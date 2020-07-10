Коронавірус може передаватися через повітря. Як це відбувається

Копирайт изображения Getty Images Image caption Туберкульоз - класичний приклад хвороби, що передається повітряно-крапельним шляхом

Ще донедавна Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вважала, що Covid-19 поширюється через краплі, які при чханні і кашлі виділяються з дихальних шляхів хворого і потрапляють на будь-яку поверхню.

Саме тому найкращим захистом від коронавірусу, на думку ВООЗ, є миття рук.

Однак все більше досліджень свідчать, що вірус може поширюватися інакше: через дрібні краплі, які годинами "висять" у повітрі, коли люди говорять або просто дихають.

ВООЗ сумнівається, що це можливо. Однак, якщо доведуть, що новий вірус може передаватися через повітря, організації доведеться міняти свої рекомендації щодо захисту від Covid-19.

Як відбувається зараження

Зараження через повітря відбувається, коли ми вдихаємо віруси або бактерії, які можуть залишатися у повітрі кілька годин.

Так поширюються туберкульоз, грип та пневмонія.

ВООЗ визнала докази того, що Covid-19 може поширюватися через повітря в закритих і переповнених приміщеннях.

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Як довго вірус "живе" у повітрі?

Науковці виявили, що штучно розпилений коронавірус може залишатися в повітрі не менше трьох годин.

Однак експеримент проводили в лабораторії, а не в реальних умовах, тому результати можуть відрізнятися, кажуть дослідники.

В американському місті Маунт-Вернон у Вашингтоні одну жінку підозрюють в зараженні щонайменше 45 людей, які співали разом з нею в місцевому хорі.

При цьому деякі хворі дотримувались безпечної дистанції.

Копирайт изображения EPA Image caption Якщо підтвердиться, що Covid-19 передається через повітря, то рекомендації ВООЗ щодо захисту від хвороби доведеться міняти

Подібний випадок зафіксували наприкінці січня в Китаї. В одному з ресторанів Гуанчжоу безсимптомний носій коронавірусу "поділився" хворобою з ще дев'ятьма відвідувачами закладу.

Вчені кажуть, що один із заражених клієнтів сидів за шість метрів від носія.

Що робити?

Спосіб передачі захворювання визначає заходи для припинення його поширення.

У ВООЗ кажуть, що найкращий спосіб захиститися від Covid-19 - часте миття рук теплою водою з милом протягом 20 секунд та соціальне дистанціювання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Соціальна дистанція в закритих приміщеннях не захищає від коронавірусу на 100%, кажуть вчені

Деякі вчені кажуть, що ці заходи - дуже важливі, проте їх недостатньо, щоб захиститися від інфікування через повітря.

У ВООЗ погоджуються, але хочуть провести додаткову перевірку. І якщо вона підтвердиться, то офіційні рекомендації щодо Covid-19 можуть оновити. Наприклад, розширять обов'язкове носіння масок і запровадять більш суворе дотримання безпечної дистанції, особливо в барах, ресторанах і громадському транспорті.

Також можуть посилити правила кондиціонування і вентиляції приміщень, адже, як вважають деякі вчені, вони можуть збільшувати зону зараження, якщо в приміщенні є хвора людина.

Чому ВООЗ змінила думку?

239 вчених з 32 країн світу написали відкритий лист з доказами того, як вірус потрапляє в організм людини через частинки в повітрі. Вони звернулися до ВООЗ з вимогою оновити рекомендації у боротьбі з Covid-19.

Хімік Хосе Хіменес з Університету Колорадо, який підписав лист, розповів, що вчені хотіли привернути увагу до потенційно небезпечних обставин.

"Ми хотіли, щоб вони визнали, що свідчення цього є. Це не напад на ВООЗ. Це наукова дискусія, але ми вирішили зробити її публічною, тому що вони не хотіли слухати наші докази, хоч ми не раз говорили з ними про це", - сказав він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деякі вчені підозрюють, що кондиціонери поширюють коронавірус

У ВООЗ відреагували на звернення.

"Не можна виключати можливість повітряної передачі в громадських місцях - особливо у переповнених, закритих, погано провітрюваних умовах", - сказала технічний керівник ВООЗ з профілактики інфекцій Бенедето Алегранці.

Разом з тим, у ВООЗ зазначають, що докази аерозольної передачі - попередні і потребують додаткової перевірки.

Інший радник ВООЗ, доктор Девід Хейман, сказав, що агентство чекає на результати більш ґрунтовних досліджень, перш ніж розробляти нові стратегії боротьби з вірусом.

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