Ціни на газ для населення: як працюватимуть нові правила

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"З 1 вересня змінив постачальника газу на нового. В результаті - попередній виставив рахунок із шаленою заборгованістю, про яку й гадки не мав".

"Будеш міняти постачальника, щоб ціна на газ була нижча, тобі за доставку виставлять вищий рахунок".

"Ціни на газ знову зростають!".

"Це не ринок, а базар без альтернативи!".

Ці теми активно обговорюють у соцмережах, на вулицях чи чергах до "Ощадбанку". При цьому дискусії є досить емоційними і через наближення осені, і через те, що в розпал літа ціни на газ для населення стали повністю ринковими.

Що ж змінилося на ринку газу для побутових споживачів, якою буде ціна газу взимку та як тепер шукати нового постачальника?

Як було і як стало

Після ухвалення у 2015 році закону про ринок газу в Україні існувало дві ціни на газ.

Для промисловості діяла ринкова ціна, яка залежала від цін на європейських газових хабах.

Зробити ціни ринковими для населення не наважувалися, і тому для побутових споживачів діяв механізм PSO (Public Service Obligations) - регульованих державою цін, який кілька разів змінювався.

Спочатку ціна була зафіксована на певний час, - тоді ціни на світових ринках були рекордними, а Україна вела складні газові переговори з Росією і оскаржувала газові контракти у Стокгольмському арбітражі.

Згодом ціну на газ для населення стали визначати за певною формулою.

Запровадження повністю ринкових цін на газ для населення, яке було однією з основних тем переговорів з МВФ впродовж багатьох років, відкладалося багато разів, але з 1 серпня таки стало реальністю.

Передбачається, що газопостачальні компанії пропонують побутовим покупцям свою ціну, а ті, якщо ціна їх не влаштовує, можуть змінити постачальника. Як і на будь-якому іншому ринку, ціну визначає попит і пропозиція.

За даними аналітичного центру Dixi Group, у Європі, де ця система працює багато років, можливістю змінити постачальника щороку користуються від 8 до 20% споживачів.

Проте головна перевага вільного газового ринку для споживачів не в тому, що вони можуть міняти постачальників, а в тому, що постачальники конкурують між собою, і не можуть дозволити виставляти своїм клієнтам захмарні рахунки, як це зазвичай робить монополіст.

Як це на практиці

Віктор, 63-річний власник приватного будинку в Черкаській області, розповів ВВС News Україна, що вже близько 10 років опалював будинок не газом (той був надто дорогим), а альтернативним паливом, зокрема палетами.

Минулої зими ціни на газ суттєво впали, а на палети - дуже зросли. Тому з березня 2019 року родина вирішила повернутися до газу, який їм постачав "Черкасигаз". Цю зиму через низьку ціну також вирішили опалювати газом, розраховуючи спожити близько 3 тисяч кубів, але остерігались різкого підвищення ціни.

Коли дізналися про зміни на ринку газу і пропозицію "Нафтогазу" закріпити ціну на рік окремою угодою, вирішили спробувати. Зайшли на покрокову інструкцію "Нафтогаз" в інтернеті, заповнили всі документи (заяву, копії паспорта, копії власності на будинок).

Заявку, від подачі якої пройшло 5 днів, прийняли, представники компанії телефонували і уточнювали деталі стосовно документів, але поки що нового контракту на постачання газу Віктор не отримав.

Хто продає газ

Хто ж тепер продає населенню газ та як це відбувається?

До того, як ціни на газ для населення стали ринковими, на ринку працювали майже 250 компаній-постачальників газу, і лише 37 з них постачали газ побутовим споживачам, розповіла Оксана Кривенко, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

"Нафтогаз", на який раніше були покладені обов'язки постачання газу для населення за пільговою ціною (так звані PSO), фактично, не працював з побутовими споживачами напряму, і поки що має лише близько 2% ринку. Але прагне розширити свою присутність.

Левову частку ринку наразі мають газопостачальні компанії (газзбути), які ЗМІ та оглядачі пов'язують із 20 компаніями з розподілу газу, що входять до Регіональної газової компанії (РГК) - її пов'язують з бізнесменом Дмитром Фірташем.

В самій РГК твердять, що компанія не працює на ринку постачання газу, і не давала прав на користування своїм брендом жодному з постачальників.

