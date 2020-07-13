Лама може стати ключем, що "відкриє замок" коронавірусу

Копирайт изображения University of Reading Image caption Лами та альпаки дають антитіла, які вчені можуть перетворити в "ефективну зброю" проти коронавірусу

У той час як лама Фіфі смакує траву на пасовищі в Редінгу, її імунна система дає основу для прориву у лікуванні хворих на коронавірус.

Вчені з Інституту Розалінд Франклін у Британії використали антитіла Фіфі, щоб розробити терапію, яка підвищує імунітет.

Отриманий завдяки ламі "коктейль антитіл" може пройти клінічні випробування протягом кількох місяців.

Інформацію про дослідження опублікували в журналі Nature Structural and Molecular Biology.

Воно передбачає "модифікацію" антитіл лами, які досить малі й набагато простіше структуровані, ніж антитіла у крові людини. Але цей розмір і структура означає, що їх можна "переробити" в лабораторії.

Ключ до коронавірусу

Професор Джеймс Нейсміт, директор Інституту Розалінд Франклін - і провідний дослідник - описав методику як подібну до вирізання ключа, що може відкрити "замок" коронавірусу.

"З антитілами лами у нас є ключі, які не зовсім підходять - вони потраплять у замок, але ними не вдасться повністю його відкрити", - сказав він.

"Отже, ми беремо цей ключ і використовуємо молекулярну біологію для шліфування його частин, поки ми не виріжемо ключ, який підходить".

Антитіла є частиною того, що відомо як адаптивна імунна система. Це молекули, які по суті перетворюються у відповідь на вторгнення вірусу або бактерій.

"Якщо ви будете заражені повторно, - пояснює професор Нейсміт - ваше тіло шукає будь-які (частинки вірусу) завдяки антитілам, які зосереджуються біля них і руйнують їх".

Копирайт изображения Andrew Brookes Image caption Науковці випробують розроблені в лабораторії нанотіла на тваринах

Цей тип терапії підвищує імунну систему хворої людини антитілами, які вже адаптувалися до вірусу.

Вже є дані про те, що кров, збагачена антитілами, взята у людей, які нещодавно одужали від коронавірусу, може використовуватися як лікування. Проте основний трюк цієї терапії антитілами, отриманими від лами, полягає в тому, що вчені можуть виробляти специфічні до коронавірусу антитіла на замовлення.

Невелика реконструйована частина антитіла лами також відома як нанотіло, каже професор Нейсміт.

"У лабораторії ми можемо зробити нанотіла, які надзвичайно добре вбивають живий вірус - краще, ніж майже все, що ми бачили, - додає він. - Вони неймовірно чудово вбивають вірус під час культивування".

Нанотіла роблять це, зв'язуючи або захоплюючи те, що на зовнішній стороні капсули вірусу відомо як "шиповий білок". Саме "вимкнення" цього шипа заважає йому отримати доступ до людських клітин.

"Ми робимо в лабораторії те, що роблять імунні системи в організмі", - пояснив професор Нейсміт.

"І ми можемо це зробити дуже швидко, тому якщо вірус зміниться раптово або ми отримаємо новий вірус, ми можемо розробити нові нанотіла в лабораторії".

Команда науковців має на меті перевірити свою перспективну терапію на тваринах вже цього літа, щоб розпочати клінічні випробування пізніше цього року.

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