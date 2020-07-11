П'ять стадій горя. До чого тут Covid-19 і карантин

Люсі Бернс ВВС
  • 11 липня 2020
Mother and daughter embracing Копирайт изображения Getty Images

Заперечення. Гнів. Пошук компромісу. Відчай. Прийняття. Багатьом відома теорія, яка твердить, що горе має усі ці складові. Сфера її застосування широка: від хоспісів до рад директорів компаній.

І нинішній карантин - не виключення. Але чи всі ми переживаємо горе однаково?

Коли 1958 року швейцарський психіатр Елізабет Кюблер-Росс почала працювати в американських лікарнях, її вразила відсутність методик психологічної допомоги хворим, які помирали.

"Все було знеособлено, увагу приділяли виключно технічним моментам, - розповіла вона в інтерв'ю ВВС у 1983 році. - Зі смертельно хворими пацієнтами ніхто не розмовляв".

Вона почала вести семінар зі студентами-медиками університету штату Колорадо, який базувався на результатах її розмов з онкохворими про те, що вони думали і відчували.

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Image caption Елізабет Кюблер-Росс розмовляє з хворою на лейкемію жінкою (Чикаго, 1969 рік). Учасники семінару спостерігають через спеціальне дзеркальне скло

Попри нерозуміння і опір деяких колег, скоро на семінарах Кюблер-Росс яблуку не було де впасти.

У 1969 році вона випустила книгу "Про смерть і вмирання", у якій цитувала думки своїх пацієнтів, а потім перейшла до обговорення того, як допомогти приреченим людям піти з життя - за можливості без страху і страждань.

Кюблер-Росс детально описала п'ять емоційних станів, через які проходить людина, яка дізналася про смертельний діагноз:

  • Заперечення: "Ні, це не може бути правдою"
  • Гнів: "Чому саме я? За що? Це несправедливо!!!"
  • Торгування: "Має бути спосіб врятуватися або хоча б покращити моє становище! Я знайду вихід, буду поводитись правильно і робитиму все, що потрібно!"
  • Депресія: "Виходу немає, все байдуже"
  • Прийняття: "Ну що ж, треба якось жити з цим і готуватися в останню путь"

Кюблер-Росс вважала усі п'ять стадій захисними механізмами психіки, що спрацьовують у виключно важкій ситуації.

Кожну зі стадій описала в окремому розділі книги. Окрім п'яти головних, авторка виокремила проміжний стан - перший шок, попереднє горе, надію. Загалом від 10 до 13 видів.

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Елізабет Кюблер-Росс померла у 2004 році. Її син, Кен Росс, каже, що вона ніколи не наполягала на тому, що кожна людина неодмінно проходить через ці п'ять стадій у заданій послідовності.

"Це була гнучка рамкова схема, а не панацея для боротьби з горем. Якщо люди хотіли використати інші теорії та моделі, мати не заперечувала. Вона насамперед хотіла започаткувати обговорення теми", - стверджує він.

Книга "Про смерть і вмирання" стала бестселером, і Елізабет Кюблер-Росс незабаром закидали листами від хворих і лікарів з усього світу.

"Телефон дзвонив безперервно, а листоноша почав ходити до нас двічі на день", - згадує Кен Росс.

І п'ять стадій горя зажили власним життям. Слідом за медиками про них дізналися хворі та їхні родичі. Їх згадували герої серіалів "Зоряний шлях" і "Вулиця Сезам". Їх пародіювали в карикатурах, вони надихали музикантів і художників та породили безліч вдалих мемів.

Були написані, без перебільшення, тисячі наукових робіт, де теорію п'яти стадій застосовували до абсолютно різних людей і ситуацій: від атлетів, що отримали несумісні зі спортивною кар'єрою травми, до переживань фанатів Apple щодо виходу 5-го айфона.

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Спадщина Кюблер-Росс знайшла своє місце у корпоративному управлінні: великі компанії від Boeing до IBM (і ВВС також) - використали розроблену нею "криву змін", щоб допомогти працівникам у моменти великих змін у бізнесі.

І під час пандемії коронавірусу вона не втратила актуальності, стверджує психолог Девід Кесслер.

Кесслер працював з Елізабет Кюблер-Росс і був співавтором її останньої книги. Його інтерв'ю виданню Harvard Business Review на початку пандемії привернуло широку увагу в інтернеті, оскільки люди всюди шукали шляхи подолання емоційних проблем.

"Тут також спочатку йде заперечення: вірус - нестрашний, зі мною нічого не трапиться. Потім гнів: хто сміє позбавляти мене звичного життя і змушувати сидіти вдома?! Спроба знайти компроміс: окей, якщо після двох тижнів соціального дистанціювання стане краще, то чому б і ні? Смуток: ніхто не знає, коли це скінчиться. І, нарешті, прийняття: світ тепер ось такий, треба якось з цим жити", - описує Девід Кесслер.

"Як ви вже зрозуміли, сила приходить з прийняттям. Воно дає контроль над ситуацією: я можу мити руки, я можу дотримуватись безпечної дистанції, я можу працювати з дому", - говорить він.

"Це дорожня карта, - говорить Джордж Бонано, професор клінічної психології з Колумбійського університету. - Коли люди відчувають біль, вони хочуть знати: як довго це триватиме? Що зі мною буде? Їм треба за щось вхопитися. І п'ятиступенева модель дає їм таку можливість".