За законом про ринок газу, одна й та сама компанія не може і продавати газ, і транспортувати його. У НКРЕКП твердять, що таке розділення відбулося, коли із старих облгазів виокремилися газзбути і оператори ГРМ (газорозподільчих мереж).

Проте оглядачі звертають увагу на те, що у цих компаній залишилася одна клієнтська база та центри обслуговування клієнтів. Досить часто навіть самі споживачі не знають, що купують газ в однієї компанії, а доставляє його в будинок - інша.

У соцмережах споживачі також активно обговорюють схожість цінових пропозицій цих компаній, - мовляв, "облгази продавали, і продають, ціни всіх як під копірку".

У серпні перелік регіональних компаній, які виставили своїм клієнтам ціну у 4,49 грн за куб, фактично, повністю повторює список газорозподільчих компаній, які працюють під брендом РГК. У вересні так само 18 постачальників виставили одну ціну у 5,499 грн за куб.

Крім цих двох потужних конкурентів, на ринку вже є і ще мають з'явитися інші газові постачальники.

Як прогнозує президент асоціації "Газові трейдери України" Андрій Мизовець, за рік кількість постачальників газу, які працюватимуть із побутовими споживачами, може зрости до 100 компаній.

Яка ціна

Щоб покупці могли завчасно визначитися з тим, кому і скільки платити за газ, постачальники газу повинні оприлюднювати свою ціну за 5 днів до початку наступного місяця.

Проте ціну на вересень, наприклад, низка регіональних газзбутів оприлюднили із запізненням - вже після 1 числа. Тобто їхні споживачі дізналися свої тарифи на газ, коли вже почали споживати його.

У цих регіональних компаній ціна у вересні склала 5,49 грн за куб.

UNIAN Ціни на газ для побутових споживачів у вересні 2020 4.39-7 грн за м куб. Дані газопостачальних компаній

Натомість "Нафтогаз" вчасно оприлюднив свою ціну, вона нижча і склала 4,7 грн за куб.

І регіональні газзбути, і "Нафтогаз" вже запропонували своїм клієнтам програми фіксації ціни.

"Нафтогаз" пропонує тарифний план "Річний", за яким газ можна купити не лише на зиму, а й на цілий рік за ціною у 4,73 грн за куб, якщо підписати контракт до 15 вересня, і по 5,24 грн за куб - якщо до 30 вересня.

Регіональні газзбути запропонували тариф "Твоя енергонезалежність" - по 4,99 грн за куб до 15 вересня, і по 5,49 до 30 вересня. Але цей тариф діє лише під час опалювального сезону - до 31 березня 2021 року.

У вересні дешевше за "Нафтогаз" газ побутовим покупцям пропонує лише TAS Energy, що входить до фінансово-промислової групи TAS Group. Мова йде про ціну в 4,39 грн за куб. А найдорожчий тариф - 7 грн кубометр - пропонує ТОВ "Статус Енерго".

За законом, стежити за дотриманням правил, зокрема, і щодо часу оприлюднення цінових пропозицій, має регулятор ринку - Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Там вже заявили, що несумлінних постачальників, які зволікали з оприлюдненням ціни, чекає перевірка, а можливо й штраф. Максимальний його розмір сягає 850 тис. грн.

Чи зросте ціна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль твердить, що до зими ціна на газ в Україні зросте, але при цьому ця ціна все одно буде найнижчою за останні п'ять років. Він також називає зростання природним, - мовляв, влітку газ завжди дешевшає, а до опалювального сезону - дорожчає.

Вже у жовтні газ для населення, за прогнозами прем'єра, коштуватиме близько 4,7-5 грн за куб.

"Звичайно, буде природне ринкове зростання, але це буде найнижча ціна на газ за останні 5 років в Україні", - підкреслив прем'єр.

UNIAN Прогноз цін на газ для побутових споживачів на опалювальний сезон 2020-2021 5-7грн за м куб. Прогнози уряду, асоціації "Газові трейдери України, Асоціації постачальників енергоресурсів

Але зараз споживачі бачать, що ціни на газ зростають досить стрімко.

Як підрахували у консультаційному центрі "ГазПравда", за серпень мінімальна ціна у пропозиціях газових трейдерів зросла на 64%, а максимальна - на 42%.

