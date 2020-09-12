Синдром Дауна - це не вирок. Модельна агенція, яка дає шанс людям з інвалідністю
Проєкт ВВС The Boss розповідає історії бізнес-лідерів з усього світу. Цього разу ми поговорили з Лорою Джонсон та Зої Проктор, засновницями Zebedee Management, агенцією, яка представляє моделей та акторів з інвалідністю та труднощами з навчанням.
Зої Проктор і Лора Джонсон придумали свою бізнес-ідею, коли гуляли пляжем.
Лора, одружена з братом Зої, згадує, як вона відвідувала свою невістку в 2017 році під час декретної відпустки.
"Ми розмовляли та дискутували про ситуацію у світі, про відсутність висвітлення людей з інвалідністю у ЗМІ", - каже вона.
Зої, колишня модель, яка стала викладачкою виконавських видів мистецтва для дорослих людей з інвалідністю, зазначила, що, хоча її учні дуже талановиті та наполегливі, для них відкриті дуже обмежені можливості.
Жінки замислилися, яким чином студенти Зої та інші люди з інвалідністю зможуть знайти акторську чи модельну роботу без агенції, яка б представляла їхні інтереси. Тож вони вирішили її створити.
"Звучить банально, але це була наче мить осяяння", - каже Лора.
Вони почали працювати одразу після того, як повернулися з узбережжя Лінкольнширу. Жінки вирішили назвали свою компанію Zebedee - на честь героя улюбленої дитячої телепрограми "Чарівна карусель", який стрибає на пружині.
"У певному сенсі він має обмежену мобільність, але водночас це справді щасливий і веселий персонаж", - каже Лора.
Вони зв'язалися з британськими об'єднаннями людей з інвалідністю та створили акаунти в соціальних мережах, щоб шукати потенційні таланти. І вже за три роки Zebedee представляє інтереси понад 500 людей у всьому світі.
Після того, як Лора та Зої знайшли своїх перших клієнтів у 2017 році, їхнім наступним завданням було завоювати репутацію надійного агентства талантів, оскільки кастинг-директори частіше співпрацюють з агентами, на яких вони можуть покластися.
"Ми оббивали пороги і благали подивитися на наших людей, - каже Зої. - Усі думали: "Хто ці жінки?"
Оскільки кастинг-директори щодня розміщують на галузевих вебсайтах оголошення про роботу, в яких описують необхідний зовнішній вигляд, вік чи стать, Зої та Лора також вирішили пропонувати своїх клієнтів на роботу, незалежно від того, чи зазначена у рекламі інвалідність.
"Якби ми чекали оголошення, в якому б йшлося про "інвалідність", у нас взагалі не було б роботи", - говорить Лора.
Їхній перший прорив відбувся, коли їхнього клієнта обрали для реклами барвистих лікарняних халатів. У перший рік вони мали близько 200 успішних робочих контрактів, тоді як у 2020 році вже мають 600 - попри пандемію коронавірусу.
Zebedee Management бере невеликий відсоток плати з кожного кастингу - близько 10-15%, відповідно до галузевих стандартів.
Коли вони заснували агенцію, їх часто запитували, якою має бути робота мрії для одного з їхніх клієнтів. Лора, на той час молода мама, хотіла побачити дитину з інвалідністю в рекламі підгузків або серветок для немовлят. Зої сподівалася побачити одного із своїх клієнтів обличчям відомого модного бренду.
Цього літа здійснилися обидві мрії.
У червні Еллі Голдстейн, 18-річна дівчина з Ессексу, яка має синдром Дауна, стала обличчям рекламної кампанії Gucci Beauty у партнерстві з Vogue Italia. Фото, яку в Gucci виклали в Instagram, на якій Еллі рекламує туш для вій Mascara L'Obscur, на сьогодні є однією з найпопулярніших публікацій бренду і зібрала понад 863 тис. "лайків".
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In occasion of the #PhotoVogueFestival held in November 2019, @guccibeauty and @vogueitalia launched an Instagram scouting project. As a result, photographer @davidpdhyde captures Ellie @elliejg16_zebedeemodel and Kadri Vahersalu @kadri_vahersalu for a special editorial featuring the buildable Gucci Mascara L’Obscur. The portfolio is inspired by Creative Director @alessandro_michele’s words: “I designed L’Obscur mascara for an authentic person who uses makeup to tell their story of freedom, in their way.” #AlessandroMichele #GucciBeauty
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"Зйомки Gucci були справді гарними, - говорить Еллі. - Я приміряла безліч аксесуарів для волосся, багато макіяжу та костюмів. Мені це сподобалося. Я була настільки вражена, що це сталося".
Приблизно в той самий час ще один клієнт агентства, хлопчик на ім'я Ленні, який також має синдром Дауна, знявся у телевізійній та друкованій рекламі дитячих серветок Pura.
Попри ці історії успіху, Зої каже, що деякі їхні клієнти досі стикаються з проблемами на кастингах, які не завжди є інклюзивними.
"Наші люди не потрапляли на кастинги, бо фізично не могли увійти до будівлі, - каже вона. - Діти в інвалідному візку не могли потрапити туди, бо не було пандусу".
В іншому випадку доросла людина на інвалідному візку була змушена просити, щоб незнайома людина несла її сходами.
Однак Covid-19 допоміг частково подолати цю проблему. За умови відсутності фізичних прослуховувань, кастинг-директори тепер переглядають відео та фото, які потенційні кандидати роблять вдома.
Кейт Еванс, голова Асоціації кастинг-директорів, каже, що Zebedee продовжує здійснювати реальні зміни.
"Zebedee Management відіграють важливу роль у тому, щоб на всі ролі у галузі подавали та розглядали кандидатури різноманітних талановитих людей", - каже вона.
Лора каже, що найприємнішим є те, що усі їхні клієнти стверджують, що агенція мала надзвичайний вплив на їхню самооцінку, а також дала можливість заробляти власні гроші.
"Я сподіваюся, що це лише початок - початок реальних змін у маркетингових кампаніях", - додає Зої.