"Ця схема багатьом подобається, - зазначає Чарльз Корр, соціальний психолог і автор книги "Смерть і вмирання, життя і буття". - Вона пропонує легке рішення: розсортувати усіх. Вистачить пальців однієї руки, щоб наклеїти ярлик на кожного".

Джордж Бонано вбачає у цьому можливу шкоду.

"Люди, які не підпадають під ці стадії - а таких, за моїми спостереженнями, більшість - можуть вирішити, що вони сумують неправильно", - пояснює він.

За його словами, він бачив чимало випадків, коли люди самі себе переконували, що неодмінно мають відчувати те-то і те-то, або їх переконували у цьому друзі та родичі, а вони цього не відчували і вирішували, що їм потрібен лікар.

Експериментальних доказів п'яти рівнів горя недостатньо. Найтриваліше і найбільше опитування людей, які пережили важку втрату, провели у 2007 році.

Згідно з ним, найпоширенішим станом є прийняття, стадію заперечення проходять лише деякі, а друга за поширеністю емоція - туга.

Втім, за словами Девіда Кесслера, поки вчені дискутують про нюанси, люди, які відчувають горе, продовжують знаходити сенс у схемі Кюблер-Росс.

"Я зустрічаю людей, які кажуть мені: "Я не знаю, що зі мною. Зараз я гніваюсь, а за хвилину - сумую. Напевно, я збожеволів". І я кажу: "Це має назву - стадії горя". Людина каже: "О, так. Там є стадія під назвою "гнів"? Це про мене!" І почувається краще".

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"Людям потрібні яскраві формулювання. Якби Кюблер-Росс не назвала це стадіями і не заявила, що їх саме п'ять, то, ймовірно, більше наблизилась до істини. Але тоді вона не привернула б до себе увагу", - вважає Чарльз Кор.

Він вважає, що розмови про п'ять стадій відвертають від головного у науковій спадщині Елізабет Кюблер-Росс.

"Вона хотіла торкнутися теми смерті й вмирання у найширшому сенсі: як допомогти невиліковно хворим людям змиритися зі своїм діагнозом, як допомогти тим, хто про них піклується, підтримати цих хворих і впоратися з власними емоціями, як допомогти всім жити повним життям, усвідомлюючи, що ми не вічні", - говорить Чарльз Кор.

"Невиліковно хворі можуть навчити нас багато чому: не лише як вмирати, але і як жити", - сказала Елізабет Кюблер-Росс в 1983 році.

Протягом 1970-1980-х років вона подорожувала світом, читаючи лекції і роблячи майстер-класи, у яких брали участь тисячі людей. Вона була палкою прихильницею ідеї створення хоспісів, з якою вперше виступила британська медсестра Сесилія Сондерс.

Кюблер-Росс заснувала хоспіси у багатьох країнах, перший з яких у Нідерландах в 1999 році. Журнал Time додав її до списку ста найважливіших мислителів XX століття.

Наукова репутація професорки Кюблер-Росс похитнулася після того, як вона захопилася теоріями про потойбічне життя й почала експериментувати з медіумами.

Один з них, Джей Бархем, практикував нестандартну релігійно-еротичну терапію, зокрема, схиляв жінок до сексу, запевняючи, що в нього вселилася близька їм людина з потойбічного світу. 1979 року через це виник гучний скандал.

В кінці 1980-х років вона спробувала створити хоспіс для хворих на СНІД дітей у сільській місцевості штату Вірджинія, але зіткнулась з протистоянням місцевих жителів.

У 1995 році у її будинку сталася пожежа за підозрілих обставин. Наступного дня у Кюблер-Росс був перший інсульт.

Останні дев'ять років життя вона провела з сином у штаті Аризона, пересуваючись у візку.

В останньому інтерв'ю відомій телеведучій Опрі Вінфрі вона сказала, що від думки про власну смерть відчуває лише гнів.

"Публіці хотілося, щоб відома фахівчиня зі смерті й вмирання була ангелоподібною істотою і сама швидко прийшла до стадії прийняття, - говорить Кен Росс. - Але всі ми переживаємо горе і втрату як можемо".

Теорію п'яти стадій горя в наші дні не настільки широко викладають у медичних вишах. Більш популярна вона на корпоративних тренінгах під назвою "крива змін".

Відтоді з'явилося безліч теорій, присвячених тому, як боротися зі своїм горем.

Девід Кесслер за згодою рідних Кюблер-Росс додав до п'яти стадій шосту: розуміння того, що все, що відбувається, має сенс.

Більшості з часом, так чи інакше, стає легше.

Але професор Бонано визнає, що його підхід менш чіткий, ніж теорія п'яти стадій.

"Я можу сказати людині: "Час лікує". Але це звучить не так переконливо", - говорить він.

Горе важко контролювати і важко пережити. Думка про те, що є якась дорожня карта, яка підказує вихід, втішає, навіть якщо це ілюзія.

У своїй останній книзі Елізабет Кюблер-Росс писала, що не намагалася розкласти заплутані людські емоції по поличках.

Кожен переживає горе по-своєму, навіть якщо іноді можна помічати якісь закономірності. Кожен проходить тільки свій шлях.

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