Наприклад, "Нафтогаз", який у вересні виставив другу найменшу пропозицію для побутових споживачів (4,7 грн за куб), у серпні продавав газ за 3,24 грн за куб (+45,3%).

Регіональні газзбути, які обслуговують близько двох третин побутових споживачів, від серпня підняли свої ціни на 18-22%.

З іншого боку, ціни на газ для населення почали зростати ще у липні, коли держава все ще регулювала їх через механізм PSO. Тоді куб газу подорожчав з 2,78 грн до 2,9 грн.

Тоді у "Нафтогазі" пояснили, що з наближенням зими ціни на газ традиційно зростають, і не лише в Україні. Наприклад, ціни німецького хабу NCG станом на 1 вересня зросли на 73% порівняно з 1 серпня.

Водночас у "Нафтогазі" нагадали, що від початку 2020 року ціна газу для населення і тепловиків знизилася на понад 50% порівняно з минулим роком.

Рік тому, коли держава все ще регулювала ціни на газ для населення через механізм PSO, який був покладений на Нафтогаз, його ціна з ПДВ становила 5,57 грн за куб. У листопаді 2018, коли газ для населення подорожчав одразу на 25%, він коштував 8,55 грн за куб.

Тож виглядає, що наразі ціна газу для побутових споживачів дійсно більше залежить від цінових пропозицій на ринку, а не від того, що державне регулювання цін зникло.

Крім того, варто враховувати, що "Нафтогаз" все ще виконує спеціальні зобов'язання щодо постачання газу теплокомуненерго, тобто підприємствам, які виробляють тепло. А це означає, що опалення, в тарифі на яке газ відіграє значну роль, в цьому сезоні буде все ще за регульованими цінами.

Загалом, кажуть експерти, побутовим споживачам варто забувати про сталу ціну на газ, і бути готовими до коливань - як і з курсом гривні, наприклад.

Більше постачальників і більша конкуренція на ринку газу має стримувати ціни, каже Оксана Кривенко з НКРЕКП, але "можливі й цінові коливання - як на базарі".

Якщо не буде серйозних валютних стрибків, то ціни для кінцевого споживача взимку не будуть перевищувати 6-7 грн за куб, прогнозує президент асоціації "Газові трейдери України" Андрій Мизовець.

"За нормального розвитку подій ціна може бути і до 5 тис. грн, але разом з ризиками може сягати 6-7 тис. грн", - каже він.

"На сьогодні є чітка тенденція до підвищення ціни на газ", - визнає Артем Компан, голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів. Там прогнозують, що під час опалювального сезону ціни на газ для населення можуть навіть дещо перевищити 7 грн за куб. Але, зауважує він, нинішнє подорожчання газу є загальносвітовою тенденцією.

До того ж ціни на газ в Україні поки що значно нижчі європейських, а європейські побутові споживачі ще й платять за газ значно більше, ніж промислові підприємства.

Крім того, понад 30% споживачів в Україні отримують субсидії, тож за тих, хто справді не в змозі платити ринкову ціну, доплатить держава.

Як змінити постачальника

Автор фото, UNIAN

Теоретично, змінити постачальника газу можна було ще з 2015 року. Проте процедура була досить заплутаною та й не мала сенсу при дуже обмеженому колі постачальників.

Напередодні запровадження ринкових цін на газ для населення, процедуру зміни постачальника значно спростили. І вона є безкоштовною.

Заяву про бажання змінити постачальника газу треба подавати лише новому постачальнику. Якщо він погодиться, то угода зі старим постачальником має бути розірвана автоматично.

Крім заяви, новому постачальнику треба подати паспортні дані, ідентифікаційний код та засвідчити право власності на те приміщення, куди він хоче отримувати газ.

Постачальник має 21 день, щоб розглянути все це і ухвалити рішення. Якщо після цього ви не отримуєте повідомлення, що стали клієнтом нового постачальника газу, це означає, що він вас не взяв, а ви залишаєтеся зі старим постачальником.

Насправді ж, кажуть представники газових компаній, розгляд заявки триває в середньому 3-5 днів. І тому в майбутньому, не виключено, термін у 21 день можуть суттєво скоротити.

Контракт із новим постачальником газу є безстроковим - тобто, діє доти, доки споживач хоче залишатися саме із цим постачальником.

