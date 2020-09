Хлопця показували у клітці як мавпу. Зоопарк вибачився лише через 114 років

Автор фото, Library of Congress

"Він був співробітником зоопарку"

Джерело: " Видовище: Дивовижне життя От а Бенг а" (Spectacle: The Astonishing Life of Ota Benga)

У 1916 році, після смерті Ота Бенга, у статті New York Times заперечили інформацію про його демонстрацію в зоопарку в мавпячій клітці та стверджували, що він був співробітником зоопарку.

Це, звичайно, суперечило численним статтям, які за десять років до того виходили в газетах по всій країні та в Європі - зокрема й у самій New York Times .

У своїй книзі "Зібрання тварин" (The Gathering of Animals) він риторично запитує: "Чи "виставляли" Ота Бенгу - наче якусь дивну, рідкісну тварину? На це питання найкраще відповів би він сам - як людина, яка керувала архівами зоопарку". І додає, що така ситуація видається дуже малоймовірною.

"Дружба між викрадачем і полоненим"

"Найкраща кімната в будинку мавп"

Грант написав "Кінець великої раси" (The Passing of The Great Race) - книгу, сповнену расистської псевдонауки, яку високо оцінив Осборн і хвалив Адольф Гітлер.