Машина часу в Прип'яті. Як сталкери "повертаються" у 1986 рік

Автор фото, Станіслав "Поліський / Polessky

Класична радянська кімната: письмовий стіл, килим на стіні, плакати Цоя і Висоцького, дисковий телефон і настільна лампа.

Все, як у середині 1980-х, готовий інтер'єр для твору братів Стругацьких.

Але за вікном цієї кімнати - Прип'ять. Мертве понад тридцять років місто, появу якого фактично передбачили згадані Стругацькі в "Пікніку на узбіччі" і Тарковський у "Сталкері".

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Люди, які побували у цій кімнаті, зізнаються, що від різкого контрасту між нею та руїнами решти закинутих прип'ятських приміщень, стає ніяково.

Так група сучасних українських "нелегальних туристів" у Зоні намагається відтворити там атмосферу 1986 року і повернути давно покинуті квартири до того вигляду, у якому вони були до аварії на Чорнобильській атомній станції.

А в Державному агентстві з управління Зоною відчуження повідомили BBC News Україна про офіційні плани відтворення на кількох об'єктах атмосфери 1980-х років.

Назад у 1986-й

Автор фото, Станіслав "Поліський / Polessky Підпис до фото, Кімната в Прип'яті. За вікном - покинуте місто

Станіслав "Поліський" - відеоблогер і сталкер, який ходить в Зону відчуження більше десяти років, легально і нелегально.

"Коли вперше їхав у Прип'ять в 2007 році, то дуже хотів побачити застиглий час, побачити Радянський Союз. Очікування не справдились. У гербовій 16-поверхівці побачив лише пусті розграбовані квартири з потрощеними меблями", - пригадує він.

І додає: замість умовного "музею 1986 року" зустрів лише "музей мародерів".

Автор фото, Станіслав "Поліський / Polessky Підпис до фото, Ця ж кімната перед ремонтом

"Тому вирішили повернути час хоча б у кількох місцях. Адже Прип'ять зараз - це руїни, на які місто перетворили час та мародери", - відзначає Станіслав.

Так народився неформальний сталкерський проєкт "Машина часу", у якому вони намагаються реконструювати різні приміщення покинутого міста.

Сталкери вже зробили ремонт у двох приміщеннях дитсадка "Теремок" (спальні та ігровій кімнаті), у кухні однієї з прип'ятських квартир, а також у житловій кімнаті.

Автор фото, Станіслав "Поліський / Polessky Підпис до фото, Всі будівлі у Прип'яті зараз десь у такому стані - розграбовані мародерами та знищені часом

"Ми вважаємо Чорнобильську зону унікальним та історично важливим місцем, яке хочемо зберегти у будь-який спосіб. І ціль нашого проєкту - повернути деяким місцям їхній попередній вигляд, до розграбування мародерами. Вигляд, який дозволить зануритися в атмосферу застиглого часу", - розповідає Станіслав в одному зі своїх відео.

Вода з Прип'яті і робота вночі

"Поліський" пригадує, що найскладніше - знайти потрібну локацію для ремонту, тобто, приміщення з цілими вікнами, підлогою і стінами, яке не дуже протікає.

Інший параметр - радіація.

Автор фото, Станіслав "Поліський / Polessky Підпис до фото, Офіційно всі будинки у Прип'яті вважаються аварійними і заходити туди заборонено

"Треба проміряти кімнату дозиметром перед реконструкцією, щоб вона була не дуже брудна", - каже сталкер.

В одній з кімнат, у підсумку, знайшли "бета-пляму" з випромінюванням 400 мікрорентгенів біля вікна (безпечним для людини вважається рівень випромінювання до 50 мікрорентгенів на годину - Ред.)

"Це від того, що, напевно, були вікна привідкриті (у квітні 1986 року. - Ред.). Люди нікого не послухались, вікна не закрили. І ось такий ефект", - припускає Станіслав у блозі.

"Але якщо там не їсти і не курити, то все буде добре", - додає він.

Автор фото, Станіслав "Поліський / Polessky Підпис до фото, Спальня у дитсадку - до та після ремонту

Матеріали для ремонту доводилося нести на собі через всю Зону, а воду для фарби брали у річці Прип'ять.

"Радіаційно вона чиста, якщо не піднімати мул", - відзначає сталкер.

А перші ремонти у дитсадку доводилося робити вночі - щоб не помітила з вулиці охорона Прип'яті.

"Тому що ми там були нелегально і нас могла у будь-який момент упіймати поліція. Коли робили перший ремонт в дитсадку, то нас "прийняли" поліцейські, оформили протокол, оглянули речі і вивезли з зони", - пригадує "Поліський".

Автор фото, Станіслав "Поліський / Polessky Підпис до фото, Чорнобильські нелегали зараз - окрема "каста" неофіційних туристів у Зону відчуження

Власне, легалізація своїх ремонтів - те, про що сталкери намагаються домовитися з адміністрацією Зони відчуження.

