Вибори у США - Трамп чи Байден? Про що насправді свідчать опитування

Виборці у США 3 листопада вирішать, чи залишиться Дональд Трамп у Білому домі ще на чотири роки.

Президенту-республіканцю кидає виклик кандидат від Демократичної партії Джо Байден. Він найбільше відомий як віцепрезидент в уряді Барака Обами, але загалом у політиці з 1970-х років.

Чим ближче до дня виборів, тим більше соціологи намагатимуться оцінити настрої нації, опитуючи виборців, кому з кандидатів вони надають перевагу.

Ми будемо відстежувати результати цих опитувань й намагатися визначити, чи можуть вони допомогти нам передбачити переможця.

Як справи у кандидатів по країні в цілому?

Національні опитування - гарний орієнтир популярності кандидата по всій країні загалом, але вони не завжди вірогідно прогнозують результати виборів.

Приміром, у 2016 році Гілларі Клінтон лідирувала в опитуваннях і набрала майже на три мільйони голосів більше, ніж Дональд Трамп, але вона все-таки програла - тому, що у США діє виборча система колегії виборників, і більшість голосів не завжди означає перемогу.

Враховуючи це, поглянемо на національні опитування, в яких Джо Байден випереджав Дональда Трампа більшу частину року. В останні тижні його рейтинг коливався на рівні 50%, а в деяких випадках відрив складав до 10 відсоткових пунктів, але за останні кілька днів Трамп трохи надолужив згаяне.

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У 2016 році результати опитування були значно більш розпливчастими, і лише кілька відсотків розділяли Трампа і його тодішню суперницю Гілларі Клінтон у кількох важливих штатах напередодні виборів.

У яких штатах вирішиться доля виборів?

Як на власному досвіді з'ясувала пані Клінтон у 2016 році, кількість отриманих голосів менш важлива, ніж те, де їх набрати.

Більшість штатів майже завжди голосують однаково, що означає, що насправді шанс на перемогу в обох кандидатів є лише у кількох штатах. У цих місцях і вирішується доля виборів.

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За системою колегії вибірників, кожен штат отримує кількість голосів пропорційно до кількості населення. Загалом колегія вибірників налічує 538 голосів, тому для перемоги кандидату потрібно набрати 270.

Як позначено на карті, в деяких ключових штатах голосів у вибірників набагато більше, ніж в інших, тому кандидати часто витрачають більше часу й сил на кампанії в них.

Яка ситуація в ключових штатах?

Зараз результати опитувань в ключових штатах виглядають непогано для Джо Байдена. До виборів, однак, ще багато часу, і ситуація може дуже швидко змінитися.

Опитування громадської думки показують, що Байден лідирує у Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині - трьох індустріальних штатах, де його суперник-республіканець у 2016 році здобув перемогу з перевагою у менш як 1%.

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Але саме ті ключові штати, де Трамп з великим відривом виграв у 2016 році, сьогодні найбільше непокоять його виборчу команду. Його перевага в Айові, Огайо і Техасі становила тоді 8-10%, але зараз він йде нарівні з Байденом у всіх трьох штатах.

Ці цифри можуть допомогти пояснити його рішення змінити керівника виборчої кампанії у липні та регулярні посилання на "фальшиві опитування". Букмекери, однак, поки не списують Трампа з рахунків.

Останні ставки все ще дають йому приблизно один шанс з трьох на перемогу третього листопада.

Як коронавірус вплинув на позиції Трампа?

Пандемія коронавірусу стала головною подією в США з початку року, і реакція на дії президента Трампа передбачувано розділилася серед представників партій.

Пік підтримки його підходу до подолання вірусу припав на середину березня після того, як він оголосив надзвичайну ситуацію в країні та виділив штатам 50 мільярдів доларів на те, щоб зупинити поширення вірусу. Наразі 55% американців схвалили його дії, згідно з даними компанії Ipsos, що проводить регулярні опитування.

Але підтримка демократів невдовзі після цього зникла, тоді як республіканці продовжували підтримувати свого президента.

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Однак найсвіжіші дані свідчать про те, що навіть прихильники Трампа почали сумніватися в доречності його дій, оскільки в штатах на півдні й заході країни спалахи вірусу повторилися. Підтримка республіканців впала до 78% на початок липня.

Це може пояснити, чому Трамп нещодавно спробував змінити позицію щодо коронавірусу, відмовившись від заяв про те, що вірус "просто зникне", а натомість попередив, що ситуація "погіршиться, перш ніж стане кращою".

Нещодавно він також надів маску і закликав американців носити їх, сказавши, що "вони матимуть ефект", та закликавши проявити "патріотизм".

Експерти з Вашингтонського університету прогнозують, що кількість померлих від коронавірусу у США може сягнути 250 тисяч до 1 листопада - лише за два дні до виборів.

Чи можна довіряти опитуванням?

Можна легко ігнорувати результати опитувань, посилаючись на те, що вони помилилися в 2016 році, і президент Трамп часто так і робить. Але це не зовсім правильно.

Більшість національних опитувань поставили Гілларі Клінтон попереду Трампа на кілька відсоткових пунктів, але це не означає, що вони помилилися: вона набрала на три мільйони голосів більше, ніж її суперник.

У 2016 році соціологи дійсно мали деякі проблеми - вони, зокрема, не змогли належним чином врахувати думку виборців без вищої освіти, - а це означає, що перевагу Трампа в деяких ключових штатах не змогли визначити до кінця президентських перегонів, якщо взагалі змогли визначити.

Більшість соціологічних компаній сьогодні внесли відповідні зміни в алгоритми своєї роботи.

Але цього року невизначеність ще більша, ніж зазвичай, через пандемію коронавірусу, її вплив на економіку і на те, як люди голосуватимуть в листопаді. Тому всі опитування варто розглядати з часткою скепсису, особливо коли до виборів залишається доволі багато часу.