Разом із тим, споживач має повністю розплатитися із попереднім постачальником. Старий постачальник має виставити остаточний рахунок впродовж 6 тижнів, а споживач - оплатити його впродовж 10 днів.

Саме борги перед попереднім постачальником можуть бути тією причиною, чому новий відмовиться вас обслуговувати.

І саме в цьому контексті цікаві повідомлення про те, що при остаточному розрахунку постачальники газу виставляють клієнтам, яких втрачають, такі рахунки, із якими ті незгодні.

Серед людей є й побоювання, що для тих, хто змінить постачальника, розподільчі компанії виставлять більші рахунки за доставку газу.

Так не повинно бути - кажуть і регулятор ринку, і його учасники. Так само неправдою є те, що уклавши угоду з певним постачальником, ви не будете платити за доставку.

Разом із тим вже зараз, як нагадує Олександр Овдієнко із енергетичної програми USAID, борги у сфері розподілу газу перевищують 20 млрд грн. Саме тому "ефективне відокремлення операторів ГРМ (газорозподільчих мереж - Ред.) є одним із чинників ефективного розвитку ринку", наголошує експерт.

Зміна постачальника газу є можливою і для тих, хто отримує субсидію. Але у мінсоцполітики радять тим, хто отримує субсидії чи пільги, інформувати про вибір нового постачальника палива органи соцзахисту.

Кому це все треба

Змінювати постачальника газу треба хоча б тому, щоб постачальник розумів, що він вже не монополіст, - вважає директор газопостачального напрямку "Нафтогазу" Максим Рабінович.

За його словами, за місяць компанія отримала близько 2000 заявок від потенційних клієнтів, із яких 63% мають приватний будинок. Але решта 47% - це споживачі, які живуть у багатоквартирних будинках, а це означає, що навіть вони вважають зміну постачальника для себе і можливою, і доцільною справою.

Загалом на ринку, каже Максим Рабінович, заявок про зміну постачальника зараз більше, ніж за усі попередні 5 років. В Нафтогазі також планують відкрити кілька офісів обслуговування переважно і сільських регіонах, де контракт можна було б укласти в офф-лайн.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Хтось хоче купувати газ "в один клік", а комусь потрібен паперовий договір і спілкування з іншими клієнтами у черзі. Постачальники обіцяють задовольнити усіх

За даними Асоціації постачальників енергоресурсів, в Україні майже 12,5 млн споживачів газу. Половина з них мають приватні будинки, інша - живуть у багатоквартирних будинках.

У приватних будинках близько 40% мають газову плиту і котел, у багатоквартирних 28% мають газову плиту і 14% - плиту разом з котлом. Саме ці категорії споживачів потенційно більше інших можуть бути зацікавлені у пошуку кращих цінових пропозицій та зміні постачальника, каже голова правління асоціації Артем Компан. Але далеко не всі на це підуть.

"В нашій країні і без того багато потрясінь, тому люди хочуть спокою та стабільності", - каже він, і наводить дані опитувань асоціації: 62% споживачів хочуть надійного постачання газу, 47% - доступних і прозорих цін.

До того ж, каже Артем Компан, більшість українців все ще не усвідомлюють відокремлення постачання газу від його транспортування. А тому там, де вони можуть отримати дві послуги разом, хоч формально компанії розділені, почуваються комфортніше.

З іншого боку, каже він, перспективним є також об'єднання постачання газу та електрики, коли і ринок електроенергії так само стане повністю ринковим. Попит від споживачів на це вже є, - за даними асоціації, понад третина споживачів хотіли б отримувати світло і газ від одного постачальника. І, за словами Артема Компана, деякі енергетичні компанії вже готуються задовольнити цей попит.

Оксана Кривенко із НКРЕКП каже, що з часом система почне працювати, і кожен знайде свого постачальника, адже для когось важливо прийти в обслуговуючий центр і підписати паперовий контракт, а іншому хочеться все зробити максимально швидко і в онлайн.

Продовжуючи асоціації з ринком і базаром, президент Асоціації газових трейдерів України Андрій Мизовець каже, що серед побутових споживачів газу будуть як ті, хто віддаватиме перевагу "великим супермаркетам", так і ті, кому подобається ходити в маленькі крамнички біля дому, - "це є ринок, і до цього треба звикнути", каже він.