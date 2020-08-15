Басейни з висоти пташиного польоту. Незвичайні фото
Аерофотограф Бред Воллс, відомий під ніком Bradscanvas, робить незвичайні знімки за допомогою безпілотника.
Окремою темою для нього є басейни, які він також фотографує з повітря. Бред навіть створив цілу серію робіт під назвою Pools From Above.
На це його надихнули подорожі до Австралії й Південно-Східної Азії та книга Енні Келлі "Сплеск: мистецтво плавального басейну".
"Я закохався в лінії та простір басейнів, які без альтернативної перспективи з безпілотника були б втрачені", - каже фотограф.
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