"Працюємо у цьому напрямку, хочемо вийти на офіційний рівень і вирішити питання, щоб зробити справжній музей у Прип'яті", - каже Станіслав.

За його словами, він вже мав розмову з представниками Державного агентства з управління зоною відчуження, але чи вдасться все вирішити офіційно - питання відкрите.

Одна з головних перешкод - заборона заходити у всі будівлі в Прип'яті через їхній аварійний стан.

Автор фото, Станіслав "Поліський / Polessky

Ще років п'ять тому навіть офіційним туристичним екскурсіям дозволяли відвідувати частину будинків, але вже пізніше робити це заборонили під адміністративну відповідальність гідів.

Сталкер "Поліський", який і сам був колись офіційним гідом, вважає, що не всі прип'ятські будинки аварійно небезпечні.

Якщо їх перевірити і реконструювати ті, які збереглися найкраще (наприклад, той таки дитсадок №8 "Теремок"), то вони можуть бути цілком безпечними для туристів, наполягає він.

Автор фото, Станіслав "Поліський / Polessky

Тим більше, що відновлені кімнати у Прип'яті можуть стати ще одним об'єктом для іноземних туристів - разом з оглядовим колесом і парком розваг, готелем "Полісся" та річковим портом.

"Деякі гіди вже неофіційно водять туристів на наші локації", - каже Станіслав.

Контраст

Автор фото, Станіслав "Поліський / Polessky Підпис до фото, Сталкери намагаються через реконструкцію радянського побуту повернутись у 1986 рік. Зізнаються - іноді відчуття такі реалістичні, що від цього стає моторошно

"З кожною хвилиною стає якось не по собі. Ми ж у Прип'яті, а тут все так акуратно і красиво", - описує дружина Станіслава Вікторія свої емоції після відвідання відремонтованої кімнати в Прип'яті.

Більшість речей там - оригінальні, прип'ятські.

Автор фото, Станіслав "Поліський / Polessky Підпис до фото, Домашній затишок у мертвому місті викликає дивні емоції, кажуть сталкери

Шпалери і величезну мапу, наприклад, клеїли ще колишні господарі до аварії, зараз сталкерам довелося їх просто підклеїти.

Стіл і ліжко знайшли у сусідніх квартирах.

Автор фото, Станіслав "Поліський / Polessky Підпис до фото, Відновлена кухня у Прип'яті

Проблема була лише з холодильником для кухні - їх з Прип'яті вивезли ще ліквідатори у 1986 році.

Лампу, телефон, годинник та плакати Цоя і Висоцького вже шукали на "барахолках" перед виходом у Зону відчуження чи прислали підписники каналу "Поліського".

Автор фото, Станіслав "Поліський / Polessky Підпис до фото, Цікавих кімнат у порівняно непоганому стані в Прип'яті вистачає, впевнені сталкери

"Коли ходиш по закинутих квартирах і раптом потрапляєш у відремонтовану кімнату, то стає дуже дивно. Чесно, незвичайні емоції - ось ти в нормальній кімнаті, нехай і радянській, а ось за вікном мертве місто і навіть за порогом все розвалене", - розповідає Станіслав "Поліський".

Тепер у його планах - реконструювати повністю квартиру, а не одну кімнату.

"Зробити квартиру-музей 1986 року. Поки що це складно, бо ми все нелегально робимо. Якби нам дали зробити все офіційно, думаю, це був би дуже класний проєкт, який би сподобався і туристам, і сталкерам, і адміністрації зони", - підсумовує сталкер.

Офіційні плани

У Державному агентстві з управління Зоною відчуження (ДАЗВ) розповіли BBC News Україна про те, що розглядають можливість технічного обстеження кількох будівель у Прип'яті.

Якщо експертні висновки будуть позитивними, то ці об'єкти візьмуть на баланс агентства та спробують там відтворити атмосферу кінця 1980-х років, "щоб відвідувачі Зони відчуження змогли побачити та відчути побут того часу".

Серед можливих об'єктів: дитячий садок, школа, басейн, автовокзал та кілька квартир.

Автор фото, Станіслав "Поліський / Polessky

Крім того, у Прип'яті вже йде підготовка для створення музею техніки, яку використовували під час ліквідації аварії на ЧАЕС.

"Усі експонати пройдуть радіаційно-дозиметричне обстеження, а за потреби - дезактивацію", - говорять у ДАЗВ.

Також у планах - музей народної культури і побуту на околицях Чорнобиля.

До цих ініціатив можуть залучити туристичні та громадські організації, а ще шукають додаткове фінансування.

Сам проєкт назвали "Магніти України: Чорнобиль" - під "магнітом" тут мається на увазі атракція для іноземних та українських туристів.