах.
"Ще під час передвиборчої кампанії Зеленський заявляв, що на державних дачах мають жити діти. Правда, забув додати, що саме його діти", - іронізує користувач Іван Гарагонич.
"Ні велосипеду, замість цього величезний кортеж. Ні життю, як всі, живе в резиденції, а при виході на люди - охорона як у сусіднього царя", - обурюється користувач Андрій Яременко.
"Бачу, що президент Зеленський досить швидко увійшов у смак привілеїв влади. Не дарма ж почалися розмови про другий термін президенства. Такими темпами незабаром і нове Межигір'я можемо побачити", - пише користувачка Галина Чорномаз.
Втім, були і ті, хто підтримали Зеленського, зазначивши, що він не зробив нічого протизаконного.
"Це безглузді закиди, такі ж самі як і щодо квартир чиновників, що їм надають за законом", - переконаний користувач Максим Кузя.
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