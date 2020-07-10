"Кінець епохи бідності" - соцмережі про переїзд Зеленського на держдачу

Копирайт изображения UNIAN

Президент Володимир Зеленський переїхав жити на державну дачу у Конча-Заспі, де колись жив Віктор Ющенко.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми", цю ж інформацію згодом підтвердив Офіс президента.

Журналісти, які стежили за пересуваннями президента, помітили, що, починаючи з 6 липня, кортеж Зеленського став відвозити його до закритого комплексу державних дач у Конча-Заспі.

Там він щоразу залишався ночувати.

Пізніше стало відомо, що родина Зеленських продала свій маєток в Іванковичах під Києвом.

За інформацією журналістів, нині Зеленський проживає в будинку номер 29 - це державна дача, на якій у 2004-2014 роках жив третій президент Віктор Ющенко.

Копирайт изображения Схеми Image caption Державна резиденція, де мешкав раніше Віктор Ющенко

Коли Ющенко з'їхав, дачу показували журналістам. Це триповерховий маєток більше ніж на 2 тис. квадратних метрів та з кількома гектарами території навкруги.

Будинок має чотири спальні, санвузли, оздоблені мармуром, ліфт, кінозал, більярдну, солярій, сауни, басейн і масажний кабінет.

Копирайт изображения Схеми

Утримання дачі за часів, коли тут мешкав Ющенко, обходилося державному бюджету в 30 млн гривень на рік.

Також, за інформацією "Схем", перед в'їздом президента тут зробили ремонт на понад 300 тис. гривень.

На момент виходу матеріалу, підтвердити цю інформацію в офіційних джерелах журналістам не вдалося.

Але ввечері 9 липня пресслужба президента підтвердила, що після продажу власного будинку президент з сім'єю "тимчасово проживатиме у державній резиденції Конча-Заспа".

Цікаво, що під час президентської кампанії та після цього Зеленський публічно заперечував, що користуватиметься держдачами. Він запевняв, що не бачить в них "ніякого сенсу".

"Нехай у цих резиденціях живуть діти які-небудь. Ну якісь табори відпочинку, якісь люди, яким це дійсно потрібно. Ці резиденції - я не бачу в них жодного сенсу", - заявляв він у квітні 2019 році в інтерв'ю РБК-Україна.

"Пацан сказав, пацан зробив - це два різних пацана"

У соцмережах розслідування викликало неабиякий резонанс.

Велика кількість користувачів звинуватили президента, який неодноразово виступав проти привілеїв вищим державним службовцям, у подвійних стандартах.

"Ще під час передвиборчої кампанії Зеленський заявляв, що на державних дачах мають жити діти. Правда, забув додати, що саме його діти", - іронізує користувач Іван Гарагонич.

"Ні велосипеду, замість цього величезний кортеж. Ні життю, як всі, живе в резиденції, а при виході на люди - охорона як у сусіднього царя", - обурюється користувач Андрій Яременко.

"Бачу, що президент Зеленський досить швидко увійшов у смак привілеїв влади. Не дарма ж почалися розмови про другий термін президенства. Такими темпами незабаром і нове Межигір'я можемо побачити", - пише користувачка Галина Чорномаз.

Втім, були і ті, хто підтримали Зеленського, зазначивши, що він не зробив нічого протизаконного.

"Це безглузді закиди, такі ж самі як і щодо квартир чиновників, що їм надають за законом", - переконаний користувач Максим Кузя.

Ви завжди можете отримувати найважливіші новини в месенджер. Достатньо лише підписатися на наш Telegram або Viber!