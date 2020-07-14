Як хлопець, якого цькували за прищі, став іконою стилю в Instagram

Копирайт изображения Scott McGlynn

Інфлюенсер Скотт Макглінн має понад 150 000 підписників у Instagram і може заробляти по 6 000 фунтів стерлінгів за свої пости про красу та догляд за шкірою.

Але у школі його цькували за акне, обзиваючи "лице-піца".

На його обличчі та спині були сильні вугрові висипи, через які він почувався самотньо та пригнічено.

"Вони були справді жахливі, я мав їх по всій спині, - згадує 33-річний Скотт. - Вони також були на лобі, обличчі та щоках".

Знущання почалися, коли йому було 12 років, і Скотту доводилося користуватися косметикою, щоб приховати вугрі.

"Коли люди коментували мою зовнішність, це впливало на мою впевненість", - каже він.

"Я ходив, опустивши очі вниз, і сподівався, що ніхто нічого не скаже. Я не думаю, що вчителі були справді навчені вирішувати подібні ситуації", - пригадує чоловік.

Раз на тиждень у шкільній їдальні давали піцу, і тоді Скотт навіть не хотів туди заходити.

"Був період, коли я їв свій обід у класі з двома друзями", - каже Скотт.

Копирайт изображения Scott McGlynn

Він уникав уроків фізкультури, щоб не перевдягатися разом з усіма: "У хлопчачій роздягальні я був дуже вразливий. Навіщо мені було наражати себе на таке?"

Прищі та цькування зробили його дуже замкненим.

"Якби ви зустріли мене тоді, то ніколи б не подумали, що я коли-небудь стану активним у соцмережах", - каже Скотт.

Йому допомогла підтримка рідних: "На щастя, у мене не було думок про самогубство, і лише тому, що в мене була родина".

"Якби їх не було, я не знаю, що б зі мною трапилося", - зізнається чоловік.

Копирайт изображения Scott McGlynn

Минулого року Скотт став світовим послом догляду за шкірою компанії Neutrogena - один із тих моментів у житті, в які важко повірити.

Після того, як він опублікував свої мемуари під назвою "Вихід", а його подкаст увійшов до першої п'ятірки у британському чарті iTunes, з ним намагалися зв'язатися ті, хто цькували його у школі.

"Я нічого не хочу про них знати", - каже він.

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Що таке акне?

Акне, або вугровий висип - це поширене захворювання шкіри, яке характеризується вуграми, прищами та гнійниками.

Зазвичай воно починається у підлітковому віці, і тяжкість його перебігу сильно різниться - від кількох прищів до сильних висипів, після яких можуть лишатися шрами.

Акне буває майже у всіх людей у віці 15-17 років.

У більшості прищі зазвичай зникають до 20 років, але у деяких можуть тривати набагато довше.

Ендрю Томпсон, професор клінічної психології університету Кардіффа та речник Британського фонду шкіри каже, що наразі людям бракує психологічної підтримки.

За його словами, існують психологічні центри, які надають загальні послуги - але немає відповідної вузької спеціалізації.

Копирайт изображения Andrew Thompson Image caption Професор клінічної психології каже, що людям, які мають проблеми зі шкірою, бракує професіональної психологічної підтримки

"Багато консультантів не мали відповідного навчання, щоб працювати з людьми, які мають проблеми через стан шкіри", - каже він.

За його словами, необхідні спеціальні тренінги для медпрацівників щодо лікування людей із захворюваннями шкіри, які мають психологічні проблеми.

Олівія Г'юз, представниця уельського комітету Skin Care Cymru, з семи років страждає на псоріаз.

Копирайт изображения Olivia Hughes Image caption Олівія Г'юз пише дисертацію про емоційний вплив псоріазу

Вона пише дисертацію на тему емоційного впливу цього захворювання і каже, що в Уельсі людям, які потребують відповідної психологічної допомоги, майже немає куди звернутися.

"Її доводиться шукати самотужки, такого лікування ніхто не пропонує", - каже 24-річна студентка.

"Фізичні аспекти захворювання шкіри вважають важливішими за психологічні наслідки, які розглядають як вторинні, - каже вона. - Але вони такі ж важливі. Має бути комбінований підхід".

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