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Денні Трехо застрелювали, різали ножем, катували і навіть їли… і не раз.

"Повітряна в'язниця", "Мисливець на зомбі" та "Напад триголової акули" (так, такий фільм дійсно існує) - лише три з багатьох фільмів, у яких його героя вбивали.

Якщо ви фанат "Пуститися берега", то маєте пам'ятати кадри його відрубаної голови на панцирі черепахи.

За даними одного опитування, 76-річний помирав на екрані більшу кількість разів, аніж будь-який інший актор.

"Це показує, що я добре працював", - жартує він.

І навіть якщо ви не знали його імені, то напевно бачили його обличчя в одному з сотень фільмів, серіалів та ігор, де він знімався.

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У фільмах його довге волосся зазвичай заплетене у хвіст, татуйовані груди оголені, а в руках у нього зброя.

"Коли я тільки починав ставати відомим, мій хороший друг сказав мені: "Весь світ може подумати, що ти кінозірка, але ти не можеш". Я не хочу бути зіркою кіно. Я хочу бути хорошим актором", - каже він.

Він жартує, що на початку своєї акторської кар'єри він завжди був "ув'язненим номер один", через його зовнішність та характер.

Але до її початку він справді був ув'язненим.

Його історію розповідає новий документальний фільм "В'язень №1: Злет Денні Трехо".

Боксер-чемпіон

Денні Трехо ріс у Каліфорнії, і вже у підлітковому віці почав вживати важкі наркотики. У 1960-х роках він періодично потрапляв до в'язниці за різними звинуваченнями, зокрема за збройне пограбування.

У тюрмі він був добре відомим і став боксером-чемпіоном у сумнозвісній в'язниці San Quentin State Prison, найстарішій тюрмі Каліфорнії.

У новому фільмі Денні згадує, як на його очах одному із в'язнів там встромили ніж у спину.

"Він йшов у верхньому дворі, намагаючись дотягтися до ножа і відхаркуючи кров, і всі почали сміятися. Яке жахливе місце".

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Денні також сидів у двох інших в'язницях - Soledad та Folsom - і зізнається, що згадувати свою юність під час зйомок фільму йому було дуже болісно.

"Я пам'ятаю, як сидів у колонії для неповнолітніх і думав, що моє життя закінчилося. Я намагався сказати: "Ні, зачекайте. Це ще не кінець. "Усе тільки починається", - згадує актор.

Він вирішив кардинально змінити своє життя, відмовившись від кримінального минулого та наркотиків.

Денні Трехо став соцпрацівником по роботі з наркозалежними і вирішив використати свій досвід, щоб допомогти іншим. Саме його робота на знімальному майданчику відкрила йому шлях до акторської кар'єри у 1980-х.

Відтоді він намагався добре робити свою роботу, бо вимірює успіх не преміями та нагородами, а тим, коли "прокидається і добре почувається".

Він знає, що має вплив на інших, і сподівається, що його історія надихне молодих шанувальників: "Не має значення, де ти починаєш - важливо, ким ти будеш у кінці".

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У документальній стрічці ми бачимо, як Денні ходить до в'язниць, щоб розповісти ув'язненим про власний досвід. І каже, що щоразу відчуває страх і тривогу, коли повертається туди.

"Я виходжу, і мені сниться, що я досі у в'язниці. Це постійно нагадує мені, що ніколи не можна переступити межу", - каже він.

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З віком роботи у актора тільки більшає, і він пригадує, як кілька років тому на знімальному майданчику в нього запитали, коли він збирається на пенсію.

"Я не уявляю, щоб найближчим часом я пішов на пенсію. Я надто добре проводжу час", - сміється він.

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