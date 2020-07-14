Розстріл медика, великі калібри та втрати: з чим пов'язане загострення на Донбасі

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На Донбасі знову втрати - за минулий день загинуло одразу троє бійців, серед яких військовий медик.

Один з поранених українськиї бійців залишився на полі бою.

Чому відбувається загострення та чого чекати - розбиралася BBC News Україна.

Троє вбитих за день

У понеділок було гаряче одразу на кількох ділянках фронту на Донбасі.

Спочатку стало відомо про загибель від гранатометних обстрілів проросійських сил одного українського бійця біля села Славне на Донеччині.

Загинув боєць 79-ї десантної бригади Євген Чумаченко.

А пізніше повідомили про підрив на міні іншого бійця біля Зайцевого - давньої гарячої точки на лінії зіткнення.

Саме остання подія призвела до наступних втрат у ЗСУ.

Під час спроби евакуації тіла загиблого під Зайцевим під обстріл потрапила група військових медиків.

"Отримавши підтвердження режиму "тиша" група евакуації в білих касках із розпізнавальними знаками не встигла дійти до тіла полеглого декілька метрів. У цей час ворог відкрив вогонь на ураження зі стрілецької зброї", - говориться у повідомленні штабу ООС.

"Група відійшла, але військовий медик поспішив на допомогу пораненому. В цю мить противник знову почав обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Внаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, одного військовослужбовця було поранено, а ще один - отримав бойове травмування", - додають там.

Це були бійці з 35-ї бригади морської піхоти.

Згодом стало відомо, що проросійські бойовики забрали тіло українського солдата, який підірвався на міні.

Тоді як тіло загиблого медика та ще один поранений український військовий станом на середину дня залишилися на полі бою.

Комбриг 35-ї бригади розповів журналістам, що наразі невідомо, чи живий поранений морпіх, але ОБСЄ домовляється про те, щоб евакуювати його та тіло медика.

"Вчора ввечері було відомо, що командир взводу, який загинув на мінному полі, евакуйований до ворога. Ведуться переговори з представниками СЦКК, МНС і групи "Вантаж-200" для евакуації загиблого бойового медика та пошуку пораненого сержанта, який перебуває в тому ж районі, що і бойовий медик", - цитує "Радіо Свобода" комбрига Микола Палас.

"Ми не дійшли до тіла метрів 10-15. Там була влаштована підла засідка, з трьох сторін почався шквальний вогонь", - розповів "Суспільному" голова української сторони СЦКК Микола Левицький.

"Першим ішов сержант розвідвзводу, який прийняв на себе вогневий удар. Він був поранений, група відійшла, перегрупувалась, і на чолі з офіцером розвідки і бойовим медиком намагалась надати допомогу сержанту, який відповзав убік. Під шквальним вогнем із затсосуванням гранатометів бойовий медик отримав поранення, несумісні з життям, і загинув на місці. Офіцер розвідки отримав контузію", - розкрив деталі бою деталі командир 35-ї бригади Микола Палас.

Це не останні втрати української армії на Донбасі за останні дні.

10 липня від обстрілу загинув боєць 24-ї "залізної" бригади Тарас Матвіїв - колишній журналіст та активіст Майдану.

"Били зі 120 мм мінометів. Одна з мін потрапила в бліндаж, де було двоє вояків. Бліндаж загорівся і частково обвалився. Тарас першим кинувся на допомогу побратимам - витягнув двох своїх бійців назовні і відніс в безпечне місце. В цей час ще одна міна впала на позицію і осколками смертельно поранила Тараса", - повідомили у бригаді.

Загострення і великі калібри

"Це однозначно загострення, працюють великі калібри: 152 і 122 мм. І це на кількох напрямках", - відзначає військовий оглядач і публіцист Михайло Жирохов.

За його словами, є одразу кілька місць на фронті, де йдуть локальні зіткнення та відбувається просування - причому з обох сторін.

Інформація про це не завжди потрапляє у медіа чи офіційні звіти.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Позиційна війна на Донбасі регулярно перемежовується локальними зіткненнями та просуванням однієї зі сторін

"Мало що потрапляє у зведення з Березового в районі Докучаєвська-Волновахи. Там також були спроби і з їхнього боку (проросійських формувань. - Ред.), і зі сторони ЗСУ просунутися", - каже Михайло Жирохов.

Так само йдуть локальні бої за "Сифонку" - станцію Сифонну вже на Луганщині біля села Жолобок, що також вважається "гарячою точкою" фронту.

Українські бійці змогли зайняти там нові позиції і намагаються укріпитися - у пабліках так званої "ЛНР" є багато згадок про перестрілки там.

Проросійські формування традиційно звинувачують українську армію у артилерійських обстрілах - мало не околиць Стаханова, що в глибокому тилу так званих "республік".

"Але і з їхнього боку є просування, зокрема, на Світлодарській дузі. Там бувають серйозні бої, хоч про них і мало що говорять", - додає Михайло Жирохов.

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Водночас він звертає увагу, що мова йде про досить локальні бої: "На рівні пересування фронту 50-100 метрів території. Але з використанням великих калібрів".

"Раніше такого не було - максимум, виїде БМП чи постріляють з ПТКР (Комплексів протитанкових керованих ракет. - Ред.). А зараз одразу "прилітає" з великих калібрів", - відзначає військовий оглядач.

Хоча про якийсь великий наступ однієї зі сторін мова не йде.

Михайло Жирохов також додає, що на лінії фронту багато що залежить від командирів бригад, чиї підрозділи прибули туди на ротацію.

"Якщо командир воює з 2014 року, то в нього підхід інший, ніж, скажімо, у комбрига новосформованої бригади", - пояснює він.

Ситуація з розстріляним під Зайцевим підрозділом, на його думку, могла статися через те, що у "армійських корпусах ДНР і ЛНР" хотіли продемонструвати, що у таких питаннях, як евакуація тіл загиблих, треба домовлятися з ними, а не через цивільні канали чи ОБСЄ.

"Вони хочуть показати, що треба домовлятися з ними напряму, а не з якоюсь цивільно владою", - говорить Михайло Жирохов.

Копирайт изображения Міноборони України Image caption Міністр оборони Андрій Таран і головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час церемонії прощання за бійцем 24-ї бригади Тарасом Матвієвим у Києві, 14 липня

А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував втрати під Зайцевим так: "З юридичної точки зору в цьому вбивстві є всі ознаки воєнного злочину. А з моральної - йдеться ні про що інше, як акт варварства".

На цьому тлі залишилась фактично непоміченою новина про те, що обстріл ділянки розведення біля Золотого.

"Збройні формування РФ обстріляли і ділянку розведення сил та засобів №2 Золоте, випустивши 1 міну калібру 120 мм", - йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

При цьому на переговорній групі у Мінську зараз тривають переговори про нове розведення на кількох інших ділянках.

17 липня Рада планує заслухати звіт міністра оборони Андрія Тарана щодо ситуації з безпекою, зокрема про російські військові навчання "Кавказ-2020".

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