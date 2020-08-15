Басейни з висоти пташиного польоту. Незвичайні фото

Автор фото, Brad Walls Підпис до фото, Приватний басейн у Сіднеї, Австралія

Аерофотограф Бред Воллс, відомий під ніком Bradscanvas, робить незвичайні знімки за допомогою безпілотника.

Окремою темою для нього є басейни, які він також фотографує з повітря. Бред навіть створив цілу серію робіт під назвою Pools From Above.

На це його надихнули подорожі до Австралії й Південно-Східної Азії та книга Енні Келлі "Сплеск: мистецтво плавального басейну".

"Я закохався в лінії та простір басейнів, які без альтернативної перспективи з безпілотника були б втрачені", - каже фотограф.

Автор фото, Brad Walls Підпис до фото, Громадський басейн у Сіднеї, Австралія

Автор фото, Brad Walls Підпис до фото, Приватний басейн на Балі, Індонезія

Автор фото, Brad Walls Підпис до фото, Курорт у Байрон-Бей, Австралія

Автор фото, Brad Walls Підпис до фото, Приватний басейн на Філіппінах

Автор фото, Brad Walls Підпис до фото, Громадський басейн у Сіднеї, Австралія

Автор фото, Brad Walls Підпис до фото, Приватний басейн у Малайзії

Автор фото, Brad Walls Підпис до фото, Приватний басейн у Сіднеї, Австралія

Автор фото, Brad Walls Підпис до фото, Приватний басейн у Байрон-Бей, Австралія