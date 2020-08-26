Що робити, щоб не захворіти? Поради епідеміолога

26 серпня 2020

Автор фото, unian Підпис до фото, Маски - такі вимоги карантинних обмежень в Україні. Проте лікар-епідеміолог радить обов'язково дотримуватися дистанції і уникати приміщень, де хтось чхає

В Україні до 1 листопада продовжили карантин. При цьому в країні продовжує діяти кольорове зонування. В різних регіонах, залежно від кольору, діють різні обмеження, але всюди треба носити маски і дотримуватися соціальної дистанції.

ВВС News Україна запитала у лікаря-епідеміолога Андрія Александріна, наскільки дієвим є цей адаптивний карантин і, що треба робити, щоб не захворіти.

Експерт попереджає, що не за горами друга хвиля, яка буде "ускладнена сезонними захворюваннями".

Також він критикує ситуацію, коли в Україні не розслідують, з ким хворі на коронавірус мали контакти і контактних людей не розшукують.

На думку пана Александріна, продовження карантину навряд чи вплине на рівень захворюваності.

Серед основних причин він називає відсутність системних заходів профілактики інфекційних захворювань.

"22 серпня головний державний санітарний лікар видав постанову з рекомендаціями про роботу навчальних закладів. Але відповідальність за виконання покладається на керівників цих закладів, а по-друге - ці керівники мусять створити відповідні умови. Скажіть, будь ласка, як тверезомисляча держава може за тиждень до початку навчального сезону видавати певні критерії, не давши на це фінансування, щоб можна було усе це втілити?", - обурюється експерт.

На його думку, втрачено багато часу, який можна було витратити, наприклад, на заміну вентиляційних систем у лікувальних закладах і школах.

Автор фото, facebook.com/100PercentLifeFightForLifуe Підпис до фото, Андрій Александрін - лікар-епідеміолог, керівник національної експертної групи з інфекційного контролю

За його словами, за таких умов кожен українець сам повинен стати таким "маленьким спеціалістом з інфекційного контролю".

Він наводить чотири основні правила, на яких треба акцентувати увагу:

Перше - кожен мусить навчитися ідентифікувати інфекційні ризики.

Особливо, коли ми заходимо до закритих приміщень - ми повинні оцінювати кожну людину навколо нас. Якщо хтось чхає чи кашляє, то у таких приміщеннях краще не перебувати.

На жаль, у нас багато людей залежить від громадського транспорту, і, якщо у метро високе повітря заміщення, то у переповнених маршрутках, його взагалі нема.

І якщо у такій маршрутці інфікована людина чхне, то цієї аерозольної хмари вистачить, щоб заразити майже всіх.

Друге - дуже важлива деталь, яка стосується усіх повітряно-крапельних інфекцій - це дотримання фізичної дистанції.

Центр з контролю за захворюваністю США довів, що дистанція повинна бути щонайменше шість футів - це 183 сантиметри. Тобто у чергах в супермаркетах, в інших місцях не треба тулитися один до одного.

Третє - це гігієна рук. Не просто намилити і за дві секунди змити це усе. Треба щонайменше 20 секунд намилювати руки, змивати під протічною водою.

Якщо немає можливості помити руки з милом, тоді треба обробляти їх антисептиком зі спиртом, вміст якого - не менше 60%.

Четверте, що є дуже важливим - наше суспільство зовсім не слідкує за вентиляцією своїх приміщень. Ми повинні навчитися і пізнати ази природної вентиляції. Нам треба вчитися відкривати фіранки, провітрювати приміщення.