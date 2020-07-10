Проїхатися без сідла. Як у Києві крадуть громадські велосипеди

Копирайт изображения Олексій Кушка Image caption Так велосипеди з київського громадського велопрокату "подорожують" Україною

Віднедавна у столиці помітно побільшало сірих велосипедів так званого "громадського велопрокату" - вони стоять на десятках локацій у всіх районах Києва.

Зі збільшенням кількості таких велосипедів зросла і кількість крадіжок.

Знаходять вкрадені "веломашини" часто за багато кілометрів від Києва - з легендою "купив на базарі".

Що таке байкшеринг

Копирайт изображения Ofo Image caption Велопрокат у британському Шеффілді

Байкшеринг - сервіс, який дозволяє взяти велосипед за невелику плату просто на вулиці, покататися містом і залишити на визначеній стоянці.

Він давно є у сотнях міст по всьому світу й популярний серед туристів.

В Україні з 2018 року діяв під німецьким брендом Nextbike у Києві, Львові, Одесі, Вінниці та Харкові.

Копирайт изображения Андрій Халамендик Image caption Багато стоянок велосипедів - біля метро

А у кінці червня цього року київська мережа байкшерингу перейшла під український бренд Bikenow.

Щоб взяти велосипед, треба зареєструватися у додатку, підв'язати туди платіжну карту і, власне, знайти локації, де стоять велосипеди.

Копирайт изображения bikenow.com.ua

Коштуватиме поїздка 20 грн за півгодини. Але є і абонементи.

Проєкт діє у співпраці з мерією Києва. Компанія Bikenow, як там кажуть, пройшла відповідний тендер.

Щоправда, до підприємців виникали питання у програми "Схеми" по іншому питанню - через велосипеди, на яких недавно катався президент Зеленський з журналістами. У фірмі будь-які зловживання заперечили.

А мер Віталій Кличко розповів, що за два роки байкшерингу в столиці велосипеди брали більше 75 тис. разів.

"Купив на Троєщині"

Велосипедів "громадського велопрокату" в столиці зараз стало більше у п'ять разів - з 200 до тисячі. І буде ще більше.

"Ми вже завезли тисячу велосипедів, ще тисяча має приїхати з Азії", - розповідає BBC News Україна директор компанії Bikenow Олексій Кушка.

Копирайт изображения Олексій Кушка

"Чим більше велосипедів, тим більше уваги вони до себе привертають", - додає він.

Причому це не завжди та увага, на яку розраховують у компанії.

Велосипеди почали красти з місць паркування. А знаходять їх часто вже за межами Києва.

Наприклад, лише на другий день роботи сервісу сірий велосипед Bikenow побачили у селі за 50 км від Києва.

Копирайт изображения Олексій Кушка

"Каже жіночка, що купила на Дарницькому ринку. І повезла в бусі за місто у с. Семиполки", - написав Олексій Кушка у Facebook.

За кілька днів інший велосипед знайшли у селі Погреби, це трохи ближче до Києва.

Чоловік з велосипедом запевняв, що купив його на Троєщині.

Копирайт изображения Олексій Кушка

4 липня сіру "веломашину" вже виносили з електрички у місті Березань.

Це 80 км від столиці.

Копирайт изображения Олексій Кушка

"Популярність" нашого сервісу за містом підвищується. Треба відкриватись і там," - пожартували тоді у Bikenow.

Але згодом додали, що "покупець Сергій С. добровільно відмовився від франшизи".

"Мабуть, він думав, що там GPS-датчик не буде працювати", - написав Олексій Кушка.

Знаходили викрадені велосипеди і в самому Києві.

8 липня патрульна поліція після дзвінка киянина виявила два сірих велосипеди за сміттєвими баками.

З обох зірвали наліпки та блокіратори.

9 липня з велосипедами зловили двох "гастролерів" з Вінниці віком 17 і 22 років.

"Обидва раніше судимі, один за крадіжку велосипеда, другий за угон авто, але перейшов у "велолігу", - повідомив Олексій Кішка.

Копирайт изображения Олексій Кушка

А останній випадок стався на київській Борщагівці, де просто знайшли велосипед без сідла.

У Bikenow просять телефонувати їм на гарячу лінію чи у поліцію, якщо хтось бачить їхні велосипеди у кущах, у чиємусь мікроавтобусі чи десь за Києвом.

Львівський велосипед у Дніпрі

Олексій Кушка не розкриває, скільки велосипедів вже втратив київський Bikenow.

"Але достатньо для того, щоб зрозуміти, що такий сервіс буде окупатися не менше п'яти років", - відзначає він.

Він пригадує, що крадіжка велосипедів - давня проблема байкшерингу в Україні.

Наприклад, один велосипед, що здавався у Львові, якось знайшли у місті Дніпро.

"Це як хтось вкрав би тролейбус і перефарбував його у чорний колір - все одно видно, що це тролейбус. Так і наші велосипеди - вони впізнавані по оригінальним рамах", - пояснює Олексій Кушка.

"Наші користувачі їх одразу впізнають, чорним кольором їх не сховаєш", - додає він.

Копирайт изображения bikenow.com.ua

Bikenow пише на своїх велосипедах, що це чиясь власність і крадіжка карається.

"Але, напевно, є люди, які не читають наліпки. Це ще трохи "совкова" ментальність", - відзначає керівник Bikenow.

На його думку, відповідальність за крадіжку велосипедів в Україні зараз недостатня.

"КПК дозволяє обійтися штрафом, а у деяких випадках просто відпускають з якоюсь умовною відповідальністю. І люди продовжують робити те саме", - нарікає Олексій Кушка.

"Треба підвищувати відповідальність за такі крадіжки, тоді, за роки три чи п'ять щось зміниться", - вважає він.

А поки ж зі зникненням велосипедів борються самі фірми байкшерингу та їхні клієнти, які звертаються до поліції.

"Зазвичай велосипеди нам повертають з поліцією. Або просто домовляємось і нам кажуть: ок, я так більше не буду. І відшкодовують за пошкодження, якщо є", - розповідає Олексій Кушка.

"Це таке додаткове соціальне навантаження на нас - доводимо людям, що не можна красти", - іронізує він.

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