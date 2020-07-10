Проїхатися без сідла. Як у Києві крадуть громадські велосипеди
Віднедавна у столиці помітно побільшало сірих велосипедів так званого "громадського велопрокату" - вони стоять на десятках локацій у всіх районах Києва.
Зі збільшенням кількості таких велосипедів зросла і кількість крадіжок.
Знаходять вкрадені "веломашини" часто за багато кілометрів від Києва - з легендою "купив на базарі".
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Що таке байкшеринг
Байкшеринг - сервіс, який дозволяє взяти велосипед за невелику плату просто на вулиці, покататися містом і залишити на визначеній стоянці.
Він давно є у сотнях міст по всьому світу й популярний серед туристів.
В Україні з 2018 року діяв під німецьким брендом Nextbike у Києві, Львові, Одесі, Вінниці та Харкові.
А у кінці червня цього року київська мережа байкшерингу перейшла під український бренд Bikenow.
Щоб взяти велосипед, треба зареєструватися у додатку, підв'язати туди платіжну карту і, власне, знайти локації, де стоять велосипеди.
Коштуватиме поїздка 20 грн за півгодини. Але є і абонементи.
Проєкт діє у співпраці з мерією Києва. Компанія Bikenow, як там кажуть, пройшла відповідний тендер.
Щоправда, до підприємців виникали питання у програми "Схеми" по іншому питанню - через велосипеди, на яких недавно катався президент Зеленський з журналістами. У фірмі будь-які зловживання заперечили.
А мер Віталій Кличко розповів, що за два роки байкшерингу в столиці велосипеди брали більше 75 тис. разів.
"Купив на Троєщині"
Велосипедів "громадського велопрокату" в столиці зараз стало більше у п'ять разів - з 200 до тисячі. І буде ще більше.
"Ми вже завезли тисячу велосипедів, ще тисяча має приїхати з Азії", - розповідає BBC News Україна директор компанії Bikenow Олексій Кушка.
"Чим більше велосипедів, тим більше уваги вони до себе привертають", - додає він.
Причому це не завжди та увага, на яку розраховують у компанії.
Велосипеди почали красти з місць паркування. А знаходять їх часто вже за межами Києва.
Наприклад, лише на другий день роботи сервісу сірий велосипед Bikenow побачили у селі за 50 км від Києва.
"Каже жіночка, що купила на Дарницькому ринку. І повезла в бусі за місто у с. Семиполки", - написав Олексій Кушка у Facebook.
За кілька днів інший велосипед знайшли у селі Погреби, це трохи ближче до Києва.
Чоловік з велосипедом запевняв, що купив його на Троєщині.
4 липня сіру "веломашину" вже виносили з електрички у місті Березань.
Це 80 км від столиці.
"Популярність" нашого сервісу за містом підвищується. Треба відкриватись і там," - пожартували тоді у Bikenow.
Але згодом додали, що "покупець Сергій С. добровільно відмовився від франшизи".
"Мабуть, він думав, що там GPS-датчик не буде працювати", - написав Олексій Кушка.
Знаходили викрадені велосипеди і в самому Києві.
8 липня патрульна поліція після дзвінка киянина виявила два сірих велосипеди за сміттєвими баками.
З обох зірвали наліпки та блокіратори.
9 липня з велосипедами зловили двох "гастролерів" з Вінниці віком 17 і 22 років.
"Обидва раніше судимі, один за крадіжку велосипеда, другий за угон авто, але перейшов у "велолігу", - повідомив Олексій Кішка.
А останній випадок стався на київській Борщагівці, де просто знайшли велосипед без сідла.
У Bikenow просять телефонувати їм на гарячу лінію чи у поліцію, якщо хтось бачить їхні велосипеди у кущах, у чиємусь мікроавтобусі чи десь за Києвом.
Львівський велосипед у Дніпрі
Олексій Кушка не розкриває, скільки велосипедів вже втратив київський Bikenow.
"Але достатньо для того, щоб зрозуміти, що такий сервіс буде окупатися не менше п'яти років", - відзначає він.
Він пригадує, що крадіжка велосипедів - давня проблема байкшерингу в Україні.
Наприклад, один велосипед, що здавався у Львові, якось знайшли у місті Дніпро.
"Це як хтось вкрав би тролейбус і перефарбував його у чорний колір - все одно видно, що це тролейбус. Так і наші велосипеди - вони впізнавані по оригінальним рамах", - пояснює Олексій Кушка.
"Наші користувачі їх одразу впізнають, чорним кольором їх не сховаєш", - додає він.
Bikenow пише на своїх велосипедах, що це чиясь власність і крадіжка карається.
"Але, напевно, є люди, які не читають наліпки. Це ще трохи "совкова" ментальність", - відзначає керівник Bikenow.
На його думку, відповідальність за крадіжку велосипедів в Україні зараз недостатня.
"КПК дозволяє обійтися штрафом, а у деяких випадках просто відпускають з якоюсь умовною відповідальністю. І люди продовжують робити те саме", - нарікає Олексій Кушка.
"Треба підвищувати відповідальність за такі крадіжки, тоді, за роки три чи п'ять щось зміниться", - вважає він.
А поки ж зі зникненням велосипедів борються самі фірми байкшерингу та їхні клієнти, які звертаються до поліції.
"Зазвичай велосипеди нам повертають з поліцією. Або просто домовляємось і нам кажуть: ок, я так більше не буду. І відшкодовують за пошкодження, якщо є", - розповідає Олексій Кушка.
"Це таке додаткове соціальне навантаження на нас - доводимо людям, що не можна красти", - іронізує